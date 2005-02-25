Goth i Norge: – Det er ikke dødt, alt som ligger livløst

Det er ikke bare black metal som har undersjangere. Goth metal har også en rekke avarter, noe som ble understreket da den velansette norske gothscenen nylig fikk sin egen kveld på by:Larm. For unnvidde kan det nok være vrient å skille en sortkledd fra en langhåret, så Ballade har bedt Hein Hansen fra Theatre of Tragedy og Club Grotesque om å rydde litt opp i begrepene. Denne helgen feirer for øvrig landets lengstlevende klubbkonsept, Gotham Nights i Oslo, ti års jubileum med fire band på scenen på John Dee.

Av Marit Karlsen

– Jeg har ikke problemer med å forstå at det kan være vanskelig for folk å skille black metal fra goth osv, sier Hein Hansen, som nylig var primus motor bak Club Grotesque og gothkvelden på by:Larm.

— Jeg mener den gode gamle metallen så og si var strippa for staffasje og imageri, mens ny black metal bruker mange gotiske elementer, forklarer Hansen, og utdyper med at goth gjerne er inspirert av industri-rock, new wave, synth-rock og mørk elektronika.

— Hvis man blander kalde og høye gitarer med aggressiv heavy metal, og legger inn melodramatisk teater og lyriske beretninger – eller besettelser – om for eksempel religion og horror, får man det som kan kalles goth metall.

Eteriske synther og skumle settinger kan være mer viktig enn gitar-riff. Goth metal ble første gang et fenomen på midten av 80-tallet, sentrert rundt såkalt death rock, ledet av Christian Death. Bøttevis med goth metal-band har dukket opp siden da, i både USA og Europa.

Mange goth-relaterte artister fikk et stort publikum på 90-tallet, som Type o’ Negative, Paradise Lost, Cradle Of Filth, Anathema, og litt mer industriorienterte Nine Inch Nails. Og som Hein Hansen også påpeker, på 90-tallet så man at goth metal-band hadde stor innflytelse på black metal-band som lette etter nye måter å formørke både lyd og image på.

Programmet på Atlantic Hall på gothkvelden besto av Theatre of Tragedy, Mortiis og Gothminister, sammen med nykommerne Red 7, Ancestral Legacy og The Beautiful People, fordelt på to scener.

–Vårt arrangement på by.Larm tok for seg goth metal og beslekta sjangere, forteller Hansen.

Hele goth-arrangementet i Stavanger gikk under det ikke ueffne navnet A Midwinternight’s Scream, og bød utelukkende på norske band.

— Norge gjør det veldig godt om dagen, og det er ikke bare black metal som utgjør eksportandelen av norsk musikk, men også norske goth rock og goth metal-band, sier Hansen, som har en teori om hvorfor det produseres så mye mørk musikk her til lands:

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

– Norge har ikke så mye solskinn, da. Været er litt begredelig, og nord for Sinsen i Oslo er det mange mørke dager i løpet av et år. Noe må man jo fylle kveldene med. Men helt seriøst: Det er mitt bestemte inntrykk at vi generelt har en forkjærlighet for nedstemt og dyster musikk. Den importeres i hopetall, fortsetter Hansen, som mener det er dumt at vi ikke har vært flinke nok til å plukke opp våre egne artister.

— Ja, det var derfor vi ville ha en helnorsk profil på kvelden. Jeg mener våre band kan konkurrere med hvilket som helst band fra utlandet. Det er heller norske band som har skapt sjangere i utlandet, og særlig sjangre innen metal, sier Hansen, som arrangerte Club Grotesque til stor suksess for snart et år siden.

Han er tydelig glad for å ha fått muligheten til å slå tilbake med flere groteskerier.

— Ja, det har vært stille en stund nå, men det er ikke dødt, alt som ligger livløst.

Norges eldste klubb, Gotham Nights, inviterer fredag 25. og lørdag 26. februar til stor jubileumsfeiring på John Dee i Oslo. Det blir band og DJer fra Gothams lange historie, motevisning, stands, film, chill out-lounge, foredrag i regi av Kjettersk Kjeller, performance-show m.m. På scenen fredag står norske Elusive og svenske Funhouse, mens lørdagen byr på de tyske goth-bandene Diary Of Dreams og Psyche. Interesserte kan lese mer på www.gothamnights.com, og samtidig sjekke ut Club Grotesque i Stavanger på www.clubgrotesque.com.