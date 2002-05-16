Populærmusikk

Alternativ 17. mai med Mortiis

16.05.2002
Arvid Skancke-Knutsen

For de som er lei korpsmusikk, hylende unger og kongelig vinking, arrangerer et av Norges lengstlevende klubbkonsept, Gotham Nights, alternativ 17.mai-feiring på John Dee i Oslo med Mortiis på scenen.

Gotham Nights har forsynt alternativ-Oslo med dystre, stemningsfulle og sterkt dansbare klubbkvelder i over 7 år, og på selveste nasjonaldagen gjentar man suksessen med «Black Celebration». Tunge pumpende beats, svevende stemninger og vakker-groteske melodieri moll er stikkord for musikken, mens tung sminke, cyberpunk,lakk, rysjer og flosshatter beskriver det sedvanlige klientellet. Men det er ingen dresscode, understreker arrangørene.

Denne gangen blir det konsert med synth-rockeren Mortiis – som åpner sin Europa-turné denne kvelden. Mortiis’ musikk har blitt langt mer tilgjengelig og dansbar på plata «The Smell Of Rain», men han ser fremdeles ut som en blanding av et urbant troll og noe riktig slemt tatt ut av Ringenes Herre.

— Etter den nye skiva kalles jeg alt mulig – technogother, mørk-synther, darkwaver, men selv vil jeg ikke ta stilling til båser, sa Mortiis til Ballades Kat Borgen i april. – De får kalle meg hva de vil, det angår ikke meg. Musikk er musikk.

I tillegg til Gotham Nights’ faste DJ-er, varter DJ Elektronika opp med dansbar synth og EBM. Stedet er som nevnt John Dee i Torggata 16. Dørene åpner klokken 21:00, da med cover charge på kroner 100,-. Det er 18 års legitimasjonsplikt på stedet.

