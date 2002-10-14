Rocktronika feirer høst og innepils

Det begynner endelig å bli høst igjen, og man kan med god samvittighet ta utepilsen inne i røykfylte lokaler, mener Club Grotesque Productions, som feirer den kommende mørketid med musikkfesten Rocktronika 2002 på Folken i Stavanger. I den anledning har de kalt sammen noen av Norges fremste representanter for elektronisk rock og EBM. Navnene på plakaten er Mortiis, The Crest, Pride and Fall og DJ BatKat.

Mortiis, som nesten fortegner seg mer som et dramatisk konsept enn ”bare” en artist, har uten tvil har Norges-historiens mest oppsiktsvekkende visuelle uttrykk siden Jahn Teigens skjelett-trikot. På sine tre første utgivelser serverte Mortiis svevende, atmosfæriske lydtapeter ikke helt uegnet som lydspor i speisa 70-talls skrekkfilmer. Hans siste utgivelse, ”The Smell of Rain”, representerer det Mortiis selv kaller ”en ny æra”, noe som har skapt ikke så rent lite forstyrtelse blant den etablerte fan-basen. Krypt-klang, klagesang og kitsch tenåringsmystisisme var byttet ut med småfrekke gitarer, drivende programmeringer og fengende melodier ikke helt uten appell til 80-talls fansen. Men det som kanskje var mest skremmende var at denne trollmannen fra Oslo faktisk kan synge også. For å virkelig sette prikken over t-en har han beholdt det gjennomført mørke alve-imaget, komplett med spisse ører og lang nese, skjønt ringbrynje og pokalhjelm er byttet ut med en smart dress. Han har gjort seg fortjent til beskrivelsen ”New Order in demon drag”. Med andre ord, enhver som liker noe av det man finner mellom New Order og Nine Inch Nails, Skinny Puppy og Enigma, og føler at det er lenge siden de hadde en minneverdig konsertopplevelse, kan trygt finne veien til Folken den 19. oktober.

Men ikke nok med det. På plakaten står også The Crest, som nylig gjennomførte en svært vellykket Europa-turné som support for Mortiis. Musikals ligger The Crest trygt forankret innen gotiske rock/metallgenren, med ett ben i 80-tallet (for de gode melodiene og lekne, men kaldt smilende, gitarene), og det andre i vårt eget tiår (elektronikk for et oppdatert lydbilde), det hele presentert på en måte som har plassert bandet i topp-skjiktet innen gothic metalgenren. For de som har hørt plata, og derfra ikke riktig klarer å plassere dem i den genren kan forberede seg på et band som har mer enn dobbelt så mye punch live i forhold til hva som kan høres på CDen. Albumet ”Letters from Fire” kom ut i mars i år, og har høstet lovord jevnt over i den alternative pressen i Europa. Det refereres til artister så diverse som Sisters of Mercy , Placebo, Garbage, Theatre of Tragedy gjerne krysset med storheter som Portishead og Massive Attack. Vokalist Nell er har bakgrunn som jazzvokalist, og kombinerer i manges øyne en nydelig stemme med et uforglemmelig nærvær på scenen.

Først ut for kvelden er derimot lokale Pride and Fall, bandet som av skribentene ble kåret som et av de absolutte høydepunktene under Oslo Synth Festival i fjor, og som stakk av med seieren i årets NM i Synth. Musikalsk kan de beskrives som gotisk EBM; det er i høyeste grad dansbart, men uten at det går på bekostning av innholdet. Pride and Fall leverer sterke melodier, gode arrangementer, og nok patos til å drive en gresk tragedie. Tankene ramler raskt i retning av britiske VNV Nation – blant mange regnet som absolutt regjerende innen genren. – Bandet har også en viss kuriositetsverdi i at de er det eneste operative bandet i sitt slag i Stavanger-regionen. Og de synthofobe kan muligens finne trøst i at de har en gitarist, og det hele trøkker bra, skriver Club Grotesque i sin pressemelding.

I tillegg til orkestrene kommer DJ BatKat flagrende inn fra hovedstaden. BatKat er fast DJ ved Gotham Nights i Oslo, og trakterer bass i Oslo-bandet Magicka. Sammen med kveldens øvrige DJer kommer Kat til å lokke frem rockefoten med sett bestående av slagere – nye og ikke så nye – innen Goth, EBM, Industrial og gotisk metall. Det blir en minneverdig kveld for alle som er interessert i alternativ musikk med mørk edge, lover arrangørene.