hørnorsk: Løft for norsk musikk

Kampanjen for norsk musikk i offentligheten fortsetter.

For andre år på rad skal norsk musikk løftes frem i en hel uke.

Etablerte låtskrivere og artister vil anbefale norske kolleger, låter, album eller spillelister i sine egne kanaler. NRK vil også trekke frem norsk musikk, med en egen norskdag på radio, skriver NOPA i en pressemelding.

I bresjen for kampanjen står NOPA og Spellemann. Med seg på laget har de blant annet artistorganisasjoner, kor og korps, konsertarrangører, management og plateselskap. Fra 25. til 31. mars står norsk musikkbransje som avsender for kampanjen.

VIL ØKE NORSKANDELEN

Bakgrunnen for kampanjen er en synkende norskandel, blant annet vist i BIs nye rapport om digitalisering av musikkbransjen. Nå ønsker både Spellemann og NOPA å ta grep og gi norsk musikk den oppmerksomheten den fortjener.

– Vi skal løfte frem norsk musikk, på alle språk og alle sjangere, for publikum. Det skapes så mye bra musikk og sangpoesi i dag, og vi ønsker at den skal få enda større synlighet, sier Ingrid Kindem, styreleder i NOPA, Norsk forening for komponister og tekstforfattere.

#hørnorsk-uka vil, som i fjor, avsluttes med Spellemannsprisen – en gedigen hyllest til norsk musikk, skriver NOPA i meldingen. Spellemannprisen arrangeres lørdag 30. mars.

– NOPA gjør en enormt viktig jobb for norsk musikk og for komponister og forfattere av tekster til musikk, hver dag, hele året. Det var en fryd å samarbeide med dem i fjor, med ekstra fokus på norsk musikk gjennom #hørnorsk. Vi gleder oss til å fortsette samarbeidet, sier styreleder i Spellemann, Marte Thorsby.

I #hørnorsk-uka vil dette skje:

Artister, låtskrivere og musikere vil anbefale sine kolleger i sosiale medier.

Sjangerspesifikke spillelister vil bli frontet i ulike kanaler.

Kor og korps over hele landet spiller konserter med kun norsk musikk.

NRK vil ha en egen norskdag 29. mars, hvor de kun spiller norsk musikk på radio.

Veiledningsvideoer slippes og kurs holdes i Oslo og Stavanger.

Uka avsluttes med Spellemann 30. mars.

