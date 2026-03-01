Forfatter: Knut Steen

Bransjen

Musikk-kultur har kjøpt Musikkguiden

På tampen av 2005 solgte Faro Publishing AS bransjens kontaktregister Musikkguiden til interresseorganisasjonen GramArt. Rivalen MFO (Musikernes Fellesorganisasjon), som lenge...

Knut Steen
Bransjen

Balladeredaktøren: – Takk for meg!

– Avisen du nå leser har nylig avrundet sitt suverent beste år noensinne, både i forhold til bredde og lesertall....

Morten Walderhaug (Foto: Lisbeth Risnes)
Bransjen

Walderhaug: – Fortreffelighet har sin pris

Tidligere i dag ble det kjent at direktøren for Oslo Filharmoniske Orkester, Morten Walderhaug, fratrer sin stilling med umiddelbar virkning....

Morten Walderhaug (Foto: Lisbeth Risnes)
Bransjen

Oslo-Filharmonien: Walderhaug fratrer som direktør

I en fersk pressemelding opplyser Oslofilharmonien at direktør Morten Walderhaug fratrer sin stilling med umiddelbar virkning. – Orkesteret er inne...

Zyklon – Inferno 2004 (foto: Maia M.H. Drachensteen)
Populærmusikk

Hammerslag-festivalen: Oslomafiaen er ekskluderende

Skal man ha vekst i toppene, må man også legge til rette for grasrota. Dette har Hammerslag-festivalen i Tønsberg tatt...

Trikkestallen i Trondheim
Bransjen

Trondheim: Øvingsrom i julegave

Mens Oslo fremdeles venter på Schous, åpner Trondheim neste uke 16 spiller nye øvingsrom i den gamle Trikkestallen på Voldsmindet....

Triosphere 2006 (promobilde)
Populærmusikk

Heavy-hybride Triosphere

Det skjer mye spennede på metallfronten i Trondheim disse dager. Ex-Griffin-gitarist Marcus Silvers nye band, Triosphere, har nylig gitt ut...

Knut Steen
Kunstmusikk

Årets 10 norske plater – Knut Steen

Når musikkjournalister skal velge ut sine ti favoritter, kommer filosofen Kierkegaards credo – «subjektiviteten er sannheten” nesten pinlig til sin...

Jon Balke 2 (2005)
Jazz

Jon Balke – Magnetisk Musiker

Jon Balke har i mange år vært en av Norge og europas mest toneavgivende jazzmusikere, igjennom ensembler som Masqualero, Oslo13,...

Jo Tandrevold
Bransjen

Ny organisasjon vil hjelpe amatørbandene

Trenger vi enda en musikkorganisasjon for populærmusikken i Norge, når vi allerede har MFO, GramArt og Norsk Artistforbund? ”Ja”, mener...

Tom Tatanka Ohitika LaBlanc 2006 (Foto: Thomas Haugersveen)
Folkemusikk

Verdensfred – ett menneske om gangen

I fjor skrev Ballade om det musikalske fredsprosjektet One People. Denne måneden kommer de første fruktene av dette internasjonale samarbeidet...

Rolf Cato Raade
Kunstmusikk

Nordland Musikkfestuke kvitt gjelden

Nordland Musikkfestuke gikk ikke inn i 2006 med de beste forutsetninger. Etter 1.5 millioner i underskudd etter 2005, håpet festivalen...

SKRÆTSJ
Folkemusikk

Dans fra Skrætsj

Skrætsj er en helt ny visningsscene der norske dansekunstnere i startfasen av sin karriere skal vise sine arbeider. Konseptet er...

Per Eirik Johansen (Foto: NRK)
Bransjen

Johansen går, Rogstad ny EMI-sjef

Per Eirik Johansen slutter som sjef for norske EMI. Johansen, som har ledet selskapets norske avdeling siden 2002, skal i...

Bergen
Bransjen

Hvor er den tverrsjangerlige musikkompetansen?

I kjølvannet av kulturministerens foreslåtte nedlegging av LOK-ordningen, overføres ansvaret for lokale musikktiltak fra Kulturådet til hver enkelt kommune. I...

Trondheims byvåpen
Bransjen

Hvor er den tverrsjangerlige musikkompetansen?

Etter at kulturministeren foreslo å legge ned ordningen for lokale musikktiltak, har en rekke sårbare musikk- og konsertarrangører fått en...

Anette Wiig Bryn (Foto: Oslo Fremskrittsparti)
Bransjen

Hvor er den tverrsjangerlige musikkompetansen? Del 1

Siden kulturminister Giske nå foreslår å legge ned ordningen for lokale musikktiltak og legge ansvaret for lokale musikktiltak på den...

Trond Giske,
Bransjen

Giske presenterer kulturlov og forsvarer LOK-kutt

I dag presenterte kulturminister Trond Giske ett forlag til ny kulturlov, som han håper kan grunnlovfestes etter hvert. Loven skal...

Marte Thorsby, IFPI, 2004 (foto: Grette.no)
Bransjen

Musikkfond i forandring

Fond for Utøvende Kunstnere har fått nytt styre – som i løpet av de neste to årene skal innvilge og...

Jan Lothe Eriksen 2006 (Foto: nfd.no)
Bransjen

GramArt fikk inn DDE-manager

Det ble i går klart at Grammofonartistenes forening, GramArt, har fått tildelt en styreplass i Fond For Utøvende Kunstnere. Deres...

Frost, Satyricon 2006 (Foto: Per Heimly)
Populærmusikk

Gjallarhorn – en helt spesiell kveld med Satyricon

Satyricon og musikere fra KORK og Oslofilharmonien møter lørdag til en meget spesiell konsert på Sentrum Scene i Oslo, der...

Paal Ritter Schjerven
Populærmusikk

Alarm flytter til høsten

Våren har tradisjonelt vært sesongen for musikkpriser, med Alarm, ByLarm og Spellemann tett på hverandre. Nå rykker Alarmprisen opp røttene,...

Torill Rolstad Larsen (Foto: Arendal Kommune)
Bransjen

Sier Arendal nei til Hove?

Arendals ordfører Torill Rolstad Larsen ønsker ikke å bidra med direkte støtte til den planlagte Hove-feativalen, melder NRK. Dette står...

Martin Revheim (Foto: Arne Kristian Gansmo/NRK)
Kunstmusikk

En jazzmann på orkesterplass

Martin Revheim er ikke best kjent for sine bravader på orkesterfeltet. I alle fall ikke enda. Derfor har nysgjerrigheten vært...

KORK med Elisabeth Holmertz (Foto: Ann Iren Ødeby / Ultima)
Kunstmusikk

KORK på offensiven

Martin Revheim er best kjent som klubbgründer og jazzmann, det var kanskje derfor han høflig ba oss vente da vi...

Cello
Bransjen

Midt i musikken kuttes

Fra 2007 kommer P2s daglige musikkmagasin ”Midt i musikken” til å halveres til 30 minutter. Dermed forsvinner også de daglige...

Keep Of Kalessin – Obsidian Claw
Populærmusikk

Tre dager med Keep of Kalessin

Keep of Kalessin har den siste tiden markert seg kraftig med utgivelsen ”Armada”, både i Norge og utlandet. De har...

Knut Steen
Bransjen

Plateselskapene ut av skyttergraven?

De siste månedene har Universal Music, EMI, Sony/BMG og Warner gjort hver sine offensive samarbeidsavtaler for å tekkes en kundegruppe...

Tom Kalstad aka Halfface
Bransjen

Club Maiden – Oslos nye alternativ-storstue?

I de gamle lokalet til SinPecado, har en ny musikkscene funnet fotfeste over sommeren. Atmosfæren på Club Maiden minner om...

Erlend Mogård Larsen (Foto: Anders Martinsen, NRK.no)
Bransjen

by:Larm: – Passiv og amatørmessig bransje

Kritiske tunger har tidligere hevdet at by:Larm først og fremst er en fyllehelg for bransjefolk. I dagens Aftenposten uttrykker by.Larm-sjef...