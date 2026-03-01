Knut Steen

Musikk-kultur har kjøpt Musikkguiden
På tampen av 2005 solgte Faro Publishing AS bransjens kontaktregister Musikkguiden til interresseorganisasjonen GramArt. Rivalen MFO (Musikernes Fellesorganisasjon), som lenge...
På tampen av 2005 solgte Faro Publishing AS bransjens kontaktregister Musikkguiden til interresseorganisasjonen GramArt. Rivalen MFO (Musikernes Fellesorganisasjon), som lenge...
– Avisen du nå leser har nylig avrundet sitt suverent beste år noensinne, både i forhold til bredde og lesertall....
Tidligere i dag ble det kjent at direktøren for Oslo Filharmoniske Orkester, Morten Walderhaug, fratrer sin stilling med umiddelbar virkning....
I en fersk pressemelding opplyser Oslofilharmonien at direktør Morten Walderhaug fratrer sin stilling med umiddelbar virkning. – Orkesteret er inne...
Skal man ha vekst i toppene, må man også legge til rette for grasrota. Dette har Hammerslag-festivalen i Tønsberg tatt...
Mens Oslo fremdeles venter på Schous, åpner Trondheim neste uke 16 spiller nye øvingsrom i den gamle Trikkestallen på Voldsmindet....
Det skjer mye spennede på metallfronten i Trondheim disse dager. Ex-Griffin-gitarist Marcus Silvers nye band, Triosphere, har nylig gitt ut...
Når musikkjournalister skal velge ut sine ti favoritter, kommer filosofen Kierkegaards credo – «subjektiviteten er sannheten” nesten pinlig til sin...
Jon Balke har i mange år vært en av Norge og europas mest toneavgivende jazzmusikere, igjennom ensembler som Masqualero, Oslo13,...
Trenger vi enda en musikkorganisasjon for populærmusikken i Norge, når vi allerede har MFO, GramArt og Norsk Artistforbund? ”Ja”, mener...
I fjor skrev Ballade om det musikalske fredsprosjektet One People. Denne måneden kommer de første fruktene av dette internasjonale samarbeidet...
Nordland Musikkfestuke gikk ikke inn i 2006 med de beste forutsetninger. Etter 1.5 millioner i underskudd etter 2005, håpet festivalen...
Skrætsj er en helt ny visningsscene der norske dansekunstnere i startfasen av sin karriere skal vise sine arbeider. Konseptet er...
Per Eirik Johansen slutter som sjef for norske EMI. Johansen, som har ledet selskapets norske avdeling siden 2002, skal i...
I kjølvannet av kulturministerens foreslåtte nedlegging av LOK-ordningen, overføres ansvaret for lokale musikktiltak fra Kulturådet til hver enkelt kommune. I...
Etter at kulturministeren foreslo å legge ned ordningen for lokale musikktiltak, har en rekke sårbare musikk- og konsertarrangører fått en...
Siden kulturminister Giske nå foreslår å legge ned ordningen for lokale musikktiltak og legge ansvaret for lokale musikktiltak på den...
I dag presenterte kulturminister Trond Giske ett forlag til ny kulturlov, som han håper kan grunnlovfestes etter hvert. Loven skal...
Fond for Utøvende Kunstnere har fått nytt styre – som i løpet av de neste to årene skal innvilge og...
Det ble i går klart at Grammofonartistenes forening, GramArt, har fått tildelt en styreplass i Fond For Utøvende Kunstnere. Deres...
Satyricon og musikere fra KORK og Oslofilharmonien møter lørdag til en meget spesiell konsert på Sentrum Scene i Oslo, der...
Våren har tradisjonelt vært sesongen for musikkpriser, med Alarm, ByLarm og Spellemann tett på hverandre. Nå rykker Alarmprisen opp røttene,...
Arendals ordfører Torill Rolstad Larsen ønsker ikke å bidra med direkte støtte til den planlagte Hove-feativalen, melder NRK. Dette står...
Martin Revheim er ikke best kjent for sine bravader på orkesterfeltet. I alle fall ikke enda. Derfor har nysgjerrigheten vært...
Martin Revheim er best kjent som klubbgründer og jazzmann, det var kanskje derfor han høflig ba oss vente da vi...
Fra 2007 kommer P2s daglige musikkmagasin ”Midt i musikken” til å halveres til 30 minutter. Dermed forsvinner også de daglige...
Keep of Kalessin har den siste tiden markert seg kraftig med utgivelsen ”Armada”, både i Norge og utlandet. De har...
De siste månedene har Universal Music, EMI, Sony/BMG og Warner gjort hver sine offensive samarbeidsavtaler for å tekkes en kundegruppe...
I de gamle lokalet til SinPecado, har en ny musikkscene funnet fotfeste over sommeren. Atmosfæren på Club Maiden minner om...
Kritiske tunger har tidligere hevdet at by:Larm først og fremst er en fyllehelg for bransjefolk. I dagens Aftenposten uttrykker by.Larm-sjef...