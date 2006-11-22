Dans fra Skrætsj

Skrætsj er en helt ny visningsscene der norske dansekunstnere i startfasen av sin karriere skal vise sine arbeider. Konseptet er utviklet og frontet av to entusiastiske dansekunstnere som selv er avgangselever ved Den Norske Balletthøyskole. På Parkteatret søndag 26. november lokker initiativtakerne Maria Madelaine Sætrang og Sigrun Birkeland med «upolert og energisk scenekunst av fremadstormende dansekunstnere». Musikken til dansen under Skrætsj 2006 kommer fra artister som Mari Boine, Guro Skumsnes Moe, Whisper Wool og Carlos Kaczmarczyk.

— Antallet dansekunstnere i Norge øker stadig og de fleste må etablere seg som frilansere utenfor institusjonsteatrene. Med Skrætsj vil vi skape et helhetlig tilbud, som skal fungere som et springbrett for de ferskeste dansekunstnerne, sier Maria Madelaine Sætrang og Sigrun Birkeland. De to er både initiativtakere og produsenter for prosjektet.

Konseptet er også et eksamensprosjekt for de Sætrang og Birkeland, som tar spesialisering dans-, kunst- og kulturformidling ved Den Norske Balletthøyskole. Målet er at Skrætsj skal videreutvikles til å bli arrangert annethvert år eller hvert år.

— Konseptet Skrætsj retter seg derfor mot de som er i slutten av sin studiesituasjon og som nylig er utdannet. Vi vil jobbe for at Skrætsj skal videreutvikles og bli en årlig begivenhet. Behovet for en arena som dette er høyst nødvendig, mener de to danserne, som også forteller litt om hva publikum kan vente seg den 26. november:

— På visningsscenen blir det et variert spekter av spennende arbeider. Scenen er et sted der deltakere kan vise arbeider som er i prosess. Visningsscenen på Skrætsj 06 består av 10 dansekunstnere i samarbeid med 6 musikere fordelt på 7 innslag. En spennende utstilling med salg av fargerike fotografier, med bevegelse som tema, finner også sted, kan danserne fortelle.

Med svært mange uteksamninerte dansere og svært få jobber av den faste sorten, er ikke danser-yrket det letteste å lave av. Det er også noe av bakgrunnen for Skrætsj.

— Kunnskap om dansefeltet og det å jobbe prosjektbasert er alfa og omega for å klare å overleve som frilans dansekunstner. Derfor vil Skrætsj 06 inneholde et faglig forum, der Kari Hoaas, Tharan Revfem og Kirre Arneberg, som alle er erfarne dansekunstnere og produsenter, vil inspirere og dele sin kunnskap og erfaring innen prosjektbasert arbeid på dansefeltet, sier Sætrang og Birkeland.

Faglig Forum: Lørdag 25. november 2006 på Den Norske Balletthøyskole, Borgata 7, 0650 Oslo

Kl. 11.00-15.00 (forbeholdt unge dansekunstnere)

Visningsscene: Søndag 26. november 2006, Parkteatret, Olaf Ryes plass 11, på Grünerløkka, Oslo

Dørene åpner kl. 17.30, visningen varer fra kl 18.00 – 19.30 og er åpen for pressen og publikum.