Ballade video: Fødsel og frigjøring

Vi trår vannet med Beglomeg, Valkyrien Allstars, Real Ones, Superslow feat. Emma Putnam, Mirage, Ruben Magnus, Von August og Tor Kvammen.

Det fortsetter å komme ut norske musikkvideoer av høy kvalitet – så mange at vi ikke alltid rekker å få presentert dem alle. Vi har samlet nok et knippe her, stort sett hentet fra nylig utgitte eller snarlig kommende album.

Noen av ukens utvalgte videoer har det til felles at de fremstår som både lett eksentriske og egenrådige. Det gjelder denne gangen kanskje spesielt bidragene til Beglomeg, Valkyrien Allstars, Mirage og Ruben Magnus. Men det litt aparte og humoristiske kan også ha sine rørende kvaliteter.

Kort sagt: God fornøyelse!



BEGLOMEG: Du er en verden

Det nærmer seg Kortfilmfestivalen i Grimstad etter hvert. En av de utvalgte til musikkvideo-programmet er nettopp denne nye melodien fra Beglomeg. Den har fått en stemningsfull, vakker og særegen videodrakt.

– Det er Christina Ommestad som har laget videoen, som altså er plukket ut til Grimstad, forteller Raymond Teigen Hauger til oss. – Den uttrykker noe om fødsel og frigjøring. En reise i noe ukjent håpefullt.

– «Du er en verden» var egentlig en vals, men så kom Luis med så jævli bra synth. Jon tok saxen på første take. Om det er noe idé bak låta? Nei. Men den er definitivt i sjangeren eurohåp.

Vi spør vokalisten om hvor aktive Beglomeg er om dagen – og hva som er planene videre.

– De fleste har vel slutta nå, tror jeg, men vi skal være noen igjen. Vi har et par låter på svensk, i hvert fall en som jeg håper vi kan ferdigstille innen et par-tre år.

Beglomeg består i denne utgaven av Luis Cerrato (synthesizere), Jon Hagevik (saxofon) og videomaker Christina Ommestad – som også bidrar med synth og bakgrunnsvokal. Selv står Raymond Teigen Hauger for vokalen.

«Du er en verden» er mikset av Christina Ommestad, og mastret av Christian Næss. Beglomeg debuterte med albumet Eurokrjem i 2015, som ga dem Spellemannprisen i rock-kategorien. Det førte til tidenes lengste takketale.



VALKYRIEN ALLSTARS: Lyseblått

Valkyrien Allstars har nylig sluppet en smakebit fra sitt kommende album. Det skal dukke opp i juni, og er oppfølgeren til det kritikerroste Slutte og byne fra 2020.

– Første singel fra det nye prosjektet bærer navnet «Lyseblått». Dels fordi melodien er en valdresspringar på hardingfelestillet ‘ljøsblått’, som i «Springar på ljøsblått» etter Ola Bøe.

– Men også fordi det er fargen på skjorta man skulle levert tilbake til den man elsker. Et livslangt påskudd for å møtes en siste gang. Dessuten har hun et smykke som er ditt, og det må du faktisk ha tilbake snart.

Musikken er av Valkyrien Allstars, basert på tradisjonsmateriale. Teksten er ved Tuva Livsdatter Syvertsen. «Lyseblått» er mikset av Bård Ingebrigtsen, og er mastret av Helge Sten.

På denne sangen gjestes Valkyrien Allstars av jazzmusiker Håvard Aufles og vokaltrioen Hekate. Hekate består av Malin Alander, Synnøve Brøndbo Plassen og Silje Risdal Liahagen. De debuterte nettopp på Tuvas Blodklubb på Riksscenen.

Lørdag 31. mai kan du se Valkyrien Allstars under Folkemusikkveka i Ål i Hallingdal. Hit kommer også utøvere som Reolô, Revolver, Øyonn Groven Myhren og Marit Karlberg, Sven Nyhus Kvartett og Nora Legrand.



REAL ONES: Desilusionado

2. mai, altså sist fredag, slapp Real Ones «Desilusionado», første single fra deres kommende album.

– «Desilusionado» er en sang om håp, i en tid der mange føler seg desillusjonert av tilstanden i verden, sier vokalist Ivar Chelsom Vogt.

Den spanske tittelen reflekterer TexMex-inspirasjonen som høres i låten, godt iblandet Real Ones’ karakteristiske trestemte kor. Kanskje var det de sydlige omgivelsene som ga inspirasjonen, da sangen ble til i Electrosound Studio i Hollywood, California.

Videoen til låten ble til alt dagen etter, i ørkenen i Joshua Tree øst for Los Angeles. Albumet er produsert av den ferske Spellemannprisvinneren Matias Tellez, som ellers har jobbet med størrelser som Girl In Red, Aurora og a-ha. Og selvfølgelig mange, mange til.

Real Ones har spilt sammen siden de gikk på ungdomsskolen, og har holdt på i imponerende 31 år. På den tiden har de markert seg med tretten album, fire EP-er, to Spellemannpriser – og mer enn 1000 konserter i 15 land på tre kontinenter senere.

Bandet består i dag av David Chelsom Vogt (fele, vokal, keyboards), Ivar Chelsom Vogt (gitar, vokal, keyboards), Jørgen Sandvik (gitar, vokal, sitar), Øystein Skjælaaen (bass) og Kåre Opheim (trommer).



SUPERSLOW feat. Emma Putnam: Talk

Mer fra Bergen: Musikken til Superslow har blitt beskrevet som garasjerock inspirert av «regnbuer, tegneserier, kalddusjer og feiltrinn fra gutter i tjueårene». De har alt rukket å gi ut fem digitale singler så langt i 2025, en i måneden. Dermed burde alt ligge til rette for en oppfølger til fjorårets debutalbum, I Feel Like It’s Over.

– «Talk» er bittersøt breakup power-pop, forteller bandet selv.

– Siden teksten er sterkt inspirert av forholdet og det påfølgende bruddet mellom vokalist Magnus Magnussen og Emma Putnam, tenkte vi at det kuleste som går an å gjøre var å ha med Emma som feature-vokalist på låten – og i musikkvideoen.

Passende nok er filmsettet formet for å ligne en liten stue med gammelt interiør: et sånt sted der diskusjoner, krangler og brudd fort kan finne sted. Dette designet er det trommeslager Vegard Lemme som står bak. Videoen er filmet og redigert av Thomas Aarheim Nilsen.

– «Talk» nikker også til stadionsrock og britpop. Og handler om å kommunisere dårlig med hverandre – hører man egentlig etter, eller venter man bare på sin tur til å prate?

Superslow skal ellers gjøre splittkonserter med Cherry Cinema denne måneden. Det blir på Salt i Oslo 23. mai, og Rokken i Volda 30. mai. Cherry Cinema ga i 2023 ut debutalbumet Crystal Clear.



MIRAGE: Heavy Cry

Cato Stormoen fra Deathhammer og Black Viper startet Mirage som et soloprosjekt i 2013. Det skjøt for alvor fart i 2020, da vokalist, låtskriver og tekstforfatter David Dajani fra Pirate Love ble med.

Stormoen og Dajani har skrevet alt materialet til det kommende albumet The Swallow, som er spilt inn og mikset i Taakeheimen Lydrike og mastret av Nick Terry (Primal Scream m.m). Til høsten skal Mirage ut på sin første Norgesturné – men før det gjør de blant annet en opptreden under Lyse Netter-festivalen i Moss.

– Dette er 1:1-resultatet av to sterke undergrunnsfigurer fra Oslorocken, sier festivalsjef Emil Nikolaisen begeistret.

David Dajani forteller selv dette til Ballade video: – «Heavy Cry» er andre single fra det kommende debutalbumet – og første låt vi lager video til.

– Det er ikke så veldig vanskelig å skjønne hva låta handler om hvis man hører på teksten, og parallellen til storyen i videoen burde da heller ikke være altfor komplisert å forstå. Om du ikke klarer å sette 2+2 sammen, håper vi at videoen i det minste kan fungere som brusreklame.

Videoen er filmet, klippet og regissert av Christopher R. Hellberg, og er lagd ut fra manuset til David Dajani. Den sistnevnte spiller også i filmen sammen med Stian Hjertvik.

– David og jeg har filmet en musikkvideo sammen før, og snakket om at vi hadde lyst til å gjøre det igjen, sier Hellberg.

– Jeg fikk en mail fra David med et fantastisk manus og hva han så for seg. Det var kort skrevet og med mye capslocks, og inneholdt de to dialogscenene. Jeg skrev ned lokasjoner og aktiviteter som passet til den hverdagslige stilen vi ville ha. Et par dager etter møttes Stian Hjertevik, David og jeg på Sagene.



RUBEN MAGNUS: Kollektiv hallusinasjon

– Eg har reist ifrå bygda for å få draumane mine knust.

Fredag 9. mai slipper indie folk- og visepop-artisten Ruben Magnus Kolås den originale singelen «Kollektiv hallusinasjon». På kav ørstadialekt får vi en advarsel, eller en visjon, om en fremtid der folk helst kommuniserer med kunstig intelligens og isolerer seg fra hverandre.

– Med omstemte gitarer, en minimalistisk og drømmeaktig produksjon fra André Innselset og himmelske korpartier av Anna Fredsvik fremstår sangen som en feberdrøm fra Sunnmøre, sier Ruben Magnus selv.

Musikkvideoen til sangen ble filmet i en periode da Ruben Magnus bodde og jobbet i Vietnam, med klipp og regi av makkeren André Innselset.

Singelen er den første siden debutalbumet fra 2023. Høsten 2025 kommer neste album, Heksene, produsert av sambygding Egil Olsen. Her ledsages Ruben Magnus av musikere fra eller bosatt på Sunnmøre.

Ruben Magnus er omtalt som en artist som «setter fortvilelse på spissen med humor som verktøy». De første singlene ble sluppet i 2020, produsert av Innselset. Etter hvert ble også Egil Olsen involvert. Debutplaten Ej he bestemt mej for å flytte ut av haudet mitt kom ut i oktober 2023.

– Heksene har et noe mørkere og mer eksperimentelt lydbilde, men ønsket om å skrive tekster og skape karakterer som lytteren husker, er fortsatt like til stede, sier Ruben Magnus.

– Det blir sanger om fjorder, fugler, aldring, boligmarkedet, atombomber og blomster.



VON AUGUST: Samme hvor du går

Premiere!

Von August er en alternativ norskspråklig elektronikapop-trio som startet opp i 2018.De har flere utgivelser bak seg, og har også samarbeidet med andre norske elektronika-artister som Niilas, Fochs Koshka og Maud. Selv har de jobbet både i Oslo og Bodø.

Sist fredag slapp Von August sitt andrealbum, Samme hvor du går. Det er tittelkuttet herfra som det nå er laget en lyrics-video til. Platen er ute på Dugnad Records, og er oppfølgeren til Blåøyd fra 2021.

På dette albumet har Von August i følge dem selv forsøkt å sette både ord på – og lyd til – hva som ligger i «medmenneskelige relasjoner, platonisk kjærlighet og følelser (eller fraværet av følelser) om fellesskap».

Musikken til trioen veves sammen av akustiske instrumenter, modulære synther, vokalharmonier og trommemaskiner. Lydbildene beskrives som dype, drømmende og eventyrlige – i et landskap der virkelighet og fantasi sømløst flyter over i hverandre.

Von August består av Klara Lucie Østrem Ossum (vokal, synther), Live Haugejorden Schau (vokal, cello, synther) og Simon Nenseter Nome (synther, elektronikk, vokal).

Les gjerne dette grundige og aktuelle intervjuet som vår egen Siri Narverud Moen gjorde med dem i forkant av slippet.



TOR KVAMMEN: Beauty Will Save Us

Vi har presentert en rekke fine videoer av Tor Kvammen siden nyåret – faktisk en i måneden. Og sannelig kom det en nå i mai også. Det er tittelkuttet til albumet Beauty Will Save Us, som ble sluppet sist fredag.

– Når vi plutselig rammes av nedturer og sykdom som hindrer oss i å leve ut rollene vi spiller i livene våre, står vi kun igjen med oss selv, sier Kvammen, som har gått en lang vei for å kunne debutere som plateartist.

– Hvem er vi egentlig under alle lagene som skapes av identitetsbygging, sosialisering og forventninger fra både oss selv og fra samfunnet rundt oss? Dette har vært et drivende og sentralt spørsmål i låtskriverfasen, sier han.

– Jeg kunne ikke skrevet disse sangene uten å ha vært gjennom de ulike livsfasene som har formet meg som menneske. Platen er en hyllest til alle prosesser som leder til en større forståelse for hvem vi dypest sett er.

– Alle har noe vakkert og noe helt eget ved seg som trengs i denne verden. En slik måte å se oss selv og menneskene rundt oss på, knytter oss sammen og gjør verden til et bedre sted.

Beauty Will Save Us inneholder ti sanger, og er utgitt på Folktronika Records / Warner. Tor Kvammen spiller selv flygel, trommer, perkusjon og gitar på albumet, som han har produsert i samarbeid med Nicolai Herwell.

Videoen er ved Sander Mortensen og Styrk Jonsgar Eikemo.



Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 269 av Ballade video. I mellomtiden må du gjerne sjekke ut vårt omfangsrike arkiv på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤