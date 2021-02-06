ISÁK har nettopp gitt ut andrealbumet, Roasut.

(Foto: Patrik Westli)

AktueltMusikken og livet

Lihkku beivviin!

Publisert
06.02.2021
Skrevet av
Guro Kleveland

I dag er det samefolkets dag, og vi feirer dagen med et godt knippe intervjuer, podkaster, musikkvideoer og anmeldelser av og med samiske kunstnere gjennom det siste året.

Bandet ISÁK er klar med sitt andre album, Roasut. Tematisk tar det for seg tap og trusler i våre liv og dagens samfunn. Frontfigur Ella Marie Hætta Isaksen er kjent for sitt store samfunnsengasjement, og er klar for nye kampsaker gjennom musikken. Journalist Brita Åse Norlemann har intervjuet Hætta Isaksen for Ballade, og oversatt det til nordsamisk. Les intervjuet her

ISÁK (Foto: Patrik Westli)

Elle Sofe Sara, koreograf og regissør, lager Norges første samiske musikalfilm. Les intervju med Sara her

Elle Sofe Sara, koreograf og regissør, lager landets første samiske musikalfilm (Foto: Ánne Kátjá Gaup)

Sist høst gjorde vi en podkast i Ballade radio i samarbeid med Riksscenen, den nasjonale scenen for folkemusikk og folkedans, i forbindelse med gruppa Ozas premiere på stykket Etniid ulloliinnit / Mødrenes samiske ullsjal med blant andre søstrene Sara Marielle og Risten Anine Gaup. Forestillingen handler om store og vanskelige spørsmål: Hva joik betyr for en generasjon som skulle være fri for kolonisering fra majoritetskulturen. Om hvorfor så mange som fire av fem samiske kvinner har opplevd vold. Om hvorfor det er så stille rundt det. Og om fellesskapet som kan finnes i arv og symboler knytta til, og inn i, et tradisjonelt ullsjal. Podkasten er en samtale med de to og Ballades journalist Siri Narverud Moen – en samtale publikum også tok del i.

https://w.soundcloud.com/player/?visual=true&url=https%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F907315690&show_artwork=true&maxheight=750&maxwidth=500

Les mer om Etniid ulloliinnit / Mødrenes samiske ullsjal her og her.

Musiker Kajsa Balto slapp plate i mai, og i den forbindelse gjorde vi et intervju med henne om plata, og om å gi ut musikk under pandemi: – Jeg hadde behov for å dykke inn i min egen familiehistorie. Jeg gjør det fordi jeg ikke klarer å la være! Balto, østlending, barn av et internatbarn…hun bare måtte lage musikk av det hun hadde med seg fra sin samiske far. Les intervjuet med Kajsa Balto her.

Kajsa Balto midt i mellom plateslipp og en sommer der hun får spilt sin nye musikk på én konsert (Foto: Siri Narverud Moen)

Forfatter, dramatiker, musiker, tekstforfatter og librettist Rawdna Carita Eira var nominert til en gjev kanadisk pris for librettoen til operaen Gállábártnit – les intervju med Eira om operaen og nominasjonen her.

Bilde fra dobbeltforestillingen Two Odysseys: Pimooteewin / Gállábártnit (Foto: Dahlia Katz)

Samisk Hus Oslo fikk Oslo bys kunstnerpris for sin innsats og rolle i videreføringen av samisk språk, kultur og samfunnsliv i Oslo. Her kan du lese en mini-reportasje fra prisutdelingen i Oslo rådhus i september i fjor.

Jonathan Castro og faren. Castro tok i mot Oslo bys kunstnerpris 2019 på vegne av SPKRBOX, som fikk prisen for konsertforestillingen Blokk til blokk (Foto: Oslo kommune / Sturlason)

Anmeldelser
Her kan du lese anmeldelse av strømmekonsert med Marja Mortensson, et høydepunkt under de digitale Festspillene i Bergen sist vår.

Marja Mortensson og Daniel Herskedal med TrondheimSolistenes strykekvartett (Foto: Thor Brødreskift/Festspillene i Bergen)

Vi anmeldte også Jakop Janssønn fine debutalbum Bricoleur, som ble sluppet i oktober i fjor. «Det er ingen tvil om at virkelige brikolører kan lage de mest forbløffende verkene», skriver Ballades anmelder Chris Monsen om plata.

Musikkvideoer
I denne utgaven av Ballade video fra november i fjor kan du se musikkvideoen til Kajsa Baltos «Min máttuid rávvagat (The Advice from our Ancestors)».

Her finner du videoen til Jakop Janssønns «Jámežiid heajat / The Wedding of the Spirits». I denne utgaven av vår ukentlige musikkvideospalte treffer vi Kajsa Balto igjen, denne gangen med låta «Buot eallá», og her kan du høre og se Vassviks «The Storm Is Coming In», fra det kritikerroste albumet Gákti.

Læhkoeh biejjine – Vuorbbe biejvijn – Lihkku beivviin – Gratulerer med dagen!

Lihkku beivviin! (Foto: Guro Kleveland)

Samefolkets dag

Rawdna Carita Eira: Doaivva boahtteáigái

Rawdna Carita Eira: Doaivva boahtteáigái

Bak ordene live, med Lars Lillo Stenberg, Rawdna Carita Eira og Brand Barstein

Bak ordene live, med Lars Lillo Stenberg, Rawdna Carita Eira og Brand Barstein

BALLADE LIVE med Lars Lillo-Stenberg og Rawdna Carita Eira

Bli med bak ordene hos Fritt Ord mandag 20. januar!

Marja Mortensson og Daniel Herskedal med TrondheimSolistenes strykekvartett

Sov onne ietniengïelen åvteste gymhpe

– Tjoerem pryövedh mij sjeahta juktie orre aarkebiejjien vueliem sjugniedidh. Marja Mortensson sov gïelen åvteste gæmhpoeminie, mij lea jaemieminie.

Ozas på premieren til «Mødrenes samiske ullsjal» i oktober

Joiker mot tabuer om overgrep

– Samiske kvinner er mer utsatt for vold og overgrep. Så samtalen etter Sapmitoo må ikke stilne.

