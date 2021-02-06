Lihkku beivviin!

I dag er det samefolkets dag, og vi feirer dagen med et godt knippe intervjuer, podkaster, musikkvideoer og anmeldelser av og med samiske kunstnere gjennom det siste året.

Bandet ISÁK er klar med sitt andre album, Roasut. Tematisk tar det for seg tap og trusler i våre liv og dagens samfunn. Frontfigur Ella Marie Hætta Isaksen er kjent for sitt store samfunnsengasjement, og er klar for nye kampsaker gjennom musikken. Journalist Brita Åse Norlemann har intervjuet Hætta Isaksen for Ballade, og oversatt det til nordsamisk. Les intervjuet her

Elle Sofe Sara, koreograf og regissør, lager Norges første samiske musikalfilm. Les intervju med Sara her

Sist høst gjorde vi en podkast i Ballade radio i samarbeid med Riksscenen, den nasjonale scenen for folkemusikk og folkedans, i forbindelse med gruppa Ozas premiere på stykket Etniid ulloliinnit / Mødrenes samiske ullsjal med blant andre søstrene Sara Marielle og Risten Anine Gaup. Forestillingen handler om store og vanskelige spørsmål: Hva joik betyr for en generasjon som skulle være fri for kolonisering fra majoritetskulturen. Om hvorfor så mange som fire av fem samiske kvinner har opplevd vold. Om hvorfor det er så stille rundt det. Og om fellesskapet som kan finnes i arv og symboler knytta til, og inn i, et tradisjonelt ullsjal. Podkasten er en samtale med de to og Ballades journalist Siri Narverud Moen – en samtale publikum også tok del i.

Les mer om Etniid ulloliinnit / Mødrenes samiske ullsjal her og her.

Musiker Kajsa Balto slapp plate i mai, og i den forbindelse gjorde vi et intervju med henne om plata, og om å gi ut musikk under pandemi: – Jeg hadde behov for å dykke inn i min egen familiehistorie. Jeg gjør det fordi jeg ikke klarer å la være! Balto, østlending, barn av et internatbarn…hun bare måtte lage musikk av det hun hadde med seg fra sin samiske far. Les intervjuet med Kajsa Balto her.

Forfatter, dramatiker, musiker, tekstforfatter og librettist Rawdna Carita Eira var nominert til en gjev kanadisk pris for librettoen til operaen Gállábártnit – les intervju med Eira om operaen og nominasjonen her.

Samisk Hus Oslo fikk Oslo bys kunstnerpris for sin innsats og rolle i videreføringen av samisk språk, kultur og samfunnsliv i Oslo. Her kan du lese en mini-reportasje fra prisutdelingen i Oslo rådhus i september i fjor.

Anmeldelser

Her kan du lese anmeldelse av strømmekonsert med Marja Mortensson, et høydepunkt under de digitale Festspillene i Bergen sist vår.

Vi anmeldte også Jakop Janssønn fine debutalbum Bricoleur, som ble sluppet i oktober i fjor. «Det er ingen tvil om at virkelige brikolører kan lage de mest forbløffende verkene», skriver Ballades anmelder Chris Monsen om plata.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Musikkvideoer

I denne utgaven av Ballade video fra november i fjor kan du se musikkvideoen til Kajsa Baltos «Min máttuid rávvagat (The Advice from our Ancestors)».

Her finner du videoen til Jakop Janssønns «Jámežiid heajat / The Wedding of the Spirits». I denne utgaven av vår ukentlige musikkvideospalte treffer vi Kajsa Balto igjen, denne gangen med låta «Buot eallá», og her kan du høre og se Vassviks «The Storm Is Coming In», fra det kritikerroste albumet Gákti.

Læhkoeh biejjine – Vuorbbe biejvijn – Lihkku beivviin – Gratulerer med dagen!