Ballade LXXII: Åndenes bryllup

Syv videoer, to premierer. Med Jakop Janssønn, So Are We, Odin Staveland, Dana & The Monsters, Lokoy, Heave Blood & Die og Psycheek.

Vi skal ikke male fanden på veggen, eller for den saks skyld byen rød. Men det brenner et blått lys for mange av klubbene, konsertarenaene og utestedene nå. Bare i Oslo har steder som Blå og Hør Hør forkynt at de stenger dørene. Andre kjører videre med permitteringer og reduserte åpningstider.

Bakgrunnen er naturligvis pandemien – og smittevernstiltakene som har fulgt med. Det er vanskelig å tjene nok penger om dagen, når så få mennesker kan og vil møtes. Samtidig er mange urolige for at kompensasjonsordningene ikke vil bli videreført lenge nok. Det gjelder særlig for frilansere, som det er mange av i kultur- og musikklivet.

Vi lar ellers musikken snakke for seg selv.



JAKOP JANSSØNN: Jámežiid heajat / The Wedding of the Spirits

Premiere! Vi starter denne uken med svært vakker musikk fra Jakop Janssønn. Den er hentet fra debutalbumet Bricoleur, som ble sluppet fredag 16. oktober. Plateslippet ble feiret med en strømmekonsert 25. oktober, i samarbeid med Festspillene i Nord-Norge, og nå en splitter ny musikkvideo. Den er laget av Knut Åserud.

Jakop Janssønn er en samisk artist, som på dette instrumentalverket gir lytteren et tonespråk som har blitt kalt «en symbiose av de forskjellige kulturene vi har i den nordlige landsdelen». Her møtes improvisatorisk jazz og samisk folkemusikk, samtidig som vi mer enn aner at han har jobbet med filmmusikk.

– Jeg har lenge hatt et ønske om å skape et album som definerer meg musikalsk. Jeg innså at tittelen Bricoleur var perfekt, både for meg selv og som en nordboer med flere identiteter. Huset på coverbildet kalles «Kristians hus» og ligger ikke langt fra min familiegård i Troms. Jeg husker at jeg som barn dro til dette merkelige huset, og fikk gleden av å oppleve en ekte bricoleurs verk, forteller Jakop Janssønn.

Jakop Janssønn har tidligere medvirket på det Spellemannpris-vinnende albumet Mojhtestasse med Marja Mortensson.

– For meg ga Marja sitt prosjekt en enorm følelse av mening, og jeg ble inspirert til å søke innover i min egen kultur, med et annet blikk. Og ikke minst ble jeg inspirert av hennes måte å arbeide på. Det var også viktig for meg å gi mine medmusikanter frihet til å utfolde seg.

– Også samarbeidet med Arktisk Filharmoni har vært en sann glede, fra innspilling til live-konserter. De tilfører nye klangfarger til musikken, og er med på å underbygge både det orkestrale og det kammermusikkaktige i den, utdyper debutartisten.

SO ARE WE: LA Love

Premiere! Sist vi hilste på Stavangerduoen So Are We, var med musikkvideoen til «Alive Again» i august. Nå slipper de enda en ny video, omtrent en måned etter utgivelsen av det nye albumet Piece of the Puzzle.

– Låta «LA Love» har et west coast-sound med elementer fra americana-musikken, sier de. – Den handler om forsøket på å finne ekte kjærlighet i en by hvor man kan drømme stort. Men kan man stole på alle i denne byen, selv den man elsker mest?

Den fine og sommerlige musikkvideoen fanger opp bylivet i Los Angeles – og er nok til å gi noen og enhver reiselyst. Den er filmet av diverse mennesker som bor i Los Angeles, etter at So Are We skaffet ulike klipp ved å kontakte tilfeldige folk på Instagram. Etter noen uker satt de med flere hundre småsnutter, som har resultert i denne musikkvideoen.

So Are We er låtskriverduoen Guro Vikingstad på vokal og Stian Haslie på gitarer, her forsterket med Gunnar Sæter (trommer), Ruben Fredheim Oma (bass), Silje Bråtveit Mygland (kor, perkusjon), Stian Grindevoll Borgen (kor) og Kjetil Steensnæs (steel gitar).

Piece of the Puzzle er utgitt på Stan Records, og kan absolutt gjerne sjekkes ut.



ODIN STAVELAND: I stedet for punktum et hjerta

Eg risse navnet ditt inn i bilane i byen / det kvita det svarte / i stedet for punktum et hjerta …

Vi har skrevet en del om Odin Staveland denne høsten. Det skyldes selvsagt at han har gitt ut en svært original og spennende plate, basert på sitt eget bestillingsverk Sillajass. Og ikke minst er i ferd med å lage 12 musikkvideoer til utgivelsen, innenfor et helt eget estetisk univers.

– Denne sangen ble faktisk skrevet litt på trass, sier Odin Staveland til oss. – Det var en som sa at det ikke gikk an å skrive en kjærlighetssang om en parkeringsplass – eller en kjærlighetssang lokalisert på en parkeringsplass. Så dette ble mitt svar på det.

Videoen til «I stedet for punktum et hjerta» er som vanlig regissert av Odin Staveland selv, med Kim Edgar Bachel som fotograf. Det er også de to som befinner seg foran kamera, med god praktisk hjelp fra Lars Eirik Støle. Les gjerne vårt intervju med Odin Staveland her, der du også finner flere videoer.



DANA & THE MONSTERS: No Love Left

– Jeg flyttet fra Canada til Norge sist september for å forske ved RITMO – Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse, forteller Dana Swarbrick.

– Under korona-pandemien har jeg særlig studert virtuelle konserter, og hva slags sosiale fellesskap som oppstår.

Hun spiller i band også. Dana & The Monsters startet opp i Hamilton i Ontario. Nå har hun flyttet prosjektet til Oslo, der hun blant annet har spilt sammen med Erik Grandelius (bass), Bendik Bergestig (gitar) og Louis Sæther (trommer). Neste opptreden med bandet er planlagt på Smelteverket på Vulkan, 30. januar.

«No Love Left» ble opprinnelig spilt inn i Canada, men har blitt mikset av Cato Langnes ved NOTAM – Norsk senter for teknolgi i musikk og kunst. Vi har tidligere presentert flere av videoene til kvinnen som også står bak denne: Mali Galaaen Røsseth. Opptakene er gjort ved Sognsvann i Oslo, med Swarbrick som co-regissør.

Som Dana Swarbrick selv sier: – A blend of cyberpunk meets the natural world.



LOKOY: Both Eyes feat. Safario

Dette er et eksempel på en catchy låt, som er så kjapt over at du straks har lyst til å høre den en gang til. Lokoy er soloprosjektet til låtskriveren, musikeren og produsenten Lasse Lokøy fra Stavanger, som til vanlig spiller bass i bandet Sløtface.

Som Lokoy lager han musikk som er mer orientert mot det elektroniske. Han har blant annet spilt inn sangen og videoen «Malibu» med SoMe-fenomenet og indie-stjernen girl in red. Her har han fått med seg den unge, norske rapperen Safario, aka Kacper Tratkowski.

– Tekstmessig handler låten om hvordan vi vrir og endrer på virkeligheten på sosiale medier, slik at det skal se ut som om livet bare består av solskinnsdager. Men folk burde slutte å gjemme alt det vanskelige i livet. De tøffere periodene er en del av oss – vi burde takle dem, og ikke bare gjemme alt under teppet.

Det kommende albumet heter Badminton, og skal inneholde gjesteopptredener av folk som Nils Bech, Emilie Østebø, Sofus og Moyka. Det er planlagt utgitt 22. januar 2021, i samarbeid med Propeller Recordings. Videoen er ved Eric Cannon og Samuel Rud Dale, og hadde først premiere på nettsiden til New Musical Express.



HEAVE BLOOD & DIE: Radio Silence

Hei! Dette er jo skikkelig bra, det også! Her får vi en smakebit fra den kommende platen til Heave Blood & Die. Dette bandet er opprinnelig fra Tromsø, og har vakt oppsikt på blant annet Urørtfinalen, Øyafestivalen og Roskilde. Nå har de slått seg ned i Oslo, og innledet et samarbeid med det fine selskapet Fysisk Format.

– «Radio Silence» er et lengtende ønske om å ta steget videre fra vold – og et håpløst håp om å fjerne all autoritet som ikke kan rettferdiggjøres, sier vokalist og låtskriver Karl Løftingsmo Pedersen i en kommentar.

– Et kvantesprang inn i den virkelige verden, som ser ut til å være en uendelig malstrøm av grusomheter, en serie med nyhetsstrømmer av de mest ødeleggende situasjonene menneskeheten har møtt.

Det kommende albumet heter Post People, og følger opp utgivelsen Vol. II fra 2018. Plateselskapet sammenligner i hvert fall bandet med storheter som The Cure, Smashing Pumpkins og Killing Joke. Albumet er innspilt i Ocean sound, med mix av Graham Walsh (Holy Fuck, METZ, Viet Cong) og mastring av Paul Gold (Angel Olsen, Preoccupations, Beach House).

Post People slippes på Fysisk Format 5. februar 2021. Video er ved Brage Pedersen.



PSYCHEEK: Basic Biitches

Psycheek er den 19 år gamle kunststudenten Fredrik Veiga, som begynner å bli et navn på den norske klubb- og undergrunnsscenen. Han har blant annet gjort kreativ bruk av Instagram, og har sluppet musikk via duo-prosjektet Sticky Icky.

Han ga tidligere i høst ut debutalbumet Gore 3. Det beskrives som «en mangefasettert vri på deconstructed club», med glitchy, mørke og dansbare øyeblikk. Vinylutgaven av albumet er kommet ut på den spennende labelen Sheep Chase, som også har gitt ut blant andre Moon Unit, Porto Geese, Mokri og Foammm.

– Låta «Basic Biitches» begynte som et forsøk på løsrivelse fra folk som bare står i veien for ambisjonene dine, og ikke bidrar med noe annet enn usikkerhet, sier Fredrik Veiga. – Men etter hvert som man kanskje bruker litt for mye energi på å irritere seg, blir jo den versjonen av deg selv akkurat like hindrende. Du tror du legger skylden på noen, mens energien bare er retta innover.

– Angående videoen hadde jeg hatt Leonard Vincent van Vuuren som en eventuell regissør i kikkerten ganske lenge, og ventet egentlig bare med å huke tak i ham til jeg følte jeg hadde noe mer «seriøst» å bidra med. Som Gore 3.

– På den ene siden liker jeg jo å bare gjøre alt selv, isolere meg helt og bestemme hvordan alt skal bli på egenhånd. Men i dette stadiet var jeg ganske lei av tanken, og ville heller overlate ansvaret til en regissør jeg var fan av, og ikke engang bestemme hvilken låt det skulle bli video av, avslutter Psycheek.

Vi ønsker som alltid alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, og gjerne merke e-posten Ballade video. Vårt arkiv med norske videoer finner du stadig vekk på denne samlesiden.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤