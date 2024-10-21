Edvard-priser til Undergrunn, Frida Ånnevik, Kristine Tjøgersen, Hans Hulbækmo og Anne Hytta

Årets vinnere kan endelig annonseres, melder Tono, som har delt ut sine Edvard-priser i all hemmelighet de siste ukene.

– På ulike tidspunkt de siste ukene har vinnerne fått en hyggelig overraskelse bestående av 70 000 kroner, et trofé og et diplom utformet av Magne Furuholmen, forteller Willy Martinsen, kommunikasjonsdirektør i Tono.

Slik er fordelingen av de fem prisene til komponistene og tekstforfatterne som har fått dem denne høsten:

Populær: Medlemmene i Undergrunn

Tekst: Frida Ånnevik

Åpen klasse: Anne Hytta

Utfordrer: Hans Hulbækmo

Samtid: Kristine Tjøgersen

– Med EDVARD-prisen, som deles ut til låtskrivere, komponister og sangtekstforfattere, hedrer vi de som lager musikken, som har en så stor og viktig plass i livene til de fleste av oss. Det som gjør Edvard-prisen spesiell er at det er en tung fagjury bestående av erfarne låtskrivere, komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag. Å vinne denne prisen er et tydelig bevis på at vinnerne har rørt noe dypt hos både publikum og blant vinnernes musikkskapende kolleger, sier Karl Vestli, administrerende direktør i Tono.

Juryen har bestått av Sten Ove Toft (uavhengig, juryleder), Agnes Hvizdalek (Norsk Komponistforening), Alexander Austheim (NOPA), Andrew Smith (Musikkforleggerne), Jan Erik Mikalsen (Norsk Komponistforening), Maria Stene Brendstrup (Musikkforleggerne), Johanne Flottorp uavhengig) og Thea Hjelmeland (NOPA).



Her kan du lese alle juryens begrunnelser:

Populær

Jo Almaas Marstein, Jon Ranes, Marcos De Medina-Rosales Haugestad, Patrick Levent Bakkeng, Sverre Gudmestad og Gabriel Ystad Doria (UNDERGRUNN) // Egoland

På omtrent ett år gikk Undergrunn fra å være et Oslo-fenomen, til å bli en av Norges mest populære grupper. Marstein, Fretex, Plaza, Loverboy, Rikpappa og Pus leverte i 2023 albumet Egoland med rå energi og klubbvennlige hooks. Egoland viser en gruppe i konstant utvikling med kompositorisk dybde og tankevekkende låter som gir innsikt i refleksjoner over suksess og identitet. Albumet har satt en ny standard for norsk popmusikk og vil stå som et viktig kapittel i gruppens musikalske reise.

Samtid

Kristine Tjøgersen // Pelagic Dreamscape

Kristine Tjøgersen har en fantastisk evne til å utnytte orkesterapparatet til å skape nye lyder og spennende uttrykk. Med sitt mesterlige grep om orkestrering og sin forståelse for de ulike instrumentenes egenart, skaper hun et nytt og oppslukende lydbilde som virkelig tar oss med ut på det åpne hav. Verket har en utstrakt og gjennomarbeidet form. Fantastiske kaskader som forplanter seg gjennom orkesteret, og smart bruk av elektroniske elementer, bidrar til at publikum blir med på reisen gjennom det bølgende og brusende havet. Det er nyskapende og originalt, og viser at det stadig finnes uutforskede måter å bruke orkesteret på.

Åpen klasse

Anne Hytta // Brigde

I Brigde samler hardingfelespiller og komponist Anne Hytta tråder fra sin musikalske samtid og vever dem sammen til betagende klangbilder. Strykerne i Telemark Kammerorkester, for anledningen utvidet med Amund Sjølie Sveens vare vibrafon- og glasstoner, utgjør en perfekt samspillpartner for Anne Hyttas hardingfele. Det halvtimelange verket fremstår gjennomkomponert og helhetlig, og selv om det utvilsomt har sine røtter i folkemusikken, er Brigde først og fremst en uovertruffent vakker og dypt personlig reise gjennom et mangfoldig lydlandskap. Denne musikken lar seg ikke fange i en bestemt bås og er derfor en naturlig vinner av Edvard-prisen 2024 i kategorien Åpen klasse.

Tekst

Frida Ånnevik // Danse og grine

Frida Ånnevik har gjennom mange år markert seg med en sterk penn og god teft for å skrive om stort og smått på en jordnær måte. Med «Danse og grine» skildrar hun kontrastene som river i oss mennesker på en underfundig måte. «Jeg er det jeg drømte om, og det som ikke blir noe av. Jeg er dansegølv og skyttergrav» er et eksempel på hvordan hun lekar seg med uttrykk man sjelden hører i samme setning. Men med Ånneviks måte å sette sammen disse på, faller det seg både naturlig og ikke minst smakfullt. Teksten lar lytteren forstå at ting ikke trenger være enten eller. Man kan ville både danse og grine, og man kan være både redd og lett. Det i seg selv er kanskje en påminning vi alle trenger innimellom.

Utfordrer

Hans Hulbækmo // Tilfeldig Næpe

Hans Hulbækmo er kanskje først og fremst (aner)kjent som trommeslager og perkusjonist, men på «Tilfeldig Næpe» har vi blitt invitert inn i han utvidede kompositoriske univers. På albumet opplever vi en lekenhet som vanskelig kan sammenlignes med noe annet. Det ulmer og knatrer, fifler og fofler. Og i mangel av nyskapende ferskvarebegreper: plinger og plonger. Om det først og fremst utfordrer, eller rett og slett fascinerer er vi usikre på, men Hans Hulbækmo har klart mesterstykket å lede oss inn i fristelse. Med en gang man trykker på play-knappen føles det som om man transporteres og plutselig sitter hjemme på fjellhytta til Hans Hulbækmo. Med kaffe, kringle, ullsokker og peiskos. Tilfeldig? Næpe.

Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.