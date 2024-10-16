Mari Boine Fikk NOPAs hederspris under deres årlige høstfest på Vulkan Arena tirsdag 15. oktober.(Foto: Helge Brekke)

Prisdryss på NOPAs høstfest tirsdag

16.10.2024
Red.

Og selveste hedersprisen denne kvelden blei tildelt Mari Boine: – Gjennom flere tiår har hun markert seg som en av Norges fremste kunstnere, og internasjonalt har hun blitt en stemme for både urfolk og kulturarv, begrunner juryen.

Tirsdag kveld avholdt NOPA (Norsk forening for komponister og tekstforfattere) sin høstfest på Vulkan Arena i Oslo. I den anledning blei det utdelt en rekke priser, deriblant NOPAs hederspris.

Denne gis til en person som har betydd mye for norske komponister og tekstforfattere. Prisen kan deles ut etter innstilling fra NOPA-medlemmer, NOPAs styre eller andre. Tidligere har prisen blitt delt ut tre ganger, i 2013 til Jan Erik Kongshaug, i 2017 til Karin Krogh og i 2022 til tidligere TONO-direktør Cato Strøm.

For årets mottager er ikke juryen knappe med sine lovord:

Mari Boines debutalbum, Jaskatvuođa maŋŋá – Etter stillheten (1985) på etiketten Hot Club Records. (Foto: Madla Hruza, omslagsdesign)

«Årets mottaker minner oss om den urkraften som bor i oss alle.

Med debutalbumet i 1985 gjorde hun sitt engasjement tydelig fra første tone. Åpningslåten, «Alla Hearrá guhkkin Osllos» («Hei, allmektige langt borte i Oslo»), er en kraftfull protest mot den systematiske marginaliseringen av samisk kultur.

Dette engasjementet har fulgt henne gjennom hele karrieren og bidratt til å synliggjøre den samiske kampen på både nasjonale og internasjonale arenaer.»

Det er altså med stor takknemlighet at NOPA anerkjenner det nyskapende arbeidet Boine har utført, musikalsk og tekstlig.

– Hennes stemme bærer håp og innsikt, og minner oss om at vi alle må være medskapere av den verden vi ønsker å se, forteller juryen.

Det ble også delt ut en rekke andre priser denne kvelden. Årets tekstpris gikk til Benjamin Myhre aka B-Boy Myhre for “bob bob bob, og musikkprisen for åpen klasse gikk til visekunstner Julie Henrikke Rekstad for «Bare lenge nok».

B-Boy Myhre, aka Benjamin Myhre fikk tekstprisen for «bob, bob, bob». Ikke sant. (Foto: Helge Brekke)

Formidlingsprisen var det Musikkoperatørene som fikk, for sitt innsats med distribusjon av norsk musikk.

Selveste årets musikkpris 2023 gikk til Stein Urheim og Mari Kvien Brunvoll for verket «Fenomenolodi» fra plata Barefoot in Bryophyte – opprinnelig del av bestillingsverket «Branches & Limits» til Vossajazz i 2023.

Stein Urheim og Mari Kvien Brunvoll fikk musikkprisen for verket «Fenomenolodi». (Foto: Helge Brekke)

Blåtoneprisen, pålydende kroner 100 000, blei delt ut for andre gang, og ønsker å belønne melodisk og harmonisk oppfinnsomhet, og gikk til Leah Engevold for verket «Zzz».

Leah/Leah Engevold for «Zzz». (Foto: Helge Brekke)

I tillegg blei Kardemommestipendet tildelt Herman Rundberg og Kaja Vardøen. Kardemommestipendet er en gave fra Egner-familien, og gis til opphavere som skriver musikk og tekster rettet mot barn og/eller unge.

Herman Rundberg fikk Kardemommestipendet. (Foto: Helge Brekke)

Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.

