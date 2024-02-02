Midsund musikkorps

Midsund musikkorps i Møre og Romsdal.(Foto: Norges Musikkorps Forbund)

Korpsbevegelsen vokser etter pandemien: Flere utøvere, flere frivillige

02.02.2024
Guro Kleveland

Det er stor vekst av utøvere og frivillige i norske korps etter pandemien, melder Norges Musikkorps Forbund etter nylig gjennomførte medlemsundersøkelser.

Nye medlemstall viser en jevn vekst de siste årene, med høyere tall enn før pandemien. Flere unge blir også værende i korpset.
Vi er i en god flyt, og det er gledelig å se at vi utvikler oss, sier president i Norges Musikkorps Forbund (NMF), Rita Hirsum Lystad.

Nylig la forbundet fram nøkkeltall fra funnene i medlemsundersøkelsene. De tre medlemsundersøkelsene er utviklet av NMF i samarbeid med Telemarkforskning, og sendes ut til medlemmene hvert annet år, opplyser NMF på nettsidene sine.

Nøkkeltallene gir disse funnene: 

  • Høyest medlemstall på 10 år
  • Økning for tredje år på rad
  • Økning i alle alderskategorier
  • Flere større korps enn før, dobling i antall på over 100 medlemmer
  • 59 608 medlemmer
  • 1600 korps

Nye tall viser også en liten økning i aldersgruppen 10-14 år, noe som tilsier at trenden med at ungdom slutter i korpset er i ferd med å snu.

– Det er fantastisk å lese at vi blir flinkere til å beholde ungdommen, kommenterer Hirsum Lystad. – Ikke bare representerer de fremtiden til de norske korpsene, men de blir værende i en fritidsaktivitet som bidrar til mestringsfølelse, utvikling og oppdragelse.

Mensa Norge, foreningen for de to prosent høyest intelligente i befolkningen, ga for bare få måneder siden pris til Norges Musikkorps Forbund. Å lære musikk og å spille instrumenter fremmer intelligens, påpekte Mensa Norge. Les saken her!

medlemsundersøkelserNorges Musikkorps Forbund

