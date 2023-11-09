NM skolekorps Janitsjar

Bildet er fra NM i skolekorps 2023, og er kun et illustrasjonsbilde til saken.(Foto: Simen Mikkelsen)

Mensaprisen til Norges Musikkorps Forbund: Musikk fremmer intelligens

09.11.2023
Guro Kleveland

Å lære og spille instrumenter fremmer intelligens, påpeker Mensa Norge. Foreningen gir Norges Musikkorps Forbund årets pris for sitt arbeid med musikalsk utvikling.

«Som den største organisasjonen for instrumentalundervisning og ensemble-aktivitet for barn, ungdom og voksne i landet, er Norges Musikkorps Forbund verdige vinnere av årets pris,» skriver Mensa Norge på sine nettsider.

Foreningen for de to prosent høyest intelligente i befolkningen har ca 2500 medlemmer, og mange barn og unge har gjennom de over 100 årene foreningen har eksistert deltatt i korps.

Det å spille et instrument, lese noter og spille i ensemble trener hjernen i kompliserte kognitive oppgaver som enkelt overføres til andre disipliner, utdyper Mensa Norge:

Forskning viser at når mennesker hører og lærer ny musikk, skapes det nye hjerneceller og koblinger i hjernen. Dette styrker nevrale nettverk og påvirker eksekutive funksjoner. Studier har vist at IQ kan øke med hele 7 poeng hos barn som spiller instrumenter, sammenlignet med barn i kontrollgruppen som ikke gjør dette.

Studier viser også at de som har gjennomgått ti eller flere år med musikalsk trening har økt evne til å tolke og bearbeide informasjon visuelt, og har bedre mentale ferdigheter som arbeidsminne, fleksibel tenkning og hukommelse livet gjennom og inn i alderdommen.

Og Mensa Norge gir Musikkorpsforbundet en liten oppfordring i sin avrunding av begrunnelsen for prisen:
Selv om forbundet i presentasjonen av seg selv ikke fremhever den kognitive effekten det å spille i korps medfører, mener Mensa Norge at arbeidet forbundet driver med oppfyller organisasjonens vedtektsfestede formål om å fremme menneskelig intelligens.

Norges Musikkorps Forbund (NMF) er svært stolte over å ha blitt tildelt prisen, og president Rita Hirsum Lystad er ekstra varm om hjertet, forteller korpsenes interesse- og utviklingsorganisasjon:

– Det er en stor ære for forbundet og alle våre medlemmer å motta denne flotte prisen. Det at vi som en kulturfrivillig organisasjon blir anerkjent for vårt arbeid ser vi på som en stor motivasjon, og jeg er veldig stolt av alle våre medlemmer og ansatte.

Prisen har tidligere gått til organisasjoner som Talentsenteret i realfag i Oslo og Vitensentrene i Norge. Den har også blitt tildelt kjente enkeltpersoner i norsk offentlighet og kulturliv, som Harald Eia og Trond Viggo Torgersen. Tildelingsseremonien vil finne sted i begynnelsen av 2024.

 

Ballade korrigerer: Vi skrev først at Mensa har omlag 60 000 medlemmer. Det stemmer ikke, foreningen Mensa har ca 2500 medlemmer. Korrigert 10. november kl. 12.52.

Mensa NorgeMensaprisenmusikk og intelligensNorges Musikkorps Forbund

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

