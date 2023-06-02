Marsjerer i gatene og feirer flere korpsmusikanter

Korps i vekst fyller hovedstaden.

Arrangørene av NM i marsjering for musikkorps skriver at de feirer den nylige «veksten i korpsbevegelsen på mer enn 3 %». I fjor opplevde norske korps som er samlet i Norges Musikkorpsforbund et tilfang av medlemmer på 3,45 %.

– Oslo er den kommunen med sterkest vekst. Dette feirer vi på selveste Karl Johan på lørdag, skriver Jacob Falk i Korspglede til Ballade.no. Til hovedstaden i helga kommer korps også fra andre steder, som Drammen, Nøtterøy, Skedsmo, med mer.

Det blir Norgesmesterskap i marsjering på Karl Johan med flere tusen musikanter og drillere:

– Dette blir årets største korpsarrangement i hovedstaden. I Norge finnes det over 1700 korps og over 60.000 aktive medlemmer. Dette blir en korpsdag man sent kommer til å glemme! skriver Jacob Falk i Korpsglede.

11 korps skal opptre og konkurrere i NM i gatemarsjering. Det konkurreres også i formasjonsmarsjering, de går parade på Karl Johan, og PULSE opptrer med samarbeid mellom Norges Musikkorps Forbund og Field Band Foundation i Sør-Afrika.

Fra forskjellige oppmøtesteder paraderes det mot Egertorget hvor alle korpsene danner en felles parade opp Karl Johans gate til Universitetsplassen. Selve paraden finner sted nedover Karl Johan fra litt over klokka 12.

I tillegg blir det konserter i musikkpaviljongen i Studenterlunden fra kl. 10.50, med Haug Musikkorps, Vestre Aker Ungdomskorps (Oslos yngste korps, etablert i fjor), Opus 82 (tredjeplass i årets elitedivisjon i NM Janitsjar). Korpsentusiast og gledesspreder Jørgen Foss binder hele arrangement sammen som konferansier for dagen.

Følgende korps er med i paraden:

Finstad Skolekorps, Drøbak-Frogn skolekorps, Halden Drum Corps, Nøtterøy Musikkorps, Sinsen Ungdomskorps, Østensjø Skoles Musikkorps, Dundrekjerringene, Skedsmo Skolekorps, Nøtterøy Skolekorps, Jeløy Musikkorps, Grindbakken Skoles Musikkorps, Mossekråkene skolekorps, Klyve Skolekorps, Vartdalsstranda Generasjonskorps, Toten Janitsjar, Drøbak Trommedamer, Smågardistene-Stabekk Skoles Musikkorps, Kolbotn-Garden, Huseby Skoles Musikkorps, Strømsgodset Musikkorps, Kampen Janitsjarorkester.