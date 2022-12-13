Kulturminister Anette Trettebergstuen med barn i Sagene skolekorps og Lilleborg skolekorps.

Kulturminister Anette Trettebergstuen med barn i Sagene skolekorps og Lilleborg skolekorps.(Foto: Kultur- og likestillingsdepartementet)

AktueltKorps

Kulturministeren fant flere tippemidler: 1,5 millioner til korps

Publisert
13.12.2022
Skrevet av
Siri Narverud Moen

– Vi må ta vare på og styrke korpsene med barn og ungdom etter pandemien.

Som mange sider av utøvende musikk, så norske korps også nedgang i aktiviteter og medlemstall i pandemien. Spesielt de yngste ble rammet, skrev Kultur- og likestillingsdepartementet i en pressemelding i dag mens ministeren var på vei til en osloskole – med halvannen millioner kroner i gavesekken – for å møte representanter fra Norges Musikkorps Forbund. På Lilleborg skole ligger et øvingskollektiv. Der hørte Trettebergstuen en minikonsert og hadde med 1,5 millioner kroner til flere øvingskollektiv, og til korpsenes internasjonale arbeid.

Nærmere 3 000 barn og unge er forsvunnet fra skolekorpsene, noe som utgjør ca 10 prosent av skolekorpsmusikanter og drillere. Flere skal være på vei tilbake, men korpsene trenger et ekstra løft, skriver departementet.

– Dette er miljøer vi må ta vare på og styrke, og vi vet at det er behov for å løfte korpsene i etterkant av pandemien, og da er disse pengene en håndsrekning til korpsbevegelsen, sier statråd Anette Trettebergstuen (Arbeiderpartiet).

I fordelingen av restmidler fra Norsk Tippings overskudd til kulturformål får NMF 1,5  millioner kroner.

Noen av pengene går til NMFs norsk-sørafrikanske prosjekt Pulse – og til å holde deltakeravgiften lav. Øvingskollektivene er del av NMFs Ungdomsløftet, et 10-årig prosjekt i samarbeid med Sagene bydel.

Anette TrettebergstuenNorges Musikkorps Forbund

