Kulturrom styrkes med fire millioner kroner til kulturlokaler

Da Norsk Tipping delte ut restmidler fra overskudd til kulturformål gikk fire millioner til tilskuddsordningen Kulturrom. – Barn og unge skal ha lokalene og utstyret de trenger for å drive med kultur, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

– Tilskuddene fra Kulturrom treffer både det frivillige og profesjonelle feltet og sikrer kulturlokaler over hele landet som grunnlag for aktivitet, hver dag hele året, sier Trettebergstuen.

– Barn og unge skal ha lokalene og utstyret de trenger for å drive med kultur. Derfor har vi startet arbeidet med en strategi for kulturfrivilligheten. Vi vet at egnede lokaler til øvinger og konserter er et av de viktigste områdene i denne strategien. Derfor tildeler vi ekstra midler til Kulturrom og gir med dette en anerkjennelse og et løft – og muligheten til å få gjort nødvendige investeringer for framtida, fortsetter hun.

– Fantastiske nyheter på tampen av året, kommenterer Kulturrom i sosiale medier.

I 2022 har Kulturrom fått i overkant av 46 millioner kroner fra spillemidlene til kulturformål. I første søknadsrunde for 2022 var det kommet inn 270 søknader med en samlet søknadssum på 70 millioner kroner. Kulturmagasinet (eies av fagforeningen Creo) skriver også om de ekstra pengene i dag: De fire millionene er restmidler fra fjorårets overskudd til Norsk Tipping (spillemidlene), og kommer i tillegg til de vel 46 millionene som er fordelt til Kulturrom allerede fra spillemidlene i år. Fungerende daglig leder i Kulturrom Kjetil F. Wevling, sier der at Kulturrom har opplevd søknadsrekord hver eneste runde siden deres mandat ble utvidet i 2019. Innfrielsesgraden har i denne perioden sunket fra 25 % i 2019 til 15 % i 2021, fortsatt i følge Kontekst.no:

– Presset på midlene er enormt og altfor mange gode og viktige tiltak kan ikke gjennomføres hvert år på grunn av manglende finansiering, sier Wevling.

– Første søknadsrunde viser at dette er en ordning det er behov for å styrke, og det er jeg glad for at vi nå kan gjøre, sier kultur- og likestillingsministeren.