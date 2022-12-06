Kulturrom – ekstra spillemidler des 2022 – Cafeteatret Nordic Black Theatre – Nordic Black Xpress

Nordic Black Theatre har tidligere fått midler til nytt lydanlegg og nytt flygel. Skuespillere og instruktør fra Nordic Black Xpress sammen med kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, fungerende daglig leder i Kulturrom Kjetil F. Wevling og daglig leder i Nordic Black Theatre Jarl Solberg. (Foto: Kultur- og likestillingsdepartementet)

Kulturrom styrkes med fire millioner kroner til kulturlokaler

06.12.2022
- Red.

Da Norsk Tipping delte ut restmidler fra overskudd til kulturformål gikk fire millioner til tilskuddsordningen Kulturrom. – Barn og unge skal ha lokalene og utstyret de trenger for å drive med kultur, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

– Tilskuddene fra Kulturrom treffer både det frivillige og profesjonelle feltet og sikrer kulturlokaler over hele landet som grunnlag for aktivitet, hver dag hele året, sier Trettebergstuen.

– Barn og unge skal ha lokalene og utstyret de trenger for å drive med kultur. Derfor har vi startet arbeidet med en strategi for kulturfrivilligheten. Vi vet at egnede lokaler til øvinger og konserter er et av de viktigste områdene i denne strategien. Derfor tildeler vi ekstra midler til Kulturrom og gir med dette en anerkjennelse og et løft – og muligheten til å få gjort nødvendige investeringer for framtida, fortsetter hun.

– Fantastiske nyheter på tampen av året, kommenterer Kulturrom i sosiale medier.

I 2022 har Kulturrom fått i overkant av 46 millioner kroner fra spillemidlene til kulturformål. I første søknadsrunde for 2022 var det kommet inn 270 søknader med en samlet søknadssum på 70 millioner kroner. Kulturmagasinet (eies av fagforeningen Creo) skriver også om de ekstra pengene i dag: De fire millionene er restmidler fra fjorårets overskudd til Norsk Tipping (spillemidlene), og kommer i tillegg til de vel 46 millionene som er fordelt til Kulturrom allerede fra spillemidlene i år. Fungerende daglig leder i Kulturrom Kjetil F. Wevling, sier der at Kulturrom har opplevd søknadsrekord hver eneste runde siden deres mandat ble utvidet i 2019. Innfrielsesgraden har i denne perioden sunket fra 25 % i 2019 til 15 % i 2021, fortsatt i følge Kontekst.no:
– Presset på midlene er enormt og altfor mange gode og viktige tiltak kan ikke gjennomføres hvert år på grunn av manglende finansiering, sier Wevling.

– Første søknadsrunde viser at dette er en ordning det er behov for å styrke, og det er jeg glad for at vi nå kan gjøre, sier kultur- og likestillingsministeren.

 

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Illustrasjonsbilde – fellesskap my life through a lens unsplash

Kultur og frivillighet: Krever arenamilliard til inkluderende møteplasser for alle

DEBATT: Regjeringen må legge en milliard på bordet for å hjelpe kulturlivet og frivilligheten med å lage nye fellesskap. Det...

NM for kor 2021 Defrost Youth Choir

Skitrening, laks og politiske verktøy: Hva skal egentlig overskuddet av tippemidlene brukes til?

DEBATT: Det er ille og skammelig nok i seg sjøl at idretten blir brukt for å få solgt mere laks....

Kultur og likestillingsminister Trine Skei Grande og daglig leder i Kulturrom, tidl. Musikkutstyrsordningen, Karen Sofie Sørensen

Musikkutstyrsordningen endrer navn til Kulturrom

Tilskuddsordningen skal bidra til å sikre egnede rom for kulturfeltet, ikke bare for musikken.

Gymsalen på Vormsund Ungdomsskole Foto: Leif Kulsrud

Skal kartlegge alle kulturlokaler

Kulturalliansen og Norsk Musikkråd har laget et digitalt verktøy. Målet er bedre lokaler for øving og fremføring av kultur.

Seilet

Åpner eget hus for kunst og kultur i skolen

Huset Seilet, som ligger på Gruünerløkka i Oslo, får offisiell åpning torsdag 15. mars.

Marianne Stranger

Multikunstner og snikfeminist

Marianne Stranger synes det er bra at kjønn og musikk debatteres, men selv har hun mest fokus på handling. –...

Radiohuset i NRK, Marienlyst (Oslo)

– NRK formaterer for de få

Musikken vår blir stadig mer marginalisert når vi ikke velger idrettsgrenen hits, skriver artist Hasse Farmen i dette svaret til...