Korpsbevegelsen: – Har en jobb å gjøre med å rekruttere kvinner

– Vi ønsker en god balanse mellom kvinner og menn. Vi har en jobb med å rekruttere flere kvinnelige ressurspersoner, sier Håkon Mogstad i Norges Musikkorpsforbund.

Ballade.no skriver i dag om den årlige fagsamlinga i korpsbevegelsen, Hellsymposiene. Årets samling er koronaavlyst – men programmet har fått skarpe reaksjoner for å kun programmere menn: 12 mannnlige innledere, ingen kvinner.

Kommunikasjonssjef i Norges Musikkorpsforbund (NMF) kaller reaksjonene en viktig påminnelse for NMF:

– Vi tar det med oss i vårt videre arbeid.

I denne saken beskriver NMF Trøndelag hvordan logistikk og andre forhold skal ha gjort at de endte opp med kun menn på programmet.

Både ros og ris for hvordan de jobber med å kjønnsbalansere, altså.

– Det er forståelig at folk reager på en invitasjon med bare mannlige foredragsholdere, sier Håkon Mogstad, kommunikasjonssjef i Norges Musikkorpsforbund.

– NMF er opptatt av likestilling og ønsker en god balanse mellom kvinner og menn. Vi har en jobb med å rekruttere flere kvinnelige ressurspersoner, deriblant dirigenter. Vi seren positiv utvikling og vi har blant annet arrangert programmet Maestra de siste årene for å løfte frem flere kvinnelige dirigenter. NMF har også ligget i front på likestilling innen brassband i Europa, og under EM brass i Oslo i 2013 var det for første gang en kvinnelig dirigent for det europeiske ungdomsbrassbandet.

Musikkforsker Hilde Synnøve Blix sa til Ballade at hun har fulgt NMF sine arrangement i noen år:

– Blant annet var jeg med på korpskonkurransen Siddis i Stavanger, hvor de hadde bestemt at annen hver dommer skulle være kvinne og mann. Noe jeg syns var et forbilledlig tiltak. Så enkelt og effektivt. Så startet jeg å følge med på de nasjonale konkurransene til NMF, og registrerte at forbundet brukte nesten utelukkende menn som dommere, år etter år. I tillegg har det vært overveldende mange mannlige dirigenter som har ledet korpsene i disse konkurransene.

Mogstad svarer dette om konkurransene:

– Når det gjelder dommere i NM bruker vi flere kvinnelige dommere. I 2017 var det åtte dommere i NM janitsjar – fire av disse var kvinner. I NM skolekorps brass 2018 var fem av åtte dommere kvinner. Mogstad trekker også fram deres europeiske samarbeid i brassband om kjønnsbalanse.