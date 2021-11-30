Aslaug Olette Klausen

Aslaug Olette Klausen er en dreven og allsidig kulturjournalist, med spesielt lang fartstid innen musikkjournalistikk - ikke minst her i Ballade. (Foto: Privat)

AktueltBransjen

Ny jobb: Klausen til Kontekst

Publisert
30.11.2021
Skrevet av
- Red.

Aslaug Olette Klausen har lang fartstid som frilanser, særlig som musikkjournalist. Nå er hun fast deltidsjournalist og konstituert redaktør i det nye tidsskriftet Kontekst.no.

Aslaug Olette Klausen (45) startet for kort tid siden i sin nye jobb som fast journalist i 50 prosent i det nye kulturtidsskriftet Kontekst. Fra og med 29. november trådte hun også inn som konstituert redaktør mens ansvarlig redaktør Brand Barstein er i foreldrepermisjon i vinter.

Klausen har lang fartstid som frilanser, særlig som musikkjournalist. De siste årene har hun vært fast musikkskribent i Klassekampen, noe hun også skal fortsette med fremover.

I tillegg skriver hun stadig for Blikk og bladet Folkemusikk, og et par andre ting. Mange husker Klausen godt fra Ballade, som Klausen var tilknyttet et knapt tiår i ulike brøker. Hun har hatt flere engasjement og vikariater, blant annet i Journalisten og Fri tanke.

– Dette er på mange måter drømmejobben, sier hun i en melding til Ballade. – Jeg får gjøre noe så morsomt som å være med på å forme hva Kontekst skal være. Helst blir det et relevant og vesentlig tidsskrift for hele kulturfeltet, og alle andre som er interessert i kultur, både estetisk, politisk og som næring, sier Klausen, som for øvrig er utdannet medieviter.

Kontekst.no er et nytt, heldigitalt tidsskrift fra Creo – forbundet for kunst og kultur, og ble nylig relansert etter å ha gått under navnet Musikkultur siden 1997.

