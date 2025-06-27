Det Burde sa. Det Benjamin Staern gjorde.

«Borde ska inte styra handen, hjärtat eller hörseln,» skriver den svenske komponisten Benjamin Staern. Les hans reaksjon på Cathrine Winnes’ tekst om den samme «Burde», som så ofte hjemsøker den skapende.

Den svenske komponisten Benjamin Staern sendte Ballade sine refleksjoner rundt egne erfaringer med «Burde», etter å ha lest Cathrine Winnes’ spalte om den samme stemmen som så mange kunstnere, og vi alle, opplever i teksten «Død over Burde!». Dette er komponisten Staerns reaksjon.

Av Benjamin Staern, komponist



”Burde” är ofta inte en trygg vägledare, utan snarare en frustrerad och rädd röst inom oss. Den är rädd för att inte duga, för att göra fel, för att tappa kontrollen eller bli dömd. Så den försöker styra oss – inte med kärlek, utan med press.

Det tragikomiska är att Burde ofta låter som en auktoritet, men i själva verket är den bara ett eko av våra egna eller andras osäkerheter. En frustrerad röst som klamrar sig fast vid regler – just för att den inte vågar lita på något mer levande, mer kaotiskt, mer sant.

Att lyssna på den rösten ger ofta en känsla av att aldrig räcka till – oavsett hur mycket man gör. Har du märkt det? Den säger aldrig “bra jobbat” – bara “du borde ändå ha gjort mer, eller gjort det annorlunda”.

Det mest frigörande är kanske att förstå att “Burde” inte är sanningen – utan en försiktig, frustrerad skyddsmekanism.