Korpsbevegelsen på fremmarsj

Publisert
11.02.2002
Skrevet av
Arvid Skancke-Knutsen

For første gang på ti år hadde Norges Musikkorps Forbund i 2001 en økning i medlemsmassen. Denne helgen var det for øvrig også NM for brassband i Bergen, der Manger Musikklag vant Elitedivisjonen.

Nesten 800 flere musikanter var medlemmer i Norges Musikkorps Forbund i fjor enn i 2000.

— Dette skjer altså samme år som NMF for første gang fikk en konkurrerende interesseorganisasjon, som åpent har ønsket våre medlemmer, skriver Norges Musikkorps Forbund i en pressemelding.

Norges Musikkorps Forbund uttrykker glede over at flere begynner å spille i korps, og ser frem til å hjelpe enda flere musikanter til å få maksimalt ut av hobbyen sin.

— Dette er en gla’-melding ikke bare for korpsbevegelsen, men for hele det frivillige Norge. Ungdom velger fortsatt meningsfylt fritidsaktivitet, sier generalsekretær i NMF, Trude H. Drevland.

Denne helgen ble det ellers arangert NM for brassband. Arrangementet gikk av stabelen fra 8.-9. februar, og ble arrangert av nettopp Norges Musikkorps Forbund.

I Elitedivisjon, der brassband skulle fremføre både pliktnumre og selvvalgt repertoar, var det Manger Musikklag med dirigent Allan Withington som vant konkurransen foran Krohnengen Brass Band og Stavanger Brass Band. I alt ti brassband konkurrerte om den gjeveste NM-tittelen. Prisen for Beste Instrumentgruppe gikk til slagverkseksjonen i Jaren Hornmusikkforening, mens solistpris gikk til Euphonium-traktøren i Krohnengen Brass Band.

Førstedivisjon-konkurransen ble vunnet av Alexander Brass Band, med Askøy Brass Band og Tomra Brass Band på de to neste plassene. Andredivisjon ble vunnet av Vennesla Kristne Brass, mens Oslo Brass Band stakk av med NM-tittelen i tredjedivisjon. I alt 55 band deltok under årets NM, som gikk av stabelen i Grieghallen i Bergen.

KorpsOrganisasjonerPriser

