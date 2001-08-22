Dette er Korpsnett Norge

Kari Holdhus i Rogaland musikkråd har her skrevet et innlegg om hvorfor hun og andre nå føler det er nødvendig å lage et alternativ til Norges Musikkkorps Forbund. Hun hevder bl.a. at «ledelsen i Norges Musikkorps Forbund og Norsk Korforbund ikke har forstått de aller enkleste prinsippene for arbeid i musikklivet», og at de to organisasjonenes utmeldelse fra Norsk Musikkråd i sommer er direkte skadelig for medlemmenes interesser.

De to ”største” organisasjonene i Norsk musikkråd har meldt seg ut av organisasjonen. Ja, dere var størst: Dere kunne dokumentere flest medlemmer og størst studietimetall, og dermed mente dere at dere hadde rett til et flertall av stemmene når organisasjonen skulle ta avgjørelser. Enkelt nok, for den som tenker enkelt. Enkelt sett fra ståstedet til en medlemsbasert organisasjon med voksenopplæringsmidler som fremste inntektskilde.

Men ett av de største problemene i NMR, som nå har ført til et utmeldingsvedtak fra de to ”store”, er at organisasjonene i musikkrådet ikke er sammenliknbare fordi målestokken vil være forskjellig.. Noen er mest opptatt av informasjon, andre av formidling, andre av pedagogisk nytenkning, atter andre av politisk gjennomslag. Det er rett og slett ikke alle organisasjoner i Norsk musikkråd som har som hovedmål å få mange registrerte medlemmer. Dette er et faktum som er blitt oversett i diskusjonen rundt medlemstall og demokrati i musikkrådet.

Det vanskelige medlemsbegrepet

NMF og NK insisterte i flere år før utmeldingen på at medlemsbegrepet i paraplyen skulle være synonymt med det disse organisasjonene til enhver tid oppfattet som et medlemsbegrep, og at medlembegrepet til NMF og NK skulle legges til grunn ved fordeling av ressurser og demokrati.

Det andre kriteriet for å regnes som ”stor” organisasjon har etter NMF og NKs syn vært studietimetallet. Også der var disse to organisasjonene størst.

En kan se det slik at disse to organisasjonene ville mele sin egen kake ved å definere begreper som passet perfekt for dem. 27 andre organisasjoner i musikkrådet stemte på landsmøtet mot å la seg svinebinde av disse definisjonene.

Hodetellingsdemokratiet

En kan lure på hva som er vitsen med å ha en paraplyorganisasjon hvis vi vurderer alle etter samme kriterier, kriterier som uansett vil passe noen bedre enn andre? Det er kanskje det disse organisasjonene omsider har forstått: De passer ikke i en paraplyorganisasjon fordi de ikke aksepterer og respekterer de kulturforskjellene og den romsligheten som må til for å berike et samarbeid mellom ulike organisasjoner i en paraply, og de viser dette særlig ved å pukke på sitt medlemsbegrep. Et hode er et hode, hevdes det fra de ”store”, enten det sitter på en aspirant i skolekorps eller på en høyt utdannet musikkterapeut i full jobb i musikklivet. Alle skal telle likt og tildeles likt antall kroner. Det er ”rettferdig”.

Alt henger sammen

Det kan se ut som om ledelsen i NMF og NK har ikke har forstått de aller enkleste prinsippene for arbeid i musikklivet, nemlig at alt henger sammen, at alle må og bør ha rom til å bidra, og at det er i fellesskapets, og også i de ”største” og ”rikeste”s interesse å sørge for at små organisasjoner under utvikling og organisasjoner som består av fagfolk har rimelig utviklingsrom. Arbeidet til en lang rekke organisasjoner i NMR har gjennom årene tilført NK og NMFs arbeid store og verdifulle ressurser i form av nye pedagogiske ideer, formidlingsmetodikk og sjangreforståelse. Men det mener ikke NMF og NK. De NMF og NK betegner som ”små” organisasjonene omtales gang på gang som en klamp om foten, som noe man må ”dra på”, og at de økonomiske og demokratiske uttellingene til disse organisasjonene virker som en hemsko for det direkte korps- og korretta arbeidet.

Hvem er liten?

NK og NMF er etter egen oppfatning endelig kvitt det økonomiske åket jazz og rock og musikkterapi og rytmiske musikkpedagoger og dissimilis og hele sulamitten representerer. Nå kan de virkelig konsentrere seg om å pøse de enorme midlene som blir utløst gjennom denne glupe manøveren inn i det som betyr noe her i verden. Kor og korps.

Grattis. For en utrolig fremtidsretta utvikling. Og så sier man til skeptikerne i egne rekker at samarbeidet skal nok ivaretas likevel. Med hvem da? De 27 gjenværende organisasjonene har antakelig fått mer enn nok av den typen samarbeidsånd og respekt NMF og NK har vist hittil.

I mellomtiden jobber de andre organisasjonene videre samlet. Og kanskje er de ikke så små likevel. For det finnes nærmest en uendelig mengde kriterier for om en organisasjon er vellykket eller ikke. Og det må faktisk være opp til organisasjonen og dens medlemmer å måle denne vellykketheten ut fra egne kriterier.

En annen sak er et når en gjentar et munnhell ofte nok, så blir det til slutt en sannhet. Det har NK og NMF klart til gagns. Ved å konsekvent omtale alle de gjenværende organisasjonene i Norsk musikkråd under samlebegrepet ”De små organisasjonene”, skapes det et bilde av den gjenværende medlemsmassen i NMR som ikke stemmer med virkeligheten. Blant de gjenværende har vi for eksempel organisasjoner som Norsk Rockforbund og Norsk jazzforum. Sentralt og gjennom lokale arrangører skaper de arbeidsplasser for musikere og omsetter for hundretusenvis i billetter til et stort publikum. Medlemstall er lite interessante i slike kulturer. Men likevel er det definitivt feil, for ikke å si en fornærmelse å kalle disse organisasjonene for ”små”. ’

Utviklingen i NMF og NK er uheldig for medlemmene

Er en forresten nødt til å vurdere organisasjoner som ”store” eller ”små”? – er det ikke viktigere å se på innholdet i det de bidrar med for målgruppene sine, er det ikke viktigere å se på hvor konstruktivt de bidrar inn mot utvikling av det norske musikklivet? Mye dreier seg om penger. Men tanken om penger, penger og atter flere penger kan bli en mani som fungerer som skylapper mot å se helhet, og til slutt tror en at det er pengene som skaper de gode ideene.

Dessverre er det blitt slik for ledelsen i NMF og NK. Vedtakene om utmelding av NMR er skadelig for utviklingen i de to organisasjonene. Vedtaket gagner verken disse organisasjonene, medlemmene deres eller den musikkfaglige utviklingen i kor og korps. De eneste disse vedtakene gagner, er generalsekretærene og styrelederne, som får ennå mer makt og kan glede seg over å være konger på egne hauger. Jeg mener utmeldingsvedtakene er en klar konsekvens av inkompetanse hos ledelsen i de to organisasjonene. Kulturell samhandling fordrives her av korttenkt grådighet.

Tenk sjøl!

Kommer medlemsmassen i NK og NMF noen gang til å oppfatte at det er gjort vedtak som er direkte skadelig for deres interesser? Det er vanskelig å si så lenge det kun tilflyter dem ”informasjon” som er utformet av deres egen ledelse. Men etter mitt syn er det all grunn for kor- og korpsfolk til å våkne og begynne å tenke sjøl.

Hovedbeskjeftigelsen for tillitsvalgte og ansatte i musikklivet må til enhver tid være å skape gode tilbud for folk som vil synge og spille, vi må i vår tid regne med at folk ønsker å gjøre litt av hvert og dermed benytte seg av forskjellige organisasjoner. Skillene mellom sjangre og kunstarter er gradvis i ferd med å viskes ut. Musikk er faktisk musikk, enten den kommer fra et trekkspill, en DJ eller en korpsmusikant. Slik sett kan NK og NMFs utmeldingsmanøver ses på som krampetrekninger fra organisasjoner som ikke klarer å akseptere utviklingen i kultur- og samfunnslivet for øvrig.

Korpsnett Norge

For å markere at det faktisk finnes korpsentusiaster som ser verdien av samarbeid, som jobber pragmatisk og sjangreoverskridende, har vi denne uka stiftet organisasjonen ”Korpsnett Norge”. Organisasjonen er dannet av en gruppe mennesker som i lengre tid har vært kritiske til Norges musikkorps forbund og deres samarbeidspolitikk i musikklivet. Dette har toppet seg ved NMFs utmeldingsvedtak. Det er ikke lenger mulig å sitte og se på at NMF marsjerer av gårde i en retning som ikke gagner korpsmusikken.

Korpsnett Norge vil:

— Sette medlemmenes ønsker og behov i sentrum

— Gi korps og blåseensembler mulighet til å fortsatt være aktive medspillere i norsk musikkliv

— Samarbeide tett musikkfaglig og organisatorisk med Norsk musikkråds medlemsorganisasjoner

— Være aktive i regionale og lokale musikkråd

— Utvikle kurs- og aktivitetstilbud i samarbeid med korpsene og andre instanser

— Bidra til respekt mellom forskjellige musikkorganisasjoners kultur og arbeidsmåter

— La de 1000 blomster blomstre

Korpsnett planlegger å tilby:

— Lav kontingent ! Et rimelig alternativ for de mange korpsene som føler NMFs tilbud som for kostbart

— Brukernær og profesjonell service gjennom NMRs 19 fylkeskontor

— Enkel organisering, stor frihet

— Voksenopplæringsstøtte

— God og frivillig forsikring i IF

— Felles, men frivillig TONO-avtale

— Hjemmeside på www.musikk.no

— Hjelp til å etablere konserter, festivaler og konkurranser etter ønske fra medlemmene

— Konsertkalender på www.musikk.no

— Muligheter til å søke Frifond-støtte til barn og unge under 26 år

— Gjensidig informasjon og idebank mellom korpsene

Ordinært årsmøte i Korpsnett Norge skal holdes innen 1. november. Det er viktig for oss nå i startfasen at alle som er interessert i å bidra til organisasjonen tar kontakt. Kari Holdhus i Rogaland musikkråd er sekretær for organisasjonen inntil videre.