Kim Aasli har jobbet som bookingansvarlig fram til og med forberedelsene av Pstereo 2023. Han booker også Byscenen i Trondheim.

Pstereofestivalen: Dette var Kim Aaslis siste

31.08.2023
Siri Narverud Moen

– Veldig stolt over hva vi har fått til med Pstereo.

Kim Aasli gir seg som bookingansvarlig i Pstereo i Trondheim, etter 17 år.

I en epost til kollegaer og bransjevenner skriver Aasli blant annet:
– Etter 17 år med Pstereo bestemte jeg meg tidligere i sommer for å si opp jobben som bookingansvarlig. Det er aldri helt enkelt å ta avskjed med hjertebarnet sitt, men dette er noe jeg har hatt i mine vurderinger over tid, og det kjennes egentlig veldig fint å avslutte nå. Festivalen har levert to veldige gode festivaler post-covid og tilbakemeldinger fra publikum, agenter og artister har vært helt fantastiske. Jeg er veldig stolt over hva vi har fått til med Pstereo.

– Det har blitt den festivalen vi selv ønsket oss i Trondheim tilbake i 07, der kvalitetsmusikk, kunst og gode matopplevelser er i sentrum, mener han.

Han takker samtidig festivalsjef Bård Flikke, «stødigheten selv» daglig leder Merete Moum Lo og tidligere festivalsjef Frode Halvorsen – «som hadde hele idéen i utgangspunktet, uten han ingen festival punktum». Samt en rekke andre kollegaer.

Bård Flikke tar over all kontakt knytta til booking av festivalen. Pstereo fant sted 16.–17. august i år, med norske Aurora som en av headlinerne.

Norma Sass

Pstereo-plakaten

Er klar.

Oral Bee er en av artistene som skulle ha spilt på Brukbar / Blæst senere i høst.

Brukbar / Blæst er historie

Konsertscenen og utestedet i Trondheim slo mandag seg selv konkurs.

Illustrasjonsfoto

Hvem har laget årets beste musikkvideo på østlandet?

Den nye Kollisjonsprisen, der publikum stemmer, arrangeres for første gang under Oslo Pix 6. juni.

Komponist, lydpioner og pedagog Maj Sønstevold.

Likestillingspris får Maj Sønstevolds navn

Komponistforeningens likestillingspris får navn etter komponist Maj Sønstevold.

Små Grå

– Folk har en så perfekt timing

Med forestillingen «Vemodig Disco» vil trioen Små Grå kile hjernen og hjertet til den superutdannede, akademiske, megasmale musikkelskeren og til...