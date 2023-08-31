Pstereofestivalen: Dette var Kim Aaslis siste

– Veldig stolt over hva vi har fått til med Pstereo.

I en epost til kollegaer og bransjevenner skriver Aasli blant annet:

– Etter 17 år med Pstereo bestemte jeg meg tidligere i sommer for å si opp jobben som bookingansvarlig. Det er aldri helt enkelt å ta avskjed med hjertebarnet sitt, men dette er noe jeg har hatt i mine vurderinger over tid, og det kjennes egentlig veldig fint å avslutte nå. Festivalen har levert to veldige gode festivaler post-covid og tilbakemeldinger fra publikum, agenter og artister har vært helt fantastiske. Jeg er veldig stolt over hva vi har fått til med Pstereo.

– Det har blitt den festivalen vi selv ønsket oss i Trondheim tilbake i 07, der kvalitetsmusikk, kunst og gode matopplevelser er i sentrum, mener han.

Han takker samtidig festivalsjef Bård Flikke, «stødigheten selv» daglig leder Merete Moum Lo og tidligere festivalsjef Frode Halvorsen – «som hadde hele idéen i utgangspunktet, uten han ingen festival punktum». Samt en rekke andre kollegaer.

Bård Flikke tar over all kontakt knytta til booking av festivalen. Pstereo fant sted 16.–17. august i år, med norske Aurora som en av headlinerne.