Undergrunn og Emma Steinbakken topper

Emma Steinbakken synger to av de mest strømmede låtene i Norge i år. Undergrunn har ikke bare fylt Spektrum, men også gitt ut to album som er blant de mest avspilte i år. Spotify-topplistene er her.

Størst på musikkstrømming i vår del av verden: Spotifys årlige oppsummering av musikkåret starter i dag. På topplistene som viser hva nordmenn har lyttet mest til i året som har gått, finnes flere norske artister.

Om sin årsavsluttende kampanje skriver Spotify: – Årets «Wrapped» viser at nordmenn i stor grad lytter til norsk musikk. Det skriver den svenske strømmetjenesten i en pressemelding til Ballade. Halve topp 10-lista over årets mest strømmede artister i Norge er nordmenn, og 7 av 10 låter er med norske artister. Emma Steinbakken er den tredje mest lyttede artisten i Norge, og låten hennes Floden er den mest spilte låten.

I kampanjen kan hver abonnent få sine egne tilspassede topplister, og Spotify oppfordrer abonnentene til å dele dem med «Wrapped»-grafikk.

– Årets «Wrapped» viser at 2023 har vært et godt år for norske artister og norskspråklig musikk, og det er tydelig at norsk-pop fortsatt er populært. Over halvparten på topp 50-listen over årets mest strømmede låter i Norge er av norske artister, en økning fra fjoråret. Vi er veldig glade for å se at kvinnelige artister tar større plass på årets topplister og at både Taylor Swift og Emma Steinbakken troner på toppen, sier Jenny Thyrhaug, som er Senior Music Editor i Spotify. Nordkvinnen på Spotify-kontoret i Stockholm spådde dette om 2023:

– Masse ny musikk og kanskje noen nye trender? Jeg er veldig nysgjerrig på hva vi kommer til å få se i 2023. I år har det vært mye russemusikk, som blitt til «festmusikk» og kommersielle hits. (Ifpi.no)

Nettopp dette inkluderer den norske toppplasseringa Golfklubb og Kudos, som topper mest strømmede låter i Norge med sin «Haien kommer».

Både globalt og i Norge er det mange 2022-utgivelser som havner på topp-10-listene. «Floden» er sågar en enda eldre Bjørn Eidsvåg-sang, covret og gjenutgitt av Emma Steinbakken da hun var med på TV-progrmamet «Hver gang vi møtes».

Se norske og internasjonale topplister nederst i artikkelen.

Undergrunn-land

Emma Steinbakken får, i tillegg til førsteplassen, fjerdeplassen på topp 10-listen over årets mest strømmede låter i Norge med låten «Delilah». Her er hun i norsk selskap, Golfklubb og Kudos får nemlig tredjeplassen for låten «Haien Kommer», og rapgruppa Undergrunn (UG) følger tett på med både låten «Michelin Stjerner» på fjerdeplass og låta Klikk på tiendeplass. Bausa sikrer sjetteplassen med låta Turné, mens låta «Badebussen» av DJ MøMø og Kjartan Lauritzen kommer på niendeplass. Alessandra med MGP-hitten «Queen of Kings» er på syvende plass.

Topp 10-listen for årets mest strømmede album, viser at nordmenn har lyttet mest til UG sitt album Egoland og til deres selvtitulerte album UG, som i år havner på sjetteplass imotsettning til i fjor da kapret førsteplassen med albumet.

Av internasjonale oppsummeringer kan nevnes at Puerto Rico-rapperen Bad Bunny siden 2020 har toppet Spotify Wrapped globalt, men nå overtar Taylor Swift tronen som verdens mest spilte artist på Spotify i 2023. 27. oktober ble hun dessuten den mest strømmede artisten på én dag i Spotifys historie. Albumet hennes 1989 (Taylor’s Version) ble det mest strømmede albumet, og etter én dag slo dermed Taylor Swift sin egen rekord fra 2022.

Mest strømmede artister i Norge, 2023 til og med ca nå – norske i bold

1 Taylor Swift

2 The Weeknd

3 Emma Steinbakken

4 Undergrunn

5 Karpe

6 Drake

7 David Guetta

8 Ballinciaga

9 Kanye West

10 Roc Boyz

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Mest strømmede låter i Norge

1 Emma Steinbakken «Floden»

2 Miley Cyrus «Flower»

3 Golfklubb, Kudos «Haien Kommer»

4 Emma Steinbakken «Delilah»

5 Undergrunn «Michelin Stjerner»

6 Bausa «Turné»

7 Alessandra «Queen of Kings»

8 Loreen «Tattoo»

9 DJ MøMø feat. Kjartan Lauritzen «Badebussen»

10 David Kushner «Daylight»

Mest strømmede album i Norge

1 Undergunn Egoland

2 Miley Endless Summer Vacation

3 SZA SOS

4 Metro Boomin HEROES & VILLAINS

5 The Weeknd – Starboy

6 Undergrunn Undergrunn

7 Roc Boyz Roc Boyz, Vol. 3

8 Taylor Swift Midnights

9 Hagle Bassen i bagasjen

10 Lewis Capaldi Divinely Uninspired To A Hellish Extent

Mest strømmede podcastene i Norge

1 Avhørt

2 The Joe Rogan Experience

3 Fetisha +1

4 Misjonen med Antonsen og Golden

5 Wolfgang Wee Uncut

6 Ida med hjertet i hånden

7 Forklart

8 Kontoret med Oskar og Snorre

9 Krimpodden

10 Truecrimepodden

Globalt:

Mest strømmede artister globalt

1 Taylor Swift

2 Bad Bunny

3 The Weeknd

4 Drake

5 Peso Pluma

6 Feid

7 Travis Scott

8 SZA

9 KAROL G

10 Lana Del Rey

Mest strømmede låter globalt

1 Miley Cyrus «Flowers»

2 SZA «Kill Bill»

3 Harry Styles «As it Was»

4 Jung Kook feat. Latto «Seven» (Explicit Ver.)

5 Eslabon Armado «Ella Baila Sola»

6 Taylor Swift «Cruel Summer»

7 Metro Boomin w/ The Weeknd & 21 Savage «Creepin’»

8 Rema w/ Selena Gomez «Calm Down»

9 Bizarrap – Shakira: «Bzrp Music Sessions, Vol. 53»

10 Taylor Swift «Anti-Hero»

Mest strømmede album globalt

1 Bad Bunny Un Verano Sin Ti

2 Taylor Swift Midnights

3 SZA SOS

4 The Weeknd Starboy

5 KAROL G MAÑANA SERÁ BONITO

6 Morgan Wallen One Thing At A Time

7 Taylor Swift Lover

8 Metro Boomin HEROS & VILLAINS

9 Peso Pluma GÉNESIS

10 Harry Styles Harry’s House