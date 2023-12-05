DNA?AND? fikk Tonos Edvardpris i kategorien Utfordrer i helgen. Musikkollektivet består av Bjarne Larsen, Johannes Tjøtta Svendsen, Jostein Hylin, Lene Høie, Mats Aase Henriksen, Ola Skarsæterhagen, Stina Moltu, Vilde Erikstad, Vilja Ellefsen-Larsen og Harald Fetveit. De har samarbeidet med bandet MoE - Håvard Skaset og Guro Skumsnes Moe - om vinnerlåten «Hit me Down».(Foto: Kristian Dugstad/TONO)

Edvard-pris til musikkollektivet DNA?AND? og MoE

Publisert
05.12.2023
Skrevet av
- Red.

Musikkollektivet DNA?AND? og gruppa MoE fikk Edvards Utfordrer-pris 2023 for samarbeidsverket «Hit me Down».

Musikkollektivet DNA?AND? er et ti år gammelt improvkollektiv der ungdommer med Down syndrom spiller med profesjonelle musikere uten. I et samarbeidsprosjekt med jazzbandet MoEs medlemmer Håvard Skaset og Guro Skumsnes Moe har de laget verket «Hit me Down», og i helgen ble de overrasket med Tonos Edvard-pris under en øving i Oslo.

Kollektivet har spilt på festivaler i inn- og utland, blant dem Le Guess Who-festivalen i Utrecht, Sonic Protest i Paris, All Ears og Blow-Out, begge internasjonale festivaler for eksperimentell og improvisert musikk her hjemme. DNA?AND? har også vært del av Høstutstillingen, og samarbeidet blant annet med den tyske eksperimentelle  musikeren og instrumentmakeren N.U. Unruh (kjent blant annet fra samarbeid med bandet Einstürtzende Neubauten) og Anla Courtis fra argentinske Reynolds.

Ifølge juryen har gruppa laget en låt som «viser oss hva musikk er i sin kjerne – noe som ikke nødvendigvis må forstås for å berøre og gjøre noe med oss». Prisen består av 50 000 kroner, et trofe og et diplom utformet av Magne Furuholmen.

Medlemmene av DNA?AND? som har vært med på dette samarbeidet heter Bjarne Larsen, Johannes Tjøtta Svendsen, Jostein Hylin, Lene Høie, Mats Aase Henriksen, Ola Skarsæterhagen, Stina Moltu, Vilde Erikstad, Vilja Ellefsen-Larsen og Harald Fetveit, i tillegg til duoen MoE.

Her er mer fra juryens begrunnelse:
[DNA? AND?] lager musikk på en måte vi ikke lærer om på skolen. Sammen skaper de sterke opplevelser for publikum og forandrer vår musikk- og kvalitetsforståelse. De har satt sine spor i og utenfor Norges grenser, og vi håper at de fortsetter med det i lang tid fremover. 

Juryen har i 2023 bestått av Sten Ove Toft (uavhengig, juryleder), Agnes Hvizdalek (Norsk Komponistforening), Alexander Austheim (NOPA), Andrew Smith (Musikkforleggerne), Martin Rane Bauck (Norsk Komponistforening), Oda Svendsby (Musikkforleggerne), Ole Børud (uavhengig) og Samsaya Sharma (NOPA).

 

Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.

