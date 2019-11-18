Den erfarne artist med sangskrekk

En musikernes musiker, en gitarist med lange instrumentpartier og tiår med jazz innabords. Plutselig ville han synge. Til sin egen, store skrekk.

I bandet Local Store traff den erfarne gitaristen Bjørn Klakegg yngre musikere han ville spille med for å – plutselig – lage pop. Visepop, psykedelisk pop, indiepop, og ganske overraskende langt unna jazzen mange forbinder ham med. For et utvalg av musikere han har spilt med siden jazzlinja i Trondheim, kan du jo sjekke Wikipedia-sida om ham.

– Jeg har aldri turt å synge tidligere, sier Klakegg til Ballade.no . Det er noen dager før bandet endelig skal spille i hovedstaden, plateutgivelsen «Magpie and the Moon» fra tidligere i år (rull ned for låter fra albumet).

Når stemmen bare må ut, selv når det koster …

– Ja, for å forklare hva som skjedde etter at jeg har hatt dette jazzalibiet gående, må du vite om Needlepoint, forteller Klakegg. Det handler altså først om to unge, norske band når vi skal snakke oss inn på Local Store. Eller, unge, alt er jo relativt. Vi sammenligner med de andre konstellasjonene Klakegg er kjent for, da.

Needlepoint er uansett bandet han har sammen med Nikolai Hængsle Eilertsen, David Wallumrød og Olaf Olsen. Kjente navn fra en rekke norske band.

– Ved en konsert med dem for sju år siden hadde jeg endelig fått gravd nok hull i den ullen av angst for å synge, til å legge inn vokal der det passet i Needlepoints instrumentallåter. Klakegg minnes en konsert i Bergen:

– Jeg har aldri hatt det verre enn før den konserten. Jeg var så nervøs. Mer enn vanlig nervøs. Jeg tegner meg egne jukselapper for å fokusere på hva jeg skal synge, så nervøs er jeg … Og han gjør det fortsatt.

I Local Store får han enda mer utløp – og der spiller han med Mattias Krohn Nielsen, som han først var gitarlærer for, og så ble kompis med i voksende grad.

Krohn Nielsen spiller også i bandet Beezewax og også Løchstøer, der han spiller sammen med Magnus Tveten, som også er med i Local Store. For å gjøre familien nesten komplett spiller sistnevnte sammen med Local Store-medlem Tore Ljøkelsøy. Henger du med? Vi har nok glemt noen side-band, dessuten.

Kos og dobbel arbeidsbyrde

– Det er så koselig! sier Klakegg. Dette er musikere som gjerne tilbringer masse tid sammen, også utenfor øvinger.

Uansett, Klakegg mer enn antyder at han vokste på den nye utfordringa, og han fikk trang til å lage mer sangnær musikk, sier han.

– Jeg har også blitt strengere med meg sjøl og ble litt lei av fraseringene fra jazzen, du vet; bladibadubabuabua [dette er selvsagt ikke ordrett slik han sier det, men et forsøk på å lydmale en jazzfrase han mumlesynger for oss, red. anm.], liksom.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

– Jeg har funnet gleden i å finne tonespråket som sanger, sier han med entusiasme. Men med vokalpopen kommer også behovet for tekster.

– Så jeg har egentlig dobla arbeidsbyrden! Det høres ikke ut som han synes det er så tungt, egentlig. Snarere tvert i mot.

Plata fikk fire av fem stjerner i tyske Rolling Stone, og dem som har omtalt den ellers gir den gode skussmål – som «sommerbris» og «gode ideer». Men den store oppmerksomheten kom kanskje ikke, i alle fall har den fortsatt litt stempel som «gjemt perle».

– Nå leter jeg litt i bilder fra hverdagen, det kan være jakt på puben, i møter med folk, det kan være den faste tiggeren som jeg så ofte passerer koppen til. Jeg har bare skrevet om rammene litt, men jeg kjenner til familien til vedkommende, sier Bjørn Klakegg.

https://w.soundcloud.com/player/?visual=true&url=https%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Fusers%2F592627116&show_artwork=true&maxheight=750&maxwidth=500

Så ofte handler tekstene om å møte menneskene rundt seg som nettopp mennesker. Men noen ganger er det bare beskrivelser av stemninger. For det kan også være ord om skyggen av en fugl mot lyset av månen, slik han opplevde det fra verandaen en kveld. Som ble til tittelsporet fra plata som kom før sommeren: «Magpie and the Moon».

Local Store spiller endelig konserter, og planlegger å booke flere spillejobber utover vinteren, etter at en pappaperm for et av bandmedlemmene la inn en pause. Første konsert ut nå er på Kafé Hærverk i Oslo fredag 22. november.