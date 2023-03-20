To nye musikkfestivaler i Oslo åpner døra mot Østeuropa

Denne uka starter samtidskunst- og musikkfestivalen NeoArte. De vil knytte tradisjonelle klassiske musikkinstrumenter til nyvinninger og opphør av grenser mellom kunstartene.

Komponist Trond Reinholdtsen framfører sitt nyeste prosjekt. Polske og norske samarbeid inkluderer Cikada Ensemble, Anna Karpowicz, Jennifer Torrence, Parrallax & Anne Hytta, samt Dariusz Mazurowski. Festivalen løfter dessuten fram en egen kvartett:

– Vår moderne multikulturkvartett vil presentere nyskapende sider ved strengekvartettmusikk. Klassiske akustiske instrumenter er utgangspunktet, men tar opp i seg musikalsk utvikling som beveger seg innom elektroniske medier – med ubegrensede lydmuligheter, skriver festivalen på nettsida si. NeoQuartet består av fiolinistene (akustisk og elektrisk) Karolina Piątkowska-Nowicka, Paweł Kapica, Michał Markiewicz og cellist Krzysztof Pawłowski.

I samtidens landskap nærmer ulike kreative kunstformer seg mer og mer, framholder arrangørene:

– Komponister skriver verk for videokunst og billedkunstnere lager lydinstallasjoner. Det blir vanskeligere å differensiere, men koblinger og å finne felles grunnlag blir lett. Festivalen vil være som en radar og beskriver at de prøver å identifisere disse endringene. «Like a Synthesizer of Arts», beskriver de. Tilstelningene skjer på Sentralen, Gamle Raadhus Scene og Kulturkirken Jacob 24.–26. mars.

Kvartetten vil framføre:

Agnes Ida Pettersen (NO) – Rhei for string quartet and electronics (2021)

Paweł Hendrich (PL) – Thall’Em All for string quartet and electronics (2022)

Anna Sowa (PL) – The Polish Chair for electric string quartet, audio playback and video (2022), video – Aleksandra Chciuk

Tze Yeung Ho (NO) – vihik (i) for electric string quartet and speakers (2021)

Idin Samimi Mofakham (IR) – Crystallum for string quartet and electronics (2021)

Martyna Kosecka (PL) – Arkhe: Noise Maps for amplified string quartet, electronics and 3D mapping (2021), 3D mapping – Aleksandra Ołdak

NeoArte – Synthesizer of Arts festival har vært arrangert i Gdansk i Polen siden 2012, og er for første gang i Norge denne marshelga, med Cikada som samarbeidspartner. Den er del av et prosjekt som kaller seg Neo Voyager.

Som et apropos tar vi med at Monument Festival finner sted i Oslo i april, med mer elektronikafokus og med erfaring med eventer både i Norge og i Polen. Bendik Baksaas, Haider og Erick Mowinkel spiller, i likhet med japaneren DJ Nobu, polske Dtekk, med flere.