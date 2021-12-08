Edvardpris til Agnes Ida Pettersen des 2021 Tono Kristian Dugstad

Edvard-prisen 2021 i kategorien Samtid gikk til komponist Agnes Ida Pettersen for verket «Å vere i livet», som bygger på Halldis Moren Vesaas' tekst "Å vere i livet - tre vers til mor". (Foto: TONO / Kristian Dugstad)

AktueltBransjen

Edvard-pris til Agnes Ida Pettersens «Å vere i livet»

Publisert
08.12.2021
Skrevet av
Guro Kleveland

Komponist Agnes Ida Pettersen ble i går tildelt Edvard-prisen 2021 i kategorien Samtid for verket «Å vere i livet», et verk som bygger på Halldis Moren Vesaas’ tekst «Å vere i livet – tre vers til mor». 

Komponist Agnes Ida Pettersen skrev verket «Å vere i livet» spesielt til Terjungensemble og folkesangeren Ingebjørg Lognvik Reinholdt, og det ble for første gang fremført under en konsert med Terjungensemble under Ultima 2020. I januar 2021 ble verket gitt ut på plata Den annen sang (Fabra).

– Jeg ble kjent med teksten for flere år siden, og har spart på det til en passende anledning, har Pettersen selv fortalt om inspirasjonen til verket.

Og det gjorde hun sikkert rett i, for Edvard-juryen mener at hun lagde et av fjorårets aller mest velkomponerte musikkverk:
– Verkets uttrykksfulle kontraster og mangfoldige assosiasjoner omfavner alt fra folketoner til barokken, med en utforskende og skinnende klanglig overflate, skriver juryen i sin begrunnelse.

Her er juryens fulle begrunnelse:
Agnes Ida Pettersens verk Å vere i livet er en tonesetting av et dikt av lyriker Halldis Moren Vesaas (1907–1995). Teksten er en hyllest til mor og en omfavnelse av livet og den tilstedeværelsen, rommet og tryggheten det byr på. Dette gjenspeiles av Pettersen, som tonesetter teksten i sin fulle dybde. De mange meningslagene formidles i musikken med rik palett av virkemidler. Verkets uttrykksfulle kontraster og mangfoldige assosiasjoner omfavner alt fra folketoner til barokken, med en utforskende og skinnende klanglig overflate. Det ligger en stor inspirasjonsbredde og et spenn av tekniske detaljer i verket, alt sømløst sammenføyd til en musikalsk helhet. Verket utstråler både trygghet og lekenhet. Den klangmessige kompleksiteten oppleves lett og berikende på én og samme tid.

Juryen for EDVARD-prisen 2021 har bestått av juryleder Torgny Amdam (NOPA), Peter Edwards (Norsk Komponistforening), Samsaya Sharma (NOPA), Sten Ove Toft (uavhengig), Ole Børud (uavhengig), Thomas Wettergreen (Musikkforleggerne), Kristin Norderval (Norsk Komponistforening) og Oda Svendsby (Musikkforleggerne).

 

Agnes Ida PettersenEdvard-prisentono

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Flere saker

