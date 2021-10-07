Edvard-pris til Mugisho og Willy Nhonzi

Mugisho og Willy Nhonzi får prisen for låten «Leve». – Vi er glade for å ha kunnet lage en låt om et sårt og alvorlig tema, som har truffet så mange mennesker, sier brødrene.

«Med låta ‘Leve’ har Mugisho og Willy Nhonzi skapt et viktig kunstnerisk bidrag til den offentlige samtalen som fulgte av Black Lives Matter», melder Edvard-juryen, som har kåret brødrene til vinner av Utfordrer-kategorien for 2021. Juryen begrunner videre at brødrene har «fremvist en imponerende evne til å transformere personlige, såre opplevelser til mektig, aktuell og allmenngyldig historiefortelling» med sangen og komposisjonen «Leve».

– Tusen, tusen hjertelig takk. Det betyr virkelig mye at denne type tematikk kan bli satt lys på her i Norge, og at folk setter pris på det, sa prisvinnerne etter å ha blitt overrasket med utmerkelsen under et planleggingsmøte om en kommende turné.

Juryen for Edvard-prisen 2021 har vært Peter Edwards (Norsk Komponistforening), Kristin Norderval (Norsk Komponistforening), Samsaya Sharma (NOPA), Sten Ove Toft (uavhengig), Ole Børud (uavhengig), Thomas Wettergreen (Musikkforleggerne), Oda Svendsby (Musikkforleggerne) og juryleder Torgny Amdam (NOPA, juryleder).

Red. anm.: Norsk Komponistforening, Nopa og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade, som eier og gir ut ballade.no. Ballade er redaksjonelt uavhengig.