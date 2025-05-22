– Vi vant, rett og slett! Sverre Indris Joner og «Clasicos a lo Cubano» til topps i Cubadisco 2025

Joner og orkesteret vant cubansk Grammy for sitt internasjonale samarbeid.

For et par uker siden ble det klart at komponist og arrangør Sverre Indris Joner, musikere fra Hovedøen Social Club og cubanske Orquesta Sinfonica del Gran Teatro de la Habana Alicia Alonso med dirigent Yhovani Duarte var nominert til Cubadisco, den cubanske Spellemann, eller Grammy, i kategorien Internasjonalt samarbeid.

Og i går ble det avgjort: Joner & co vant den gjeve prisen med konsertalbumet Clasicos a lo Cubano – Live in Havana.

– Det er ekstra stas å få denne prisen på Cuba der de faktisk har kunnskaper om den musikken vi spiller. Den anerkjennelsen det innebærer kan ikke overdrives, og føles ekstra godt når man har valgt å være ambassadør for en så fremmed musikkform her i landet, sier Joner til Ballade.

Albumet er fra konserter spilt inn i Havannas nasjonalteater, Teatro Nacional de Cuba, med det cubanske operaorkestret der Joner og kollegaene var solister med originale arrangementer av klassiske stykker i cubansk stil.