Sverre Indris Joner nominert til cubansk Spellemann: Å selge salsa på Cuba

Det ble nylig kjent at Joner og orkesteret er nominert til den gjeve prisen Cubadisco. I helgen får vi vite om det internasjonale samarbeidet går til topps.

I en samtale Ballade hadde med Sverre Indris Joner om plata Clasicos a lo cubano (Cubanske klassikere, live i Havana, gitt ut 31. mai 2024) sist høst, fortalte han om bakgrunnen for prosjektet som nå er nominert til den store musikkprisen Cubadisco 2025, i kategorien Internasjonalt samarbeid: – Siden det er et visst innslag av «å selge sand i Sahara» over dette prosjektet, tenker jeg at det også er en god historie å fortelle – historien bak er jo egentlig ganske enestående. Her har endelig mine arrangementer kommet hjem og i god jord!, forteller Joner. – Jeg var en tur i Havanna med et par av mine medmusikanter fra Hovedøen Social Club og spilte prosjektet Classicos a lo cubano rett før pandemien. Det er «versjon 2.0» av det jeg gjorde med Kringkastingsorkestret for 15 år siden, og som kom høyt på salgslistene i Mexico, fortsetter han.

– Som tidligere seniorrådgiver Sverre Lunde i Utenriksdepartementets kulturseksjon pleide å si om utenlands turnéstøtte: “Det er mange som vil ut og spille i shorts. Kom heller med en bedre begrunnelse.»

– Min motivasjon var å vise at det går an å selge sand i Sahara, eller altså: salsa på Cuba. Og det viste seg å være mulig! Og hadde jeg ikke vært så svineheldig å få med meg David Lynchs favorittfotograf Odd Geir Sæther (Sæther jobbet med Lynch på filmen Inland Empire, red.mrk.), og fått tak i en av Cubas få pro-Tools-rigger til lydopptak, ville dette bare vært en artig anekdote om en gigantisk men hemmelig egotripp, utdyper han.

Nå er Joner og ensemblet altså nominert til Cubas Spellemann, eller Grammy, Cubadisco. Navnet på prisen har ingenting med dansen og musikken som tok verden med storm på søttitallet, men viser til det klassiske fonogrammets sirkulære form.

Orkesteret Joner spiller med heter Orquesta Sinfonica del Gran Teatro de la Habana Alicia Alonso, og dirigent er Yhovani Duarte. Joner føler seg beæret over at konsertplata deres er nominert, forteller han. Cubadisco er både en ukeslang festival og et prisutdelingsarrangement som feirer cubansk musikk, og selve prisen ble opprettet i 1997.

– Jeg innrømmer at det er stas å bli anerkjent med en nominasjon på Cuba, når jeg først har gjort det til en æressak å få til en vellykket fusjon mellom de kjente og kjære klassiske stykker og cubansk tradisjonsmusikk. Og at jeg åpenbart har levert på et nivå de kan stå inne for. Takk, og gratulerer til alle involverte, og takk for all støtte som gjorde dette mulig, sier Joner til Ballade om nominasjonen.

Under ser vi opptak fra konsert i Havana, med Joner, orkesteret og musikken som er nominert for innspillingen. Opptaket er fra Teatro Nacional de Cuba i august 2019, og orkesteret spiller «Mozarts Mambo #40». Kamera og regi ved Odd Geir Sæther. Det kom brått på både Ballades artikkelforfatter og Joner selv at prisutdelingen skjer allerede i morgen kveld, fredag 9. mai i Havana (som er seks timer bak oss i tid), så med det sørger vi for å publisere artikkelen, gratulere med nominasjonen og ønske et stort lykke til! (OBS: Se red.mrk. under her.)

Red.mrk., oppdatering: Som nevnt i artikkelen var det en viss usikkerhet rundt tidspunktet for utdelingen av Cubadisco-prisene. Etter det Ballade erfarer via den cubanske nyhetssiden Cuba News, blir prisene først delt ut på en galla i Havana onsdag 21. mai, som også er under festivalen Cubadisco.