Barnas Jul, Harald Heide-Steen jr. og en syngende tenorsax. Karoline Ruderaas Jerve deler favoritter før jul.

90-tallets julestjerner! sa skribent og musiker Karoline Ruderaas Jerve da vi begynte å telle ned til jul. Du veit du jobber for Ballade når du omtaler barnestjerna med å «lefle med mikrotonaliteter» snarere enn at hun synger surt … Nordlendinga, jazzskribenten, reporteren og musikeren – og superkvinne – Karoline Ruderaas Jerve er første balladepenn/-ører ut når vi plukker personlige musikkopplevelser i førjula. Take it away, take it easy, but take it, Karoline:

Når desember gjør sitt inntog legges hipsternykkene til side for å bade i millenial-nostalgi og dermed komme i den helt rette Julestemning. Jeg vil derfor trekke frem tre låter i 90-tallets tegn, men! med en twist.



Jannicke Irwin Abrahamsen «En bitteliten funklende stjerne» Barnas Jul (1991)

Det er lite som smaker mer av førjulstid enn Barnas Jul. Som den første juleplata jeg fikk til odel og eie, gikk den ofte varm etter utallige runder i min kombinerte CD- og kasettspillerradio. Plata har mange kjente hits, men jeg ønsker å trekke fram ei mindre kjent låt, skrevet av Dizzie Tunes (1977). Med sitt vante, sukkersøte slør smaker det både av Lille Grete og Anita Hegerland, krydret med litt danseband og tverrfløyte. Når MIDI-kompet klimprer i vei og Jannicke – som ellers lefler litt med mikrotonalitetene – klokkeklart treffer en tostrøken D, da er det SNART jul:



Harald Heide-Steen jr. (Aksel Helgeland & Egil Monn-Iversen), «Vuggesang», Reisen til Julestjernen (1976)

Siden midten av 90-tallet har filmen Reisen til Julestjernen fra 1976 vært et fast punkt på NRKs sendeskjema 24. desember. For de fleste i min generasjon har den «alltid» vært der, og det var et høydepunkt hvert år da herlige Harald Heide-Steen jr. spilte den med sin lutt for Gulltopp. Senere har jeg tatt den ut av jula og inn i leggerutinene til ungene mine, fordi den er så vakker. Sågar har den blitt covret av flere artister, men det ingen over eller ved siden av selveste Narren:

Ola Asdahl Rokkones & Terje Baugerød «En stjerne skinner i natt», I Denne Søte Juletid (2017)

Ei anna norsk låt som herja juleradioene på 90-tallet var Oslo Gospel Choirs «En stjerne skinner i natt», og tross min veldig sekulære oppvekst var den et av de viktigste innslagene i førjulstida. Nylig oppdaget jeg denne deilige nyinnspillingen med tette orgelklanger og syngende tenorsax fra Ris Kirke i Oslo. Den har en egen evne til å invitere deg inn i et varmt rom og la alt det som tynger ligge igjen ute i kulda. Tidligere i år blei plata et viktig symbol på hva som er viktig og nært, da den var ett av de musikalske verkene som ble destruert av Taliban under raidene i den norske ambassaden i Kabul.

God jul!

