Ævestaden Benedikt Edvardpris

Tekstforfatterne Levina Storåkern, Hans Olav Settem, Emilie Catrin Korsvold, Marit Othilie Thorvik og Eir Vatn Strøm i bandene Ævestaden og Benedikt fikk EDVARD-prisen i kategorien Tekst for utgivelsen "Jag är sen igen".(Foto: Kristian Dugstad/TONO)

Flere EDVARD-priser: Heder til tekstforfatterne i Ævestaden/Benedikt og til komponist Ingar Zach

03.10.2023
Guro Kleveland

Samtid-prisen til Ingar Zach for verket «Musica liquida», og Tekst-prisen for utgivelsen «Jag är sen igen».

EDVARD-prisene deles ut av TONO i fem ulike kategorier. Nylig ble prisene i kategoriene Samtid og Tekst delt ut, og i sistnevnte var det tekstforfatterne i gruppene Ævestaden og Benedikt som fikk prisen for utgivelsen Jag är sen igen.

Tekstforfatterne til disse verkene, som er kompilert i Ævestaden og Benedikts utgivelse Jag är sen igen, griper oss på en helt unik måte. Det forfattes på forskjellige språk der vi får servert en miks av norske dialekter og svensk. Tematikken er eksistensiell, men vakkert pakket inn i hverdagsrealisme som gjør det hele til en nydelig og sterk språklig smeltedigel, formidlet juryen om vinneren.

Tekstforfatterne er Levina Storåkern, Hans Olav Settem, Emilie Catrin Korsvold, Marit Othilie Thorvik og Eir Vatn Strøm. Med EDVARD-prisen får de 50 000 kroner og et trofe og diplom utformet av kunstner og komponistkollega Magne Furuholmen.

Musiker, forsker og komponist Ingar Zach fikk EDVARD-prisen i kategorien Samtid for verket Musica liquida. (Foto: Kristian Dugstad/TONO)

I kategorien Samtid gikk prisen til komponist og perkusjonist Ingar Zach for verket Musica liquida. Juryen legger vekt på både verket og Zachs arbeid med det gjennom forskningsprosjektet hans:

Musica liquida er den første klanglige dokumentasjonen av Ingar Zachs kunstneriske forskningsprosjekt «The Vibrating Drum». Gjennom sin innovative tilnærming til trommene søker Zach å utforske potensialet i instrumentene og utvikle en ny musikalsk praksis for slagverkere. Vibrerende mikrofoner i kontakt med trommeskinnet fanger opp lyden på nært hold når skinnene settes i svingning. Opptaksstedet – Edvard Vigeland Mausoleet med sin nesten apokalyptiske etterklang – sammen med Zachs kompositoriske dyktighet, har resultert i en innspilling som byr på en betagende, fascinerende klangverden. Zach bygger opp komposisjonene i lange bølger som legges lagvis, gjentas, avløser hverandre. Bare unntaksvis hører vi en klang som minner oss om at dette er instrumenter vi har hørt før, men spilt på en mer konvensjonell måte. Zach lykkes i å skape en helhetlig og original musikalsk verden der de enkelte satsene har en tydelig kompositorisk form og ingen elementer er overflødige. 

– Det er en stor og gledelig overraskelse å bli tildelt EDVARD-prisen, og det er spesielt gledelig å få denne anerkjennelsen for mitt soloarbeid, sa Ingar Zach selv da han mottok prisen under en konsert på Norges musikkhøgskole som del av Ultimafestivalen nylig.

I september mottok også komponist og jazzmusiker Anja Lauvdal EDVARD-pris for verket From a Story Now Lost, i kategorien Åpen klasse – les mer om det her hos Ballade.

Juryen for EDVARD-prisen har i 2023 bestått av Sten Ove Toft (uavhengig, juryleder), Agnes Hvizdalek (Norsk Komponistforening), Alexander Austheim (NOPA), Andrew Smith (Musikkforleggerne), Martin Rane Bauck (Norsk Komponistforening), Oda Svendsby (Musikkforleggerne), Ole Børud (uavhengig) og Samsaya Sharma (NOPA).

 

Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.

ÆvestadenBenediktEdvard-prisenIngar Zach

EDVARD til Anja Lauvdal overrakt av Susanna Wallumrød

EDVARD-pris til komponist og jazzmusiker Anja Lauvdal

– Lauvdal danser med sansene våre og puster oss ut og inn som en varm damp i den kalde luften.

Tønes Tonos tekstpris

Edvard-pris til Tønes for albumtekster: – Skikkelig stas!

Frank Tønnesen aka Tønes fikk tidligere i dag Edvard-prisen 2022 for tekstene på albumet «Thilda Bøes legat». – Tønes er...

Edvard pris til Stein Urheim og Jørgen Træen i klassen Samtid

Edvard-priser til Stein Urheim, Jørgen Træen og Øyvind Skarbø

Under helgens bransjefestival Vill Vill Vest i Bergen ble årets to første Edvard-priser delt ut på Apollon Platebar. Øyvind Skarbø...

Edvardpris til Agnes Ida Pettersen des 2021 Tono Kristian Dugstad

Edvard-pris til Agnes Ida Pettersens «Å vere i livet»

Komponist Agnes Ida Pettersen ble i går tildelt Edvard-prisen 2021 i kategorien Samtid for verket «Å vere i livet», et...

Mogisho og Willy Nhonzi Edvard pris

Edvard-pris til Mugisho og Willy Nhonzi

Mugisho og Willy Nhonzi får prisen for låten «Leve». – Vi er glade for å ha kunnet lage en låt...

