Flere EDVARD-priser: Heder til tekstforfatterne i Ævestaden/Benedikt og til komponist Ingar Zach

EDVARD-prisene deles ut av TONO i fem ulike kategorier. Nylig ble prisene i kategoriene Samtid og Tekst delt ut, og i sistnevnte var det tekstforfatterne i gruppene Ævestaden og Benedikt som fikk prisen for utgivelsen Jag är sen igen.

Tekstforfatterne til disse verkene, som er kompilert i Ævestaden og Benedikts utgivelse Jag är sen igen, griper oss på en helt unik måte. Det forfattes på forskjellige språk der vi får servert en miks av norske dialekter og svensk. Tematikken er eksistensiell, men vakkert pakket inn i hverdagsrealisme som gjør det hele til en nydelig og sterk språklig smeltedigel, formidlet juryen om vinneren.

Tekstforfatterne er Levina Storåkern, Hans Olav Settem, Emilie Catrin Korsvold, Marit Othilie Thorvik og Eir Vatn Strøm. Med EDVARD-prisen får de 50 000 kroner og et trofe og diplom utformet av kunstner og komponistkollega Magne Furuholmen.

I kategorien Samtid gikk prisen til komponist og perkusjonist Ingar Zach for verket Musica liquida. Juryen legger vekt på både verket og Zachs arbeid med det gjennom forskningsprosjektet hans:

Musica liquida er den første klanglige dokumentasjonen av Ingar Zachs kunstneriske forskningsprosjekt «The Vibrating Drum». Gjennom sin innovative tilnærming til trommene søker Zach å utforske potensialet i instrumentene og utvikle en ny musikalsk praksis for slagverkere. Vibrerende mikrofoner i kontakt med trommeskinnet fanger opp lyden på nært hold når skinnene settes i svingning. Opptaksstedet – Edvard Vigeland Mausoleet med sin nesten apokalyptiske etterklang – sammen med Zachs kompositoriske dyktighet, har resultert i en innspilling som byr på en betagende, fascinerende klangverden. Zach bygger opp komposisjonene i lange bølger som legges lagvis, gjentas, avløser hverandre. Bare unntaksvis hører vi en klang som minner oss om at dette er instrumenter vi har hørt før, men spilt på en mer konvensjonell måte. Zach lykkes i å skape en helhetlig og original musikalsk verden der de enkelte satsene har en tydelig kompositorisk form og ingen elementer er overflødige.

– Det er en stor og gledelig overraskelse å bli tildelt EDVARD-prisen, og det er spesielt gledelig å få denne anerkjennelsen for mitt soloarbeid, sa Ingar Zach selv da han mottok prisen under en konsert på Norges musikkhøgskole som del av Ultimafestivalen nylig.

Juryen for EDVARD-prisen har i 2023 bestått av Sten Ove Toft (uavhengig, juryleder), Agnes Hvizdalek (Norsk Komponistforening), Alexander Austheim (NOPA), Andrew Smith (Musikkforleggerne), Martin Rane Bauck (Norsk Komponistforening), Oda Svendsby (Musikkforleggerne), Ole Børud (uavhengig) og Samsaya Sharma (NOPA).

