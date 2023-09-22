EDVARD til Anja Lauvdal overrakt av Susanna Wallumrød

Pianist, tangentspiller og komponist Anja Lauvdal (til høyre) fikk Edvard-prisen for verket "From a Story Now Lost" etter konserten på Grünerløkka Lufthavn/Mir i Oslo torsdag kveld. Susanna Wallumrød overrakte prisen; et trofé, et diplom og 50 000 kroner.(Foto: Nina Holtan)

EDVARD-pris til komponist og jazzmusiker Anja Lauvdal

22.09.2023
Guro Kleveland

– Lauvdal danser med sansene våre og puster oss ut og inn som en varm damp i den kalde luften.

Det er juryen som i slike poetiske vendinger begrunner valget av prismottaker. Lauvdal fikk prisen for verket From a Story Now Lost, og slik omtaler juryen verket videre:

Anja Lauvdal sitt album består av en leken komposisjon som bringer frem magien i den tilsynelatende enkle grå hverdagen. Vi kan se dampen stige frem fra kjelen og nærmest høre vannet koke og boble opp utover der lokket har flyttet seg i verket «Tehanu». Slik flytter hun oss med sitt spill av dampende lyder. Det er kanskje symfonien i et imaginært hverdagskjøkken som fører oss rett ut inn i den dype skogen i «The Dreamer». Her er det fugler og solstråler gjennom tykke bladrike grener, men også skygger som følger oss og vil fortelle den som virkelig lytter om hva som kommer. Lauvdal danser med sansene våre og puster oss ut og inn som en varm damp i den kalde luften. From a Story Now Lost er en påminnelse om vår sømløshet i møte med naturen, og kanskje også en erkjennelse av vår arts hukommelsestap.

Juryen har i 2023 bestått av Sten Ove Toft (uavhengig, juryleder), Agnes Hvizdalek (Norsk Komponistforening), Alexander Austheim (NOPA), Andrew Smith (Musikkforleggerne), Martin Rane Bauck (Norsk Komponistforening), Oda Svendsby (Musikkforleggerne), Ole Børud (uavhengig) og Samsaya Sharma (NOPA).

Om EDVARD-prisen
EDVARD-prisen har vært delt ut årlig av TONO siden 1998, og deles ut i fem kategorier til komponister og sangtekstforfattere som har skapt musikkverk av særlig høy kvalitet det foregående år.  – TONO ønsker med EDVARD-prisen å hedre fremragende komponister, skape oppmerksomhet om nyskrevet norsk musikk, og å bidra til å øke forståelsen for hvor viktig arbeidet som gjøres av komponister, sangtekstforfattere og låtskrivere er, sier kommunikasjonsdirektør i TONO, Willy Martinsen.

 

Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.

JONI80 – hyllest til Joni Mitchell på turne

Norske artister hyller Joni Mitchell på turné

Anja Lauvdal, Frida Ånnevik, Susanna og Sondre Lerche er noen av navnene fra stjernelaget som feirer Joni Mitchells 80 år....

Kim Myhr

Kim Myhrs fargar

KONSERTMELDING: Med eit perfekt samansett orkester vart tingingsverket til Kim Myhr, «Sympathetic Magic», eit fargerikt klangbad under Oslo Jazzfestival.

Skrap

Derfor skrotes Skrap

Jazzduoen legger ned bandet, men Anja Lauvdal og Heida Johannesdatter skal fortsatt samarbeide.

Anja Lauvdal under hyllesten til Joni Mitchell, på Oslo Jazzfestival

Nye sider av Joni Mitchells livsverk

Anja Lauvdal og gjengen hennes er modige som tar på seg oppgaven å lage hyllestkonsert til Joni Mitchell. Heldigvis, skriver...

