Norske artister hyller Joni Mitchell på turné

Anja Lauvdal, Frida Ånnevik, Susanna og Sondre Lerche er noen av navnene fra stjernelaget som feirer Joni Mitchells 80 år. Nå starter turneen.

Musikeren, komponisten og billedkunstneren Joni Mitchell fyller 80 år i år, og har siden debutplata kom for 55 år siden vært en sterk stemme både i det internasjonale musikklivet og blant publikum verden over, i generasjoner, for generasjoner.

Det ikoniske albumet Blue fra 1971 ble i år 2000 løftet fram av New York Times som en av 25 utgivelser som representerte både et vendepunkt og et høydepunkt i 1900-tallets populærmusikk.

Kanadisk-amerikanske Mitchell har også norske røtter: Wikipedia forteller at morens forfedre var av skotsk og irsk herkomst, mens faren kom fra en norsk familie, muligens (som det står) med samiske røtter. Mange norske musikere og komponister har blitt inspirert av Mitchells musikk, og nå vil et utvalgt stjernelag vise sin takknemlighet med en storslått hyllest, heter det i beskrivelsen av prosjektet.

Denne hyllesten ble først framført live for noen år tilbake, under Oslo Jazzfestival i 2018, med tilnærmet lik besetning publikum får oppleve på turneen som starter i Stavanger torsdag 13. april (se full turnérute nederst).

Ballade anmeldte konserten under jazzfestivalen i Oslo, med en egen liten hyllest til kunstnerne bak produksjonen:

«Selv om vokalen og tekstene er viktige i Joni Mitchells låter, kommer jeg til å huske instrumentalistene minst like godt som sangerne etter denne kvelden: Jeg bøyer meg i støvet for Anja Lauvdal, Hans Hulbækmo, Heiða Mobeck og resten av bandet – men kan egentlig ikke tenke meg noen mindre støvete skikkelser i norsk musikkliv akkurat nå. Denne gjengen kunne fylt en hel kveld med A Case of You-covringer og fremdeles stått støtt.»

Det var mange gode tilbakemeldinger også i dagspressen etter de første, få konsertene i 2018, med full score på terningen i både Dagsavisen, Bergensavisen og Bergens Tidende. «Ekte kjærlighet har et navn – Joni Mitchell. Nattjazz-hyllesten var vakker, elegant og svært vellykket,» rapporterte sistnevnte.

Aftenpostens Arild R. Andersen problematiserte imidlertid hyllest-sjangeren noe: «Det er vel og bra å takke for inspirasjon og strålende arbeid, men nye, vellykkede versjoner av originale sangskatter gir seg som kjent ikke selv. Nå har heldigvis Oslo Jazzfestival plukket noen av landets mest kreative musikere til jobben, utøvere som er i stand til å dikte videre på Mitchells arbeid uten å tukle med gullverdien i stoffet hennes.»

Andersen landet også, alt i alt, på at det var en «helstøpt» konsertkveld: «Det låter nakent og kommer med nerve. Denne konserten har noen innslag som peker seg ut, men det er inntrykkene fra det kollektive løftet som sitter igjen. Etter denne fine runden med en gjeng norske ungdommer er gamle Joni minst like hel.»

HØR OGSÅ Kari Bremnes snakke om livet, flaksen, døden og Joni Mitchell i Ballade radio

Disse er med på årets JONI80-turné:

Frida Ånnevik – vokal

Susanna Wallumrød – vokal

Sondre Lerche – vokal

Marianna Sangita – vokal

Harald Lassen – saksofon

Torstein Lavik Larsen – trompet

Christian Winther – gitar

Magnus Nergaard – bass

Hans Hulbækmo – trommer

Anja Lauvdal – musikalsk leder og tangenter

Ingrid Skancke Høsøien – lys

David Solheim – lyd

Thomas Nordvik – monitor lyd

Og her kan du oppleve dem gjennom april:

13.04 – Kuppelhallen, Stavanger

14.04 – Sentrum Scene, Oslo

15.04 – Grieghallen, Bergen

16.04 – Olavshallen, Trondheim

19.04 – Driv, Tromsø

20.04 – Kulturhuset, Finnsnes

21.04 – Harstad Kulturhus, Harstad

22.04 – Stormen Konserthus, Bodø