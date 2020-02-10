(Foto: Øyvind Toft)
Ballade radio: Kari Bremnes om livet, flaksen, kreften, døden og Joni Mitchell
– Av og til kan jeg se på køen utafor konsertene, tenker «gud, skal du på denne, er du sikker på at jeg har noe til deg?» Splitter ny episode i serien Bak ordene – ute som podkast nå.
Ballade står – i tillegg til artiklene du finner her på Ballade.no – bak en podkast.
I Ballade radio i dag kan du høre turnéaktuelle Kari Bremnes: I serien vår om tekst i musikk ville vi veldig gjerne inn i skrivestua hennes.
I motsetning til hva reporter Siri Narverud Moen ser for seg (hun ser gjerne kyst, hurtigrute, blest og hav fullt av torsk om du sier «Bremnes» … vel, nesten), viste det seg at skrivestua ligger midt i Oslo. Lån øre til et oppriktig og fint møte mellom to som er interessert i tekst og mennesker, et møte med plass til både livet og døden.
(NB: Om du vil høre alle låtene vi snakker om, finner du dem på lenker nederst her. Fint å følge tekstene innimellom radioinnslaget!)
Bremnes-tekster vi tar for oss:
De halve setningers gudinner
E du nord
Tidlig
Rim sin stemme
Det kunne skjeddd
Københavnerkneipe
Gå ikkje rolig (gjendiktning av en Dylan Thomas-tekst)
Mitt hjerte hamrer og hamrer (gjendiktning av en Tove Ditlevsen-tekst)
… og så siterer vi Joni Mitchells A Case of You.
Bak ordene er Ballades serie om tekster i musikk. Den er støttet av Stiftelsen Fritt ord.