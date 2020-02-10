Ballade radio: Kari Bremnes om livet, flaksen, kreften, døden og Joni Mitchell

– Av og til kan jeg se på køen utafor konsertene, tenker «gud, skal du på denne, er du sikker på at jeg har noe til deg?» Splitter ny episode i serien Bak ordene – ute som podkast nå.

Ballade står – i tillegg til artiklene du finner her på Ballade.no – bak en podkast.

I Ballade radio i dag kan du høre turnéaktuelle Kari Bremnes: I serien vår om tekst i musikk ville vi veldig gjerne inn i skrivestua hennes.

I motsetning til hva reporter Siri Narverud Moen ser for seg (hun ser gjerne kyst, hurtigrute, blest og hav fullt av torsk om du sier «Bremnes» … vel, nesten), viste det seg at skrivestua ligger midt i Oslo. Lån øre til et oppriktig og fint møte mellom to som er interessert i tekst og mennesker, et møte med plass til både livet og døden.

(NB: Om du vil høre alle låtene vi snakker om, finner du dem på lenker nederst her. Fint å følge tekstene innimellom radioinnslaget!)

*HØR PÅ SPOTIFY *

*HØR I ITUNES *

*HØR PÅ SOUNDCLOUD:

Bremnes-tekster vi tar for oss:

De halve setningers gudinner

E du nord

Tidlig

Rim sin stemme

Det kunne skjeddd

Københavnerkneipe

Gå ikkje rolig (gjendiktning av en Dylan Thomas-tekst)

Mitt hjerte hamrer og hamrer (gjendiktning av en Tove Ditlevsen-tekst)

… og så siterer vi Joni Mitchells A Case of You.

Ledige stillinger Arktisk Filharmoni AS Rådgiver samisk og kvensk musikk og kultur Troms | 14/06/2026 Universitetet i Bergen System- og prosesskoordinator (rådgjevar) ved Fakultet for kunst, musikk og design Vestland | 07/06/2026 Målselv kommune Kulturskolen i Målselv Kulturskolelærer Troms | 07/06/2026 Universitetet i Bergen Universitetslektor i utøvande musikk, trombone ved Griegakademiet Vestland | 10/06/2026 Lund Kirkelige Fellesråd Kantor Rogaland | 11/06/2026 Improbasen Produsent for Barnas Jazzhus Oslo | Snarest Norsk viseforum Norsk viseforum søker kommunikasjonsrådgiver i 40% stilling Oslo | 03/06/2026 Se alle stillinger

Bak ordene er Ballades serie om tekster i musikk. Den er støttet av Stiftelsen Fritt ord.