Nordlysfestivalen: All We Have Is The Past

Prog, babyopera, verdensstjerner og Arktisk Filharmoni. Det er fortsatt mulig å få med seg store musikkopplevelser på Nordlysfestivalen i Tromsø denne siste konserthelgen.

Nordlysfestivalen i Tromsø har vært i gang en hel uke, men det er enda et par dager igjen av møteplassen for musikk og kunst i ishavsbyen.

Publikum i eller nær Tromsø har fortsatt en rekke konserter å oppleve både gjennom fredagsettermiddagen og -kvelden, og ikke minst lørdag 4. februar, festivalens siste dag.

Fredag kveld tolker sangeren Knut Marius Djupvik progressive perler fra det legendariske norske progbandet Popol Ace sammen med musikere fra Musikkonservatoriet, en konsert prog-publikummet i følge arrangøren ikke bør gå glipp av:

Den progressive rocken som bandet representerer låner elementer fra både klassisk musikk, jazz og folkemusikk. Ute i verden gjorde band som Genesis, Yes og King Crimson det stort innen samme sammensatte sjanger. Det var dårlige avgjørelser i plateselskapet som gjorde at det store internasjonale gjennombruddet uteble. Låtmaterialet var det ingenting å si på. Det skal vi få demonstrert når Knut Marius Djupvik og konservatoriets rytmiske avdeling inntar Verdensteatret.

Knut Marius Djupvik vant The Voice i 2013, og NRKs Stjernekamp i 2020. Denne vinteren slipper han sitt første soloalbum.

Babyoperaen Orfeus’ trøst av Maja S.K. Ratkje spilles i to omganger på Hålogaland teater lørdag formiddag, i Rødbanken er det gratis lunsjkonsert og lørdag kveld synger Angelique Kidjo med Arktisk Filharmoni i Kulturhuset.

Under festivalen blir også Nordlysprisen delt ut. Prisen ble første gang delt ut i 1989, og går til en nordnorsk kunstner. I år var det musikkprodusent og DJ Lars Audun Sandness, også kjent som Poppa Lars fra gruppa Tungtvann, som fikk prisen – uten at han helt forstod hvorfor:

– Det er ikke vanlig i norsk kulturnæring at det er særlig fokus på den slags type bakfolk. Jeg er åpenbart veldig overrasket. Jeg vet ikke om jeg skal prøve å analysere meg frem til hvorfor jeg har fått prisen. Det eneste jeg følte traff, ut fra kriteriene, var det å fremme nordnorsk musikkliv. Det gjør jeg jo. Bare med det at jeg er her (i Tromsø) og driver min lille kulturnæring, sa produsenten og prisvinneren til festivalen etter utdelingen sist helg.

Prisen deles ut av Bladet Nordlys, og består av en pengepremie på 50.000 kroner.

Nordlysfestivalen varer til og med lørdag 4. februar, og her kan du se hele programmet.