Kunst musikk

Olaf Andreas Strand Årets musiker i UMM

Publisert
22.01.2018
Skrevet av
- Red.

Mens publikumsprisen gikk til Kei Solvang under Ungdommens musikkmesterskap 2017-2018 i Oslo i helgen.

127 av Norges fremste, unge utøvere av klassisk musikk var 20. – 21. januar samlet i Oslo til den nasjonale delen av Ungdommens musikkmesterskap 2017-2018 (UMM). Mesterskapet ble avsluttet søndag kveld med superfinale og kåring av Årets musiker.

Olaf Andreas Strand (18) – bosatt i Trondheim, men opprinnelig fra Mo i Rana – ble Årets musiker og mottok 50 000 kroner samt flere gjeve spilleoppdrag. Pengepremien kommer fra Elisabeth og Knut Fures Stiftelse.

– Vet ikke hva jeg skal si, dette er nesten utrolig. Dette er første gang jeg konkurrerer som musiker. Før helgas mesterskap håpet jeg på en plass i finalen, men ville også vært fornøyd med en andrepris og exit i semifinalen, sier Strand i en pressemelding.

Til daglig er han elev ved Trondheim Katedralskole, og etter fullført videregående skole er musikkstudier i Norge neste etappe i den musikalske utdannelsen. Den første etappen tok han i Rana kulturskole, der han begynte som sjuåring.

Det ble også utdelt en publikumspris pålydende 15 000 kroner. Den gikk til pianisten Kei Solvang fra Bergen. Ellers drysset det flotte konsertoppdrag i både inn- og utland samt pengepremier fra også andre sponsorer over samtlige superfinalister samt deltakerne på finalekonserten på dagen søndag.

Om UMM
UMM ble arrangert av Norsk kulturskoleråd, Norsk Musikkorps Forbund og Musikkpedagogene Norge med Norges musikkhøgskole som viktig samarbeidspartner. Sju regionmesterskap var avviklet før det nasjonale mesterskapet. Disse konsertene ble nyttige konsertopplevelser for de unge utøverne. I Oslo fikk de beste utøverne høste ny, verdifull konserterfaring i det nasjonale mesterskapet.

UMM var opprinnelig et mesterskap bare for pianister, sangere og strykere. Nå er det flere ulike musikalske klasser som alternerer. I år var det messingblåsere, pianister, slagverkere, treblåsere og kammermusikkgrupper som konkurrerte. Alle musikere under 23 år som framfører klassisk musikk, kan delta i UMM.

Aksel rykkvin

UMM-pris til Aksel Rykkvin

Aksel Rykkvin ble Årets musiker i Ungdommens musikkmesterskap denne helgen.

Ludvig Gudim Foto: TSO

Finn Audun Oftedals Minnestipend til Ludvig Gudim

Stipendet ble delt ut under finalekonserten i Prinsesse Astrid Internasjonale Musikkpris torsdag.

Miriam Helms Ålien

Ung fiolinist til topps

Miriam Helms Ålien (18) fra Alta gikk til topps i Ungdommens musikkmesterskap.

August Schieldrop ble Årets musiker under UMM

August Schieldrop Årets musiker i Ungdommens musikkmesterskap

Mange gjeve priser delt ut under musikkmesterskapet for de under 26 år.

Mussikkbranchen i siffor – skjermbilde

Svensk musikkbransje opp 25 prosent siden 2009

Det viser den svenske Musikk i tall-rapporten.

Fra The Book of Mormon: Nabulungi og Cunningham i sangnummer

Disse vant årets Musikkteaterpriser

Prisdryss over Det norske Teater da prisene ble delt ut på Chat Noir mandag.

Johannes Gustavsson Foto: Anna Hult

Johannes Gustavsson ny kunstnerisk leder for Ungdomssymfonikerne

Den svenske dirigenten begynte åremålet onsdag 1. februar.