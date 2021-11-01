Eivind Gullberg Jensen blir sjefsdirigent for North Netherlands Orchestra

– Nederland har et musikkliv i verdensklasse. Jeg ser fram til å få publikum til å søke liveopplevelser i en stor sal igjen, sier den nyutnevnte sjefsdirigenten, som til vanlig leder Bergen Nasjonale Opera.

Rett før helgen ble det klart at North Netherlands Orchestra (NNO) har sett seg ut den norske dirigenten Eivind Gullberg Jensen til sjefsdirigent for orkesteret fra sesongen 2022/23 og videre.

Gullberg Jensen har samarbeidet med det nord-nederlandske orkesteret tre ganger tidligere, forteller han til Ballade. Orkesteret har lett etter en sjefsdirigent en god stund, og tidligere i høst hadde Gullberg Jensen og orkesteret et møte der muligheten for at nordmannen skulle ta over sjefsdirigentpodiet ble diskutert, helt hypotetisk sett, sier han. – En stilling som denne blir i 99 av 100 prosent ikke lyst ut, utdyper Gullberg Jensen, – så sjefsdirigentrollen kommer inn via invitasjon, godt samarbeid, og at du blir sett ut som en kandidat.

«Gjennom valget av Gullberg Jensen fokuserer orkesteret på en all-round topp-dirigent, en inspirator og utvikler, som det vil jobbe sammen med for å trekke et nytt publikum,» forteller North Netherlands Orchestra i en pressemelding. Kunstnerisk leder for NNO, Marcel Mandos, forteller i meldingen at Eivind Gullberg Jensen er en «ekstremt engasjert» dirigent som vil bidra til å løfte orkesteret. «Det er ingenting som unnslipper ham under prøver, og på konsertene opplever du magi! En inspirerende, moderne dirigent av vår tid», sier Mandos.

Gullberg Jensen er fra før engasjert som operasjef for Bergen Nasjonale Opera. Han kommer til å tilbringe noen uker av året i Nederland, forteller han, og understreker at sjefsdirigent-oppdraget ikke vil konkurrere med jobben for vestlandsoperaen.

– Jeg er en utøvende operasjef – ikke en kontorsjef. Det er viktig for meg å holde liv i frilansvirket mitt. Det var klart da jeg ble ansatt, så dette er en perfekt kombinasjon, forteller han. – Denne rollen kan ikke sammenliknes med jobben i Bergen Nasjonale Opera. Der har jeg personalansvar, ansvar for å skaffe ressurser, for drift, profil og politikk. I orkesterjobben er det noen få uker per år; jeg kommer og dirigerer orkesteret, og har ansvar for orkesterets kunstneriske virke.

– Jeg har store forventninger til samarbeidet med orkesteret i Nederland, fortsetter han. – Jeg kjenner orkesteret godt. Det er et veldig godt og hardtarbeidende orkester, så dette gleder jeg meg veldig til.

– Har du en visjon for arbeidet ditt som sjefsdirigent for North Netherlands Orchestra?

– I tillegg til å videreutvikle orkesterets kvalitet og profil, vil jeg i første omgang bidra til å få tilbake publikummet orkesteret og nederlandske konsertsaler mistet under pandemien, få publikum til å søke liveopplevelser i en stor sal igjen. Det har vært enormt store pandemikonsekvenser i Nederland, og veldig sterke restriksjoner – de kan ikke sammenliknes med Norge, forteller den nye sjefsdirigenten. – Nå må vi finne nytt publikum å bygge videre på. Det er et veldig spennende og sterkt musikkliv i Nederland, som også er et lite og flatt land med god infrastruktur. De har et musikkliv i verdensklasse. Nederland er et kulturland.