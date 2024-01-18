Musikknettstedet Pitchfork legges ned

I 30 år har Pitchfork vært regnet som et av de sterkeste nettmagasinene for musikknyheter og anmeldelser. Nå blir det som er igjen av musikkmagasinet lagt inn i herrebladet GQ.

Amerikanske Pitchfork har siden 1996 vært et internasjonalt kjent og toneangivende nettsted for musikk, både for nyheter og på anmelderfronten. Mange norske artister har gjennom årene blitt omtalt i nettmagasinet, og Øya har ofte referert til anmeldelser herfra når de slipper nye festivalnavn.

Nå «økses» musikknettstedet av eierne, og blir del av herrebladet GQ, skriver Dagsavisen via NTB i dag.

Åtte ansatte, inklusive redaktøren Puja Patel, må gå, mens eierselskapet Condé Nast legger det som er igjen av Pitchfork inn i GQ, et stilmagasin for herrer.

– Bestemmelsen ble tatt etter nøye vurdering av resultatene til Pitchfork og det vi mener er den beste veien videre for merkevaren, så vår musikkdekning kan fortsette å blomstre innen selskapet, skrev innholdssjef i Condé Nast og global Vogue-redaktør Anna Wintour i en epost til de ansatte, ifølge det amerikanske underholdningsmagasinet Deadline.

Pitchfork ble grunnlagt av Ryan Schreiber da han var tenåring, og ble i følge Billboard.com raskt en ledende stemme i dekningen av indie/uavhengig musikk. Condé Nast kjøpte musikknettstedet i 2015.

I Ballade er Pitchfork mange ganger referert, blant annet i siteringer av deres omtaler av norske artister og opphavere, og i forbindelse med Pitchfork-festivalene der flere norske artister har opptrådt: Se saker om blant andre Okay Kaya, ARY, Smerz, Carmen Villain, Spielbergs, Geir Jenssen/Biosphere, Helge Sten/Deathprod og Dylan Mondegreen.