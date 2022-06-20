Kritikerrost norsk rock møter Europa i høst

Spielbergs går fra Spellemannominasjon til nye singler til omfattende turné.

Spielbergs møter publikum på størrelse fra noen hundre til 3500 på de forskjellige spillestedene som følger slippet av andreplata deres. Den største hallen er i Berlin.

Deres nye singel slippes i dag, mandag, og er skrevet og framført av alle tre bandmedlemmene: Mads Baklien: Vokal, gitarer, Stian Nettum Brennskag: bassgitar, Christian Løvhaug: trommer – og har med Ole Torstein Hovig: synthesizer, og produsent: Tord Øverland Knudsen.

Debutplata fra 2019 ble hyllet av en samlet norsk og internasjonal musikkpresse, og fikk fine anmeldelser fra medier som Pitchfork, The Guardian, NME, The Fader, Kerrang og Stereogum. Så signerte de med Fysisk Format for plater i Skandinavia og den britiske labelen Big Scary Monsters – for plater til resten av verden – som skal stå for slippet av plata Vestli 19. august.

Turnélista til det norske bandet ser slik ut:

Sept 15 – Hamburg, DE – Astra Stube

Sept 16 – Berlin, DE – Lost Evenings Fest (Columbiahalle)

Sept 17 – Nurnberg, DE – Club Stereo

Sept 18 – Jena, DE – Rosenkeller

Sept 22 – Norwich, UK – Voodoo Daddys

Sept 23 – Leeds, UK – Hyde Park Book Club

Sept 24 – Glasgow, UK – Hug and Pint

Sept 26 – Southampton, UK – Heartbreakers

Sept 27 – Brighton, UK – Prince Albert

Sept 28 – Bristol, UK – The Lanes

Sept 30 – Manchester, UK – 33 Oldham St

Oct 1 – London, UK – Old Blue Last

Okt 28 – Oslo, NO – Vaterland

Nov 16 – Stockholm, SE – Bar Brooklyn

Nov 17 – Gothenburg, SE – Skjul Frya Sex

Nov 18 – Copenhagen, DE – Rahuset

Nov 19 – Malmo, SE – Medle