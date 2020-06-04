Fieh, Jakob Ogawa, Valkyrien Allstars, Emilie Nicolas og Kristian Kristensen er nominert til årets Bendiksenpris

(Foto: Bildekollasj av GramArt)

Fem nominerte til Bendiksenprisen

04.06.2020
- Red.

Bendiksenprisen på 100 000 kroner er artistenes egen pris, og nominerte i år er Fieh, Jakob Ogawa, Valkyrien Allstars, Emilie Nicolas og Kristian Kristensen. – Spesielt utfordrende å velge ut kandidater til prisen i år, sier styreleder Ivar S. Peersen.

Bendiksenprisen skal være et bidrag til en artist som har kommet et stykke på vei i sin karriere som plateartist eller liveartist. Det er folk i musikkbransjen og medlemmer av GramArt som har kunnet nominere mulige kandidater til prisen, forteller GramArt i pressemeldingen om nominasjonene, noe som gjør at Bendiksenprisen gjerne blir kalt «artistenes egen pris».

GramArts styre, som selv er artister, kårer vinneren. Styret plukker hvert år ut fem nominerte fra forslagsbunken. I år kom det inn over 80 forslag til nominasjoner, og årets fem utvalgte til å konkurrere om prisen er Fieh, Jakob Ogawa, Valkyrien Allstars, Emilie Nicolas og Kristian Kristensen.

Styreleder i GramArt, Ivar S. Peersen, musiker og låtskriver i Enslaved, forteller at det har vært spesielt krevende å velge ut kandidater i år:
– I år er det spesielt utfordrende å velge kandidater til Bendiksenprisen. En samlet norsk artistbransje er i knestående på grunn av koronakrisen. Styret i GramArt føler derfor et spesielt stort ansvar når vi har valgt årets kandidater. Samtidig er det med stor glede vi ser talentet og skaperkraften til norske artister i den vanskelige tiden vi er inne i. Etter en samlet vurdering av både karrierer, utgivelser og liveopptredener har vi i styret landet på fem artister som vi mener alle er svært gode kandidater til Bendiksenprisen 2020, forteller Peersen.

Prisen ble først gitt av Kulturdepartementet i anledning artistorganisasjonen GramArts 20-årsjubileum i 2009, og deles i år ut for 11. gang. På grunn av koronasituasjonen deles den ut digitalt i en seremoni fra Sentralen i Oslo 25. juni, og strømmes via GramArts Facebookside.

Tidligere vinnere er Karpe Diem (2010), Ida Jenshus (2011), Stein Torleif Bjella (2012), Monica Heldal (2013), Highasakite (2014), Spidergawd (2015), Bow to Each Other (2016), Honningbarna (2017), Ola Kvernberg (2018) og Ivan Ave (2019).

Fra artister til artister
GramArt er landets største interesseorganisasjon for norske artister og har 3000 medlemmer innen alle sjangre og fra hele landet. Juryen for prisen er GramArts styre, som består av artistene Ivar S. Peersen (styreleder), Harald Sommerstad, Karin Park, Anne Lise Frøkedal og Daniel Nordgård. Varaer er Tatiana Palanca, Kate Havnevik og Terje Tysland.

