Ballade video: Poesi for usikre tider

Invasjonen av Ukraina preger oss alle. Også norske musikere har vært tidlig ute med å kommentere situasjonen. En av dem er Malin Pettersen, som åpner ukens Ballade video – der vi har med oss ti musikkvideoer, fem av dem premierer. Med Darling West, Embla and the Karidotters, Tilla, Alex & The Alpaca, Minor Majority med Christel Alsos, Marie Klåpbakken, Christine Sandtorv, Pia Isa, MoE og Carmen Villain med Arve Henriksen.

Denne uken har vært sterkt preget av uroen rundt situasjonen i Ukraina. Som natt til i går slo ut i Russlands militære angrep på nabolandet. – Vi har nå krig i Europa i et omfang som vi trodde hørte historien til, sa statsminister Jonas Gahr Støre, som fordømte invasjonen i klare ordelag.

Mange ble sjokkerte over nyhetene. Bildene og rapportene fra Ukraina gjør inntrykk. Det preger nå våre følelser og tanker, og fyller mange med uro for fremtiden. Også norske musikere og mange i musikkbransjen var tidlig ute med å kommentere situasjonen i sosiale medier.

MALIN PETTERSEN: A Poem For Uncertain Times

En av de som reagerte raskt var Malin Pettersen, som la ut denne videoen samme dag. Her har hun tonesatt sitt eget dikt, som begynner med disse linjene: I have heard of a war that was fought long ago / That would change our whole view of how far man will go …

«A Poem For Uncertain Times» har åtte vers, der synspunktet veksler fra uro og frykt til håp. Der de destruktive kreftene sier: Fear will always prevail / Some knew how to fight me / But they’re dead or in jail.

Og likevel er det tross alt Håpet som får det siste ordet:

Do not forget / As long as you have me / Evil has not won yet.

– Jeg skrev dette diktet for en tid siden, så det handler ikke direkte om situasjonen I Ukraina nå. Men jeg tror at situasjonen der er født av mange av de samme tendensene som fikk meg til å skrive dette. Jeg stiller meg solidarisk med Ukraina, og tenker på dem i dag.

Malin Pettersen forteller til Ballade at hun originalt skrev teksten som et dikt på norsk, men selv har oversatt det til engelsk.



DARLING WEST ft. Silje, Christer and Thomas: Family Sessions #70 – «Majesty’» (Madrugada)

Darling West er et annet av de ledende navnene i Nordicana-scenen. Også de synes det er vanskelig å fokusere på det kreative og det livsbejaende i lys av den dramatiske utviklingen. Det adresserte de torsdag i forbindelse med sin nyeste video – en nydelig versjon av Madrugadas «Majesty».

– Vi gjorde denne mørke og vakre sangen sammen med vår musikalske familie – Christer, Silje og Thomas. Vi gleder oss virkelig til å spille oppvarming på den kommende Europa-turnéen med Madrugada, men samtidig føles det respektløst og absurd å promotere den, i lys av det som har skjedd i Ukraina i dag.

– Men hva sitter vi egentlig igjen med, om vi ikke har musikken til trøst og oppmuntring i vanskelige tider?

Det kommer en ny hverdag. Et vakkert bilde på en slik hverdag finner du på slutten av videoen, der barnevakten til Chris og Silje ringer på døren – med utsøkt timing og tonehøyde.

«Majesty» er opprinnelig å finne på albumet Grit, som Madrugada slapp i 2002.



EMBLA AND THE KARIDOTTERS: Why Fall Asleep, When You Can Fall in Love?

Og sannelig starter ikke neste video med lyden av en dørklokke også. Og dermed skifter vi for alvor over til temaer som er langt, langt hyggeligere.

Etter 13 år som trommeslager i Razika går Embla Karidotter nå i gang som soloartist. Her har hun sangen som sitt varemerke – og Americana som sin valgte musikkstil. Embla and the Karidotters har kontrakt med Die With Your Boots On Records, som er et av de ledende selskapene innen dette feltet.

– «Why Fall Asleep, When You Can Fall in Love?» handler om å leve i nuet, og tørre å gjøre det man vil. Og er det én jeg kjenner som gjør akkurat det, så er det hunden min, Luna, sier Embla Karidotter til Ballade video.

– Så da tenkte jeg det var perfekt å lage en video med en kjærlighetshistorie mellom to hunder, Luna og Kåre. Og så er jo hundevideoer alltid gøy å se på.

Embla Karidotter står selv for regien, med foto av Karoline Finnema og Rasmus Eriksson. Vivill Talsnes er innspillingsleder, mens videoen er produsert av Flokk film.

– I dag er det bare én uke til vi spiller konsert igjen. På Blå i Oslo, torsdag 3. mars. Det skal rockes, koses, klines, tulles, danses, skåles, rafles og gledes, skriver bandet.



TILLA, ALEX & THE ALPACA: Trails

Premiere! Etter måneder med lockdown og restriksjoner dro vennegjengen i det kreative Oslo-kollektivet One Kin til Risør. Syv venner på påskeferie til en isolert hytte, der resultatet ble denne musikkvideoen for låten «Trails».

– Under lockdown hang vi kun med hverandre i flere måneder på grunn av restriksjonene. Da blir man svært godt kjent, på både godt og vondt. Vi kunne fullføre hverandres setninger og vitser. Etter to år med pandemi tror jeg at alle kan forstå effekten av å være så isolert, forteller Tilla, aka Tilla Gaasø.

Videoen ble til spontant i løpet av en helg, med klær og rekvisitter som de fant på loftet og i skuffer på hytta. De sier selv at stilen til videoen minner om gammeldagse skrekkfilmer, med en trykket stemning som bygger seg opp mellom to individer.

– Vi hadde egentlig ikke tenkt til å slippe «Trails» som en singel, men etter at vi hørte den sammen på hytta, så begynte vi å forestille oss en hel historie. Hytta er over hundre år gammel, og var full av gamle familiebilder og gjenstander. Vi så for oss hvordan det må ha vært å leve alene som ektepar der i fortiden, og hvor dystert det kunne ha vært.

Sangen «Trails» ble laget som et samarbeid mellom musikerkjærestene Tilla og Alex & The Alpaca, og berører tematikk som lengsel og nostalgi. Musikkvideoen ble regissert av Sid Hart og filmet av Duy Nguyen, også kjent som Vitaboy. Vi ser og hører gjerne mer!



MARIE KLÅPBAKKEN: E tru

Premiere igjen!

– Ideen til «E tru» sprang ut av Inger Hagerup sitt dikt «Jeg tror», forteller Marie Klåpbakken. – Sangen utviklet seg til å handle om å finne styrken i sine egne svakheter – og snu nederlag til oppturer og nye muligheter.

I møte med små og store utfordringer i livet er dette noe de fleste kan kjenne seg igjen i, tror artisten – som nå har koret og spilt fele på 10 sesonger av det folkekjære TV2-programmet «Hver gang vi møtes».

– Sangen er skrevet som en slags trøst og påminnelse til en selv om at «det er i motbakke det går oppover», kommenterer hun videre.

– Sagt på en lettsindig måte, og med en optimistisk undertone, blir dette en anerkjennelse av at det fort kan komme noe godt ut av en vanskelig situasjon. Og ikke minst, at det er helt greit at livet ikke alltid blir som man hadde håpet, eller trodd.

Marie Klåpbakken har gjestet Beat for Beat, Senkveld, Stjernekamp og andre store produksjoner, og deltok i finalen i Melodi Grand Prix 2015. For ti år siden ga hun ut sitt debutalbum Framtida hos MTG Music. Det er også MTG som står bak denne utgivelsen.



CHRISTINE SANDTORV: Februar (papir)

Og premiere!

– Jeg har jo laget mange album for barn i Stjerneteller-serien, og to viseplater på norsk. Låten «Februar (Papir)» er en låt som kunne vært med begge steder, et sted midt i mellom, sier Christin Sandtorv til Ballade video.

– Teksten handler for meg om en som ikke har det så bra og drømmer seg langt vekk, noe som kan gjelde både store og små, og ikke minst dem litt midt i mellom. Derfor synes jeg det var ekstra kjekt å la en ungdom få tolke låten, og komme med sin tolkning av den!

15 år gamle Alba Orre er en kreativ jente fra Bergen. I Stjerneteller-prosjektet har hun vært både korist, solist og skuespiller. Hun spiller også i musikkvideoen til «Sur på tur» fra 2017. Nå har den talentfulle ungdommen laget musikkvideo til låten «Februar (papir)» fra EP-en «Lyden av et år – Q1».

– Ingenting gleder meg mer enn å se unge talenter få utfolde seg kreativt! Jeg synes det er så kjekt at vi kan fortsette samarbeidet også nå som Alba er blitt ungdom. Hun har hatt helt frie tøyler, og jeg synes hun har skapt en nydelig og genuin tolkning og musikkvideo til låten, avslutter Sandtorv, som i fjor ga ut sitt femte album for barn: Stjerneteller – Automagisk.

Den er blant de nominerte til Spellemannprisen 2021, som skal deles ut 22. april.



MINOR MAJORITY feat. Christel Alsos: Kiss Off

«Kiss Off» er første singel ut fra Minor Majority sitt niende album. Låta er også tittelsporet på den kommende plata som slippes 11. mars.

– Det er som regel en eller to tydelige låter som sparker i gang den prosessen det er å lage et nytt album, som gir deg lyst til å lage en ny låtsamling, som setter grunnstemningen, sier vokalist Pål Angelskår.

– På dette albumet var «Kiss Off» den sangen som ledet an og satte visse føringer for resten av plata.

Musikken til «Kiss Off» er skrevet av Roar Nilsen, som også står bak stryk- og blåser-arrangement. Teksten er skrevet av Pål Angelskår, mens Christel Alsos gjester på vokal.

Minor Majority debuterte i 2001 med albumet Walking Home From Nicole’s, og har åtte album under beltet. De har vært nominert til Spellemannprisen to ganger, og i 2006 vant de Spellemann i klassen Beste popgruppe for platen Reasons to Hang Around. Bandet har spilt mer enn 700 konserter, og har et stort publikum i Norge, Frankrike og Tyskland.

Minor Majority er Pål Angelskår (vokal), Roar Nilsen (gitarer), Henrik Harr Widerøe (bass), Harald Sommerstad (piano) og Halvor Høgh Winsnes (trommer). På «Kiss Off» medvirker også Christel Alsos (vokal), Vegard Johnsen (fiolin), Hans Josef Groh (cello), Stig-Ove Ose (bratsj), Embrik Snerte (fagott) og Bjørn Nymann (klarinett).



PIA ISA: Quiet Beach

Norgespremiere! Og da vrir vi nøkkelen om et hakk, og entrer en litt mørkere musikalsk verden.

Pia Isa, aka Pia Isaksen, har vi tidligere skrevet om i forbindelse med hennes andre band, Superlynx. I dag slipper bassisten, gitaristen og sangeren låten «Quiet Life», via det italienske selskapet Argonauta Records. Den er tatt fra albumet Distorted Chants, som kommer ut 25. mars.

– Temaet til «Quiet Beach» er representert ved vann – store ville bølger som beveger seg mot en stille strand. Jeg føler meg veldig knyttet til havet. En rolig strand for meg er en sterk representasjon av sinnsro og det beste stedet for å finne meg selv, sier hun.

– Jeg ønsket å få en slags bølgefølelse i sangen, lyden og videoen også. Dette er også en av de første ordentlige videoene jeg har laget selv, siden jeg har blitt mer interessert i å jobbe med video de siste par årene.

På Distorted Chants har Pia Isa med seg Ole Teigen, samt den amerikanske gitaristen Gary Arce fra Yawning Man og Big Scenic Nowhere på tre av låtene. Albumet ble spilt inn tidlig i 2021, og inneholder bare egetskrevet materiale, som sies å være inspirert av massive lydlandskaper, heavy psych-musikk og mer meditative stemninger. Det låter seigt, tungt og minimalistisk, men skal også ha sine lysere og mer drømmende sider.

Ole Teigen har mikset og produsert Distorted Chants i sitt eget studio Crowtown. Vi ser frem til å høre hele albumet.



MoE: The Obscure

Ukens siste premiere! Og det på den fjerde singelen fra det kommende albumet The Crone, som Guro Skumsnes Moe og Håvard Skaset står bak. På «The Obscure» er det Ole-Henrik Moe og Kari Rønnekleiv som står bak strykerpartiene.

– Filosofien Heraklit har vært en stor påvirkningskilde her. Det handler om hvordan dagens mennesker ikke klarer å forholde seg til endringer, noe som er ekstremt grunnleggende, sier Skumsnes Moe til Ballade video.

– Deler av teksten er fra et dikt kalt «Bora Ring» av Judith Wright, som handler om tapene som aboriginerne opplevde etter at europeerne slo seg ned der. Og også refererer til seremoni-åsteder av aboriginsk opprinnelse.

Heraklit, eller Herakleitos, var en gresk filosof som levde for rundt 2500 år siden. I følge Store Norske Leksikon nevner han «den evige ild» som det stoffet som alt er framstått av – og oppløses i. Ild blir til vann og vann til jord, og omvendt: Jord blir til vann, og vann til ild.

Omtrent som musikken til MoE, spør du oss. The Crone slippes 11. mars på Vinter Records. Her vil du også få høre Ane Marthe Sørlien Holen (perkusjon) og Joakim Heibø (trommer). Det åtte spors albumet er spilt inn av Dag Erik Johansen i Athletic Sound, og er mikset av Kyrre Laastad.



CARMEN VILLAIN: Gestures (with Arve Henriksen)

Carmen Villains nye album Only Love From Now On slippes i dag, 25. februar. Singlene fra platen har så langt mottatt strålende mottagelse i utlandet – deriblant ble åpningssporet «Gestures» med Arve Henriksen fra Supersilent på trompet hyllet av The New York Times, Pitchfork og The Fader. Det er den sangen vi avslutter denne ukens spalte med.

Forrige album – den Spellemann-nominerte og profetisk titulerte Both Lines Will Be Blue fra 2019 – markerte et stilskifte for den norske artisten. I løpet av pandemien kom den også ut på små, men toneangivende plateetiketter som Longform Editions i Australia og Geographic North i USA.

Only Love From Now On slippes på Smalltown Supersound. Innspillingen forhåndsomtales som et kosmisk og abstrakt lydbilde med dub-rytmer, vakre harmonier og melodier. Hennes vanlige samarbeidspartner, Johanna Scheie Orellana, stiller nok en gang på fløyte.

– Det er en ære at Arve Henriksen og Johanna Scheie Orellana ønsket å bidra med trompet og fløyte på platen. Det løfter musikken til høye dimensjoner, sier Carmen Villaen til Ballade video.

Albumet har også rukket å motta skryt i februarutgaven av det britiske musikkmagasinet The Wire. Videoen til «Gestures» preges av visuelle elementer fra Kim Hiorthøy.



Dette er utgave nr. 129 av Ballade video.

