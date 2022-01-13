Ny musikk fra Röyksopp? MHEST SANNSYNLIG, ja!

NB! Denne saken handler nesten ikke om Röyksopp. Derimot om et ungt musikkselskap som gir ut 34 plater på et år.

Det har sjelden vært dumt å velge seg Bergen å eksportere elektronisk musikk fra. Slik tromsøguttene Röyksopp (som jeg venter på nytt fra nå, forresten, etter drypp i digitale sfærer. Se under!) vendte seg mot Vestlandet og ble et av Norges største popnavn, søker nå yngre generasjoner seg vestover for å treffe publikum med platene og filene sine: I dag stiller vi siktet inn på det unge musikkselskapet Mhost Likely. Der over får osloprodusenter merkelapper og kuratering. Og de får selskap av bergenspatrioter som også lager housemusikk.

Målet er eksport

– Vi jobber for å bygge publikummet både organisk og algoritmisk, så det blir større for musikerne enn det ville vært uten oss, forklarer Olav Eggestøl.

Eggestøl nevner Röyksopp som store inspirasjonskilder til hva man kan få til – men mener andre, som Skatebård, Telephones og Bjørn Torske har vært viktigere for bergensscenen før oppstarten av deres selskap. Eggestøl bidrar med økonomi og bookingerfaring, mens både Magnus Lauritzen og Johannes Hallanger lager musikk og kjenner artistsida av det – og gir også ut musikk under navnene Minus Magnus og Gordon Joe.

I tillegg jobber Unn Thorsen i Mhost Likely – og de sorterer musikken de gir ut med grønn, hvit og svart etikett. De finansierer utgivelsene sine med oppdrag innen reklame og musikkstudiojobber, og eventinntekter skal også inn i potten, dessuten. Én dag, kultur- og underholdningsbransje, èn dag, skal solen atter stå opp igjen …

Hatt, frakk, skatte- og fargekart

Lokale artister/DJer som etablerte seg før dem, og som inspirerer ambisjonene deres, er Telephones, Skatebård, DJ Sotofett, Fett Burger og Bjørn Torske.

Danser du i stua nå som det ikke er åpne dansegulv i byene? Akkurat nå treffer produsenter av klubbmusikk mer stuer og utendørsraves enn klubber og festivalspillejobber. Men målet til Mhost Likely er eksport, om det er korona eller ikke. Fysisk eller online.

– Vi jobber med å plassere musikken vi gir ut i digitale forumer, både de åpne og lukka, fortsetter Olav.

– Det er klart at det ikke er lett for et selskap som starta opp i 2020 når nesten alt av spillemulighetene er tørket inn. Men vi tror modellen vår, med veldig høyt utgivelsestrykk, og å bygge publikummet rundt utgivelsene fungerer. Dette er et langsiktig spill, der publikum kommer til på grunn av tidligere utgivelser. Slik forklarer Eggestøl den ganske tette planen med 34 EPer i løpet av året, i tillegg til arrangementer og resten av jobbinga i et musikkselskap.

Og fargekodene?

Det organiske, litt rundere i kantene: Sist helg kom kommuniserende, hoppende «Skattekart» med osloprodusentene Duv Tales/Kim Young iLL. Denne kom ut på Mhost Likely Green – og er med på EPen med det herlige navnet «Hatt, frakk og skattekart» 25. februar. Kommende helg kommer også en singel fra Gordon Joe, på grønt merke.

Hardt og klassisk: Singelen til Deco5000, som tripper ganske hardt over på rask techno og trance, gis ut som Mhost Likely Black.

Den mer klassiske housen: gir de ut med hvite etiketter.

Det bredt anlagte: Før jul kom et helt album av tilgjengelig elektronika, på den fargeløse labelen de kaller Slate.

Og la meg stoppe opp litt ved dette albumet. Fra en lydopptaker på innerlomma setter Henrik Angermund sammen lyden av det å bo i byen, med nærnaturen som har blitt så viktig for mange. På sine jevnlige løpeturer på byfjellene i Bergen tar Angermund opp fugleliv, vind gjennom skogen og elvebrus. Som i en slags lokal, ny nasjonalromantikk oppkaller Angermund flere spor etter Ulriken på sin (fortsatt) ganske nye plate «Prinsen av Ulriken». Flere av sporene på dette albumet som han ga ut på Mhost Likely bør finne sitt publikum. Emo som jeg er, og med en ganske kommers side i preferanseboka, falt jeg pladask over fururøttene i denne medrivende saken, «I skogen på Ulriken»:

Tips til deg som synes det blir litt vel sjangerspesifikt, sjøl ser jeg ikke spesialjangre for bare trær her: Trenger du det enda mer organisk, sjekk sporet «Anima», eller finn fram remiksen som Angermund lagde sammen med to kollegaer av en 9 grader nord-låt i 2020.

Alle Mhost Likelys utgivelser finner du på deres Bandcamp.



SIDEN SIST/FÅ MED DEG AT:

Hold hurtigtesten min, Röyksopp gjør comeback! Som et estetisk møte mellom Y: The Last Man On Earth og The Mandalorian driver en figur og roter rundt i skog og undervannslandskap som i etter apokalypsen. Hen har for øvrig på seg en hjelm fra Torbjørn Brundtland/Svein Berge (og Susanne Sundfør) i Röyksopps tidligere video-/fotoshoots. musikksporet er foreløpig bare antydende. Men er det en teaser til et album? Et TV-spill om jorda etter koronapandemien, når den endelig er over i 2049? Eller en TV-serie om den siste mannen på jorda? Hvem veit? Noko kjem til å kome, og Röyksoppfansen på internett er allerede tent i håp om at dette er noko bra.

PS VG har skrevet om at Röyksopp har søkt penger til et trippelalbum-prosjekt til over 7 millioner kroner. Og nesten samtidig med at Ballade elektronisk #2 kom ut, sendte soppene ut nok et instrumentalspor, kalt «The Ladder».

Månedsrapporten: Med mye sterkere kontroll på BPM’en enn meg her på Balladehjemmekontoret, holder Olle Abstracts podkast koken også igjennom pandemien. For meg er den nå den viktigste enkeltkilden til å holde meg oppdatert på ny, norsk klubbmusikk. Sendingene hans skiller seg fra de klassiske radio-DJ-kveldene, slik han og flere DJer hadde på NRK P3 i gamledager, når han nå har gitt seg et reindyrka norsk fokus. Oversiktlig, rett og slett, og viktig, ikke minst i nedstengte år!

I tillegg til at det kommer mye bra nytt norsk, forteller Olle til Ballade om en endring han ser blant dem som gir ut musikken:

– Det slippes veldig mye norsk musikk, også norsk dansemusikk nå, og det er gledelig at flere plateselskap tar en strengere A&R-rolle, sier Olle til Ballade elektronisk. Han løfter fram nettopp Mhost Likely som eksempel på en utgiver som står for noe nytt og som tenker bevisst på sin rolle som artistutvikler:

– Musikken pushes i en retning – det er mer gjennomtenkt, og det er gøy. De er bevisst sin rolle, og da blir det som kommer mer interessant, mener han. Olle og musikken han presenterer fra et kobbel av norske artister hører du hver måned, her er den blodferske podkastepisoden LYD januar 2022:

Ballade elektronisk er en av fire faste musikkspalter på ballade.no. Én torsdag i måneden skriver Siri Narverud Moen om ny, norsk elektronisk musikk. Oftest velger hun seg ett hovedfokus, samt noen nyheter fra klubb, house, disco og ambient fra Norge. De andre faste spaltene er Ballade klassisk og Ballade assosierer (månedlig) og Ballade video (ukentlig).

