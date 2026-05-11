Konferansier og sanger Silya guider publikum gjennom programmet i Oslo Konserthus tirsdag 12. mai. Titusener av barn på skoler landet rundt blir med på allsang via livestream av arrangementet. (Foto: Musikk i skolen)

Den store allsangfesten Skolenes sangdag 12. mai

11.05.2026 14:02
- Red.

Og i år feirer den nasjonale sangfesten 10 år.

Tirsdag 12. mai kl. 11.00 er det duket for den store nasjonale sangfesten Skolenes sangdag igjen.

Oslo Konserthus fylles av 1200 barnestemmer, akkompagnert av Oslo-filharmonien. Konserten sendes direkte til hundrevis av skoler landet rundt, der elevene samles i gymsaler, klasserom og skolegårder for å synge sammen til livestreamen. For tiende år på rad er de dermed Norges største allsangkor, skriver Musikk i skolen til Ballade.

– Skolenes sangdag har gjort sang og musikk til en naturlig del av skolehverdagen for svært mange elever. Vi er stolte over å ha bidratt til å spre sangglede i ti år – og håper å fortsette i mange år fremover, sier prosjektleder Gunhild Gåsvik.

På ti år har Skolenes sangdag vokst til å bli et av de største fellestiltakene i norsk skole, forteller Gåsvik. Arrangementet er gratis, og gir lærere og elever tilgang til et rikt repertoar, videoer og undervisningsmateriell som gjør det enkelt å ta sang i bruk.

– Mange lærere ønsker mer sang i undervisningen, men trenger et sted å starte. Her får de alt de trenger, sier Gåsvik.

Årets jubileumskonsert byr på både nye sanger, koreografier og kjente favoritter. Oslo-filharmonien
ledes av dirigent Andrés Maurette, mens konferansier Silya guider publikum gjennom programmet sammen med forsangerne Iris, Elida, Runar og David. På scenen får de også besøk av SaraLy, Hennika Eggum Huuse og Kajsa Balto.

Skolenes sangdag 2025 arrangeres av Musikk i Skolen i samarbeid med Oslo-filharmonien og Krafttak for sang.

Skolenes sangdag

Ja, vi elsker – men synger vi fortsatt sammen?

"Hvis vi mener alvor med fellesskap, livskvalitet og motstandskraft i befolkningen, må sang få en tydeligere plass i politikken, ikke...

17. mai 1989 – Cathrine Winnes midt i bildet, med saksofon

Tid og kunstnerliv: Korpsbevegelser

Akkurat som i 1989 er det like før det vil kry av uniformer, marsjhefter og bandolærer. Korpsbevegelser er å gjenta...

Josefin Winther

Sang i skolen — sang i livet

INNLEGG: Musiker og sangdikter Josefin Winther løfter sangen i skolen som essensielt for at hun er der, og den, hun...

Damekoret Viva

Landsfestivalen for kor: Lykken er å være i korbobla

Landsfestivalen for kor er en stor folkefest for korglade mennesker, og ble nylig avholdt i Trondheim. Claudia Bätcke rapporterer fra...

Øystein Strand

Øystein Strand går fra Kulturtanken til Kulturdirektoratet

Kulturtanken-direktøren er ansatt som ny avdelingsdirektør for kunstnerisk produksjon og formidling i Kulturdirektoratet.

25 feb

Ballade video: Poesi for usikre tider

Invasjonen av Ukraina preger oss alle. Også norske musikere har vært tidlig ute med å kommentere situasjonen. En av dem...

Marit Fält

Marit Fält: – Musikken må være ærlig

Med sin sjeldne låtmandola har folkemusikeren fra Halden etablert seg i Skottland. At det er vanskelig å tjene store penger...