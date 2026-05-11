Den store allsangfesten Skolenes sangdag 12. mai

Og i år feirer den nasjonale sangfesten 10 år.

Tirsdag 12. mai kl. 11.00 er det duket for den store nasjonale sangfesten Skolenes sangdag igjen.

Oslo Konserthus fylles av 1200 barnestemmer, akkompagnert av Oslo-filharmonien. Konserten sendes direkte til hundrevis av skoler landet rundt, der elevene samles i gymsaler, klasserom og skolegårder for å synge sammen til livestreamen. For tiende år på rad er de dermed Norges største allsangkor, skriver Musikk i skolen til Ballade.

– Skolenes sangdag har gjort sang og musikk til en naturlig del av skolehverdagen for svært mange elever. Vi er stolte over å ha bidratt til å spre sangglede i ti år – og håper å fortsette i mange år fremover, sier prosjektleder Gunhild Gåsvik.

På ti år har Skolenes sangdag vokst til å bli et av de største fellestiltakene i norsk skole, forteller Gåsvik. Arrangementet er gratis, og gir lærere og elever tilgang til et rikt repertoar, videoer og undervisningsmateriell som gjør det enkelt å ta sang i bruk.

– Mange lærere ønsker mer sang i undervisningen, men trenger et sted å starte. Her får de alt de trenger, sier Gåsvik.

Årets jubileumskonsert byr på både nye sanger, koreografier og kjente favoritter. Oslo-filharmonien

ledes av dirigent Andrés Maurette, mens konferansier Silya guider publikum gjennom programmet sammen med forsangerne Iris, Elida, Runar og David. På scenen får de også besøk av SaraLy, Hennika Eggum Huuse og Kajsa Balto.

Skolenes sangdag 2025 arrangeres av Musikk i Skolen i samarbeid med Oslo-filharmonien og Krafttak for sang.