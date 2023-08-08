Mari Boine gir ut ny versjon av «Elle» – sammen med Bugge Wesseltoft

For første gang spiller Boine inn «Kautokeino-opprøret»-sangen i studio.

Mari Boine og Bugge Wesseltoft fortsetter samarbeidet som Ballade.no har skrevet om tidligere i år: Singelen «Elle» slippes denne uka, 11. august. Låta er å høre på det kommende albumet «Amame» som de to slipper i slutten av september.

Mari Boine forteller:

– Den opprinnelige temasangen til filmen Kautokeino-opprøret av Nils Gaup er oppkalt etter helten den unge Ellen Aslaksdatter Skum. Ellen gjennomlevde 18 år i fengsel borte fra sin lille sønn, på grunn av sin ledende deltakelse i opprøret mot kolonistens utnyttelse av det samiske samfunnet og de ødeleggende konsekvensene innføringen av alkohol hadde på vårt folk.

– Selv om dette er en sang som betyr mye for meg og mitt publikum, er dette min første studioinnspilling av «Elle». Jeg elsker denne versjonen som Bugge og jeg har skapt, og jeg håper den vil treffe en akkord hos mange av dere også, sier Boine i pressemeldinga som følger sangen.

Mari Boine ble tidligere i år signert av By Norse, en plattform som støtter norrøn og norrøn-relatert kunst, musikk, litteratur, film og kultur. Den ble grunnlagt av Einar Selvik (Wardruna, Ivar Bjørnson & Einar Selvik), Ivar Bjørnson (Enslaved, BardSpec, Ivar Bjørnson & Einar Selvik) og Simon Füllemann (AISAmusic).

Rawdna Carita Eide har skrevet tekstlinjene til Mari Boines etter hvert så kjente sang:

– For å overleve som menneske, tenker jeg man må muittašit, minnes. Beholde minnene om hvem man er for å se et håp. Derfor ble teksten som et minnebilde av et menneske som minner seg sjøl på hvem man er for å makte det vonde. For å holde tak i lyset, sa Rawdna til ballade.no i 2020.

Mari Boine har tidligere uttrykt at disse tekstlinjene er de fineste hun synger.

Låta har også blitt framført av Ella Marie Hætta Isaksen, med bandet Isák, og også i duett med Boine sjøl.