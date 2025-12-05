Ballade video: Bandet med svovelstikkene

Det nærmer seg jul med Utan Dom., Mari Boine, Hedda Aronssen, King Hüsky, Bastian, Torgny Amdam, Gothminister, Frode Barth, Flexi Aukan og Brynjar Hoff.

Premiere! Utan Dom. har i noen år vært en av musikk-Norges best bevarte hemmeligheter. Men den siste uken har det blitt mye oppmerksomhet, etter at de ut av det blå slapp sin versjon av Pogues’ klasssiske «Fairytale of New York».

– Det var sent i oktober, for omtrent tre år siden, at vi fikk ideen om å lage vår egen utgave av juleklassikeren til The Pogues, forteller vokalist Lasse Karlsen. – Vi følte rett og slett at låta hadde blitt litt tynnslitt – etter å ha blitt spilt i hjel på norsk radio og utallige julelister.

– I et forsøk på å ta den “tilbake” fikk vi en lys idé: Vi oversetter den til svensk – og flytter handlingen fra New York til Greåker i Østfold. Det krevde naturligvis noen kreative tekstlige justeringer, for julestemningen på Greåker er tross alt noe annerledes enn på Manhattan.

“Fairytale of Greåker” ble lansert på alle strømmetjenester fredag 28. november. Musikkvideoen, filmet i og rundt Greåker av Rino Skarpnord, har premiere hos oss i dag. Og så har vi masse fint ellers også, inkludert flere julerelaterte videoer. Og en varm hyllest til selveste Brynjar Hoff.

Kort sagt: God fornøyelse!

UTAN DOM.: Fairytale of Greåker

Og da fortsetter vi vår vesle julefortelling med Utan Dom. fra Sarpsborg – og deres kamp for å få lov til å gi ut sin versjon av «Fairytale of Greåker».

Etter at Lasse og Olav Mellum Arntzen hadde fått på plass tekst og melodi, sendte de utgangspunktet videre til produsent Lars-Jørgen Gabbestad. Han koblet inn musikerne i Utan Dom.-kollektivet.

– Før vi visste ordet av det, hadde vi en ferdig innspilling. Naive som vi var – og fortsatt er – tenkte vi at det bare var å laste opp låta som vår splitter nye julesingel.

– Men nei – så enkelt var det ikke. Siden vi hadde oversatt teksten til svensk – og gjort en hel del skamløse endringer – kunne vårt digitale plateselskap fortelle at utgivelsen måtte godkjennes av rettighetshaverne til originalversjonen.

Disse viste seg å være Sony Music og Universal Music – to av verdens største plateselskaper. Dermed startet en prosess som omfattet skjemaer, byråkrati og e-poster – sendt sånn omtrent annenhver måned i to år.

– Vi hadde egentlig gitt opp før vi begynte, men tenkte: La oss gi det en sjanse – kanskje de til slutt blir lei oss. Så vi fortsatte med høflige, men pågående e-poster, og det virket faktisk. Etter to år svarte det ene selskapet: Godkjent.

– Plutselig fikk vi håp! Vi følte at også det andre selskapet var i ferd med å mykne opp. Kanskje vi til og med rakk å slippe låta i desember 2023?

Men så døde Shane MacGowan, låtskriver og vokalist i The Pogues.

– Da fikk vi beskjed om at utgivelsen i tillegg måtte godkjennes av hans familieadvokat. Det lille håpet vi hadde, forsvant like fort som snøen i gatene. Vi sto igjen på bar bakke – alle svovelstikkene var brukt opp. Og tenkte at vi fikk nøye oss med å spille låta live. Vi hadde tross alt prøvd.

Men Olav ga seg ikke. Han fortsatte å sende små, hyggelige e-poster gjennom hele 2024 – og videre inn i 2025.

– En glovarm julidag i 2025 – faktisk en av de heteste på over 30 år i Østfold – tikket det plutselig inn en e-post: Låta var nå også godkjent av Shane MacGowans familieadvokat.

– Endelig var alt i orden, og vi har vel aldri hatt mer julestemning i juli enn akkurat den dagen.



MARI BOINE: Go buolašidja savkala

Sist vi presenterte Mari Boine var det med «Vuonagiid Juovlasálbma» – hennes samiskspråklige versjon av «Nordnorsk julesalme». Nå er hun tilbake med «Go buolašidja savkala (Whispers of Frost)», som beskriver den arktiske vinteren sett gjennom øynene til et barn.

Teksten til den nye sangen er ved Rawdna Carita Eira, og beskrives som en slags vuggevise – en samtale mellom en mor og hennes nysgjerrige datter. Barnet vil vite mer om englene: hvor de lever, hva de har på seg og om de kan være i nærheten.

Selv sier Mari Boine: – For meg uttrykker «Go buolašidja savkala» enkelhet og renhet. Sangen minner oss om at åpenheten i et barns hjerte kan avsløre dype sannheter – om kjærlighet, om naturen (luondu) og om den usynlige verden som omgir oss.

Det er Julie Whitehorn som står bak den engelske oversettelsen. Selve sangen er spilt inn over to dager i Mari Boines hjemmestudio. Den ble pusset ytterligere på i Music by Stein Studio i Mandal, der den også ble mikset av Stein Austrud. Han har i tillegg produsert og arrangert, og står også for piano, strings, perkusjon og lydmalende elementer.

Videoen er designet og klippet av Vojta Drnek. Som «Vuonagiid Juovlasálbma» bygger den på fotografier og videoopptak av Jan Helmer Olsen.



HEDDA ARONSSEN: Da får jula ha plass til det

Premiere! Vi tar med enda en fin julelåt. Denne er ved Hedda Aronssen, som har skrevet både tekst og melodi. Hun synger også – og spiller piano. I tillegg har hun produsert sangen med gitarist Eirik Hansen.

Sangen er ikke helt ny. Den kom i 2020, og nærmer seg 100 000 avspillinger på Spotify. Teksten ble også trukket frem i P2s radioprogram Studio 2. Siden utgivelsen har den blitt sunget av flere kor – og fremført på julekonserter rundt om i landet.

– Videoen er satt sammen av gamle klipp fra jula, da jeg var mellom tre og fem år. I voksen alder husker jeg små bruddstykker av juletregang, ny julekjole som klør, pakker, varmt lys, lakksko, stå-på-stolen-og-synge, og sovne i setet foran på sparken på veien hjem.

Klippene fra nåtiden er filmet av Mie Morris Gofjeld, og tatt opp på ulike plasser i Larviksområdet.

– Blant annet på kjøkkenet i huset til bestemor og bestefar, som ikke lenger lever. Juletreet i videoen er fra samme huset – det som alltid vil være bildet på det perfekte juletreet i vår familie.

– Nå er det min fetter, Magnus, som har flytta inn i det huset – og i år skal vi to ha en julekonsert i Langestrand kirke i Larvik lørdag 20. desember, tradisjonen tro.

Øvrige medvirkende på sangen er Oliver James Hardaker (trommer), Andreas Molde (bass), Hege Nesset (kor) og Jahn C. A. Gran (synth).



KING HÜSKY: December95

King Hüsky er prosjektet til Vidar Landa, som slapp debutsingelen «Running» for ganske nøyaktig ett år siden. Siden har det blitt nye singler, et selvtitulert debutalbum og spilling på festivaler og klubber rundt om i Norge.

Det er regissør Arild Østin Ommundsen som står bak King Hüskys nyeste musikkvideo, «December95».

– For 5–6 år siden var jeg klar til å lage filmen Underland, oppfølgeren til min debutfilm Mongoland fra 2001, forteller Arild Østin.

– Det var et personlig og betydningsfullt prosjekt for meg – ikke minst fordi Vegar Hoel, en av mine aller nærmeste venner, skulle spille en av hovedrollene. Da Vegar ble syk og senere gikk bort i 2021, forsvant også lysten til å fullføre filmen. Det føltes rett og slett feil uten ham, så filmen ble lagt på hylla for godt.

– I forbindelse med forarbeidet til den filmen laget jeg en ti minutters introsekvens som blant annet inneholdt bilder jeg filmet i Stavanger under en bitende kuldeperiode. Jeg viste denne sekvensen til Vidar Landa for noen år siden, uten å ane at det skulle få betydning senere.

Tidligere i høst sendte Vidar Landa «December95» til Østin Ommundsen, og lurte på om regissøren kunne være interessert i å lage en enkel musikkvideo.

– Sangen traff meg umiddelbart – både melodien og teksten. Som i så mange av Vidars tekster har også denne låten flere lag. Det som ved første ørekast virker lyst og tilforlatelig, har en undertone av vemod og melakoli. Det gjorde at jeg med en gang kjente at de gamle opptakene endelig kunne få et nytt liv.

– For meg ble «December95» en glimrende anledning til å jobbe i Vidars særegne og melodiske poprock-univers. «December95» er en sang som viser hans egenskaper som låtskriver – ærlig, fengende og full av lengsel.

Tekst, melodi og sang er ved Vidar Landa, som også spiller mandolaika og gitarer. Co-produsent Anne Lise Frøkedal står for kor, gitar og mandolin. Børge Fjordheim bidrar med trommer, perkusjon, mandolin og synthbass, mens Arthur Berning tar seg av bass og piano.



BASTIAN: Uansett

Hey! Her har vi en lovende artist! «Uansett» er fokussporet på Bastians debut-EP «Wake up Norway!», som kom ut 12. november. Den fikk en fersk video denne uken.

– Det er den siste låten på plata, og fungerer som en avslutning for å markere en slags lykkelig slutt, som løfter blikket framover. Store deler av plata bærer preg av en mimrete, til dels sutrete fortellerstemme – om dameproblemer og livet generelt.

– Med «Uansett» ville jeg få fram at det til syvende og sist ikke er så farlig, og at de beste stundene i livet enda ikke har kommet.

Bastian, som heter Tjemsland til etternavn, skrev den fengende låten etter at resten av EP-en allerede var ferdig. Da følte han seg klar for et nytt kapittel – både musikalsk, og i egen hverdag.

– Det ble et slags personlig frigjøringsprosjekt å synge om hjemmefest og klining til tonene fra Mikkel Esteps rockegitar Nå er vi ferdig med å grine, liksom, på tide å komme seg opp og starte et ungdomsopprør. Eller ungt-voksen-opprør, i mitt tilfelle.

– Jeg håper og tror at dette er noe mange kan kjenne seg igjen i for tiden. En trang til å komme seg ut og skape/ødelegge noe, istedenfor å sitte inne og synes synd på seg selv. Vi hører mye om en kjip og dystopisk fremtid, mens vi mimrer om hvor fint alt var før. Jeg tror at vi også har mange gode ting i vente. Og det må feires!

– Bastian og jeg snakket vel i nesten ett år om at vi snart måtte lage en musikkvideo, forteller videoregissør Sander Lid Fiskå. – Til slutt ble vi bare enige om å gjøre det enkelt. Vi filmet en musikkvideo på en dag – og hadde den ferdig en uke senere. Inspirasjonskildene til videoen er tidlig 2000-talls videoer av artister som Håkan Hellström.

– En av de mest oppbyggende følelse jeg kjenner, er når man går nedover gaten og føler seg kul, mens man synger med av full hals til låten på headsettet, sier Bastian.

– Dette bildet har jeg prøvd å fange i åpningslinjen av sangen, og enda mer i musikkvideoen. Det øyeblikket når man er på vei ut av en mørk periode, går alene for seg selv, og plutselig innser at man egentlig har det ganske nice.



TORGNY AMDAM: Kjæresten min

Torgny Amdam startet som musiker alt på slutten av 1980-tallet. Han var i band som Onward og Amulet, der de sistnevnte ga ut hele seks album fra 1996 til 2007. I 2010 debuterte han som soloartist med albumet Chameleon Days.

Etter slippet av «Just Cry» tidligere i høst, er Torgny Amdam klar med neste forrett fra hans kommende og femte soloalbum Air Mail. «Kjæresten min» beskrives som en nedstrippet og atmosfærisk låt med norsk tekst.

– Relasjoner i livet ditt kommer og går, selv de nærmeste og sterkeste. Denne låta er vel et forsøk på å kaste lys over dette, sier Amdam.

– Forholdet mellom nærhet og avstand er noe jeg har jobbet veldig bevisst med på denne plata, med «swagger» og fosterstilling som to ytterpunkter. «Kjæresten min» er nok mer på forsterstillingssida, ja, utdyper Torgny.

Torgnys stemme får følge av Preben Grieg-Halvorsen på el-piano og Iver Armand på gitar.

– Den lengre og fortellende formen som jeg benytter her, fant jeg frem til på albumet Bathroom Stall Confessional fra 2019. «Kjæresten min» er en videreføring av denne stilen.

Den helt ferske videoen er regissert av Thor Erik Ramleth og Torgny Amdam selv.

– «Kjæresten min» følger opp den mer eller mindre føkka og powerpoint-aktige estetikken fra «Just Cry»-videoen, men nå med et større fokus på det typografiske,, forteller Amdam.

– Den er en slags blanding av lyric video og visuell dagbok med analoge foto fra Las Vegas og California på nittitallet.



GOTHMINISTER: Darkest Side of Earth

Gothminister sorterer kanskje mer under Halloween-feringen enn den søte juletid. Men siden julen også har sine hedenske røtter, kan vi jo gjerne titte på hans nyeste epos. «Darkest Side of Earth» er i hvert fall en tittel som burde passe til den mørke årstiden vi er inne i.

Selv sier Bjørn Alexander Brem at singelen markerer begynnelsen på en ny epoke for Gothminister-prosjektet. Det er også den første nye sangen etter utgivelsen av albumene Pandemonium (2022) og Pandemonium II: The Battle of the Underworlds (2024).

— «Darkest Side of Earth» åpner det neste kapittelet som leder mot det kommende albumet i 2026. Etter Pandemonium-æraen ønsket jeg å skape noe enda større — mørkere, mer personlig og mer filmatisk.

– Denne sangen representerer både ødeleggelse og fornyelse. Den er en nedstigning og en oppstandelse – en hymne fra skyggene der tro og ild blir ett.«Darkest Side of Earth» er der asken begynner å puste igjen.

For første gang i karrieren har Bjørn Alexander Brem selv mikset og mastret materialet, noe han mener gir ham større kreativ kontroll enn før. Som Gothminister har han bygget en kultstatus over hele Europa, med spillejobber og turneer i mer enn 40 land. Det inkluderer opptredener på store musikkfestivaler som Wave-Gotik Treffen og Mera Luna-festivalen.

Sjekk gjerne den komplette Pandemonium-videoen på denne lenken.



FRODE BARTH feat. Flexi Aukan og Brynjar Hoff: »LEGECI»

Komponist, gitarist og produsent Frode Barth og hip hop-artisten Flexi Aukan feirer her den legendariske oboisten Brynjar Hoff, som fylte 85 år denne høsten. Barth er dessuten i gang med en TV-dokumentar om veteranen, som han omtaler som et musisk menneske som har gått sine egne veier – uredd, frittalende og ærlig.

– Brynjar har gledet mange med sine tidligere utgivelser og konserter. Selv om han ikke spiller lenger, synes jeg dette prosjektet på en måte bokstavelig talt har blåst liv i oboen hans igjen, sier Barth.

Barth har her lagd en ny komposisjon – basert på elementer fra Brynjars tidligere innspillinger av Johan Sebastian Bach, Wolfgang A. Mozart, Edvard Grieg, Claude Debussy og Benjamin Britten. Han sier selv at han har klippet, limet og bearbeidet materialet til noe nytt.

Brynjar Hoff jobbet i orkesteret ved Den Norske Opera da operaen begynte sin virksomhet i 1959. Fra 1965 var han i en årrekke alternerende solo-oboist i Oslo-filharmonien, samt solist for en rekke andre norske orkestre. Han har gjennomført en rekke turnéer og konserter i utlandet, inkludert Carnegie Hall, og har vært med å starte flere treblåserensembler.

I 1965 innledet Hoff et langvarig samarbeid med pianist Robert Levin. Hoff har også vært obosolist på rundt 30 innspillinger. Ikke bare klassiske utgivelser, men også plater med Lillebjørn Nilsen, Jahn Teigen og Anita Skorgan. Det er blitt spesialkomponert rundt 60 verker til ham.

Hoff fikk Spellemannprisen i 1981, og har blitt utnevnt til Årets musiker av Norsk Komponistforening. I 1989 fikk han Oslo bys kunstnerpris – og ti år senere ble han tildelt H.M. Kongens fortjenstmedalje i gull.

Brynjar Hoff avsluttet sin musikalske karriere med en avskjedskonsert i Gamle Logen 2003. I «LEGECI» møter vi Frode Barth (gitar og elektronikk), Flexi Aukan (vokal) og Brynjar Hoff selv på obo. Les gjerne også denne store hilsenen fra Ballade til Hoff, da han fylte 80 år.



Vi ønsker som alltid våre lesere en god og musikalsk helg.

Dette er utgave nr. 292 av Ballade video.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre.