Ballade video: Om å våkne fra drømmer

Vi nærmer oss desember med Thea Grant, Mari Boine, Hanne Tveter, Helene Bøksle, Charlotte Qvale, Sassy 009, Ilkama, Jenny Berger Myhre & Opuntia.

Ny utgave – og med tre premierer. Det er med Thea Grant, Charlotte Qvale og Jenny Berger Myhre & Opuntia. Den siste er et utdrag av en større kunstnerisk film med drømmeaktig musikk og tekst.

Mari Boine, Hanne Tveter og Helene Bøksle gir oss på sin side forskjellige former for julestemning. Det er kort sagt et vidt spekter her, som forhåpentlig gir en liten pekepinn om noe av det som rører seg.

Vi kan ellers nevne at Charlotte Qvale er blant de mange musikerne som har utvist et betydelig engasjement for Palestina. Sammen med Marthe Wulff startet hun opp Artistenes blandakor for Palestina, noe som i januar i år ledet frem til en stor nyttårsmarkering i Oslo Konserthus. En ny konsert er planlagt samme sted 24. januar 2026.



THEA GRANT: Live på Lyttelaug

Premiere! Thea Grant har alt rukket over mye. Det inkluderer flere musikalske samarbeid, samt utgivelser med prosjekter som j00, Caramel 11 og Juno. I fjor vakte hun ikke minst oppsikt med soloalbumet Water And Dreams.

Denne uken var hun oppvarmer for Jenny Hval, noe som foregikk på spillejobber på Slaktkyrkan i Stockholm og Hotel Cecil i København. Men hun har mange andre jern i ilden også.

– Jeg skriver ny musikk for tiden. Og var tidligere i høst så heldig å få prøve ut noe av dette materialet live på konsertserien «Lyttelaug», startet av Jo David Meyer Lysne og Sverre Jacobsen ved Midt-Telemark Kulturnettverk i Bø.

– Videoen fra denne konserten er filmet av May Oisín Qviller, og viser et utdrag fra en ny låt som jeg spilte. Jeg hadde også med meg Tobias Gulbrandsen på visuals og Bjørn Ola Opsahl på lyd.

Fremover vil Thea Grant fokusere på å ferdigstille og utgi musikken – og spille flere konserter.

– Jeg håper blant annet å få til noen split-konserter med Uniah, som jeg hadde største gleden av å spille sammen med på Vill Vill Vest for noen uker siden.

MARI BOINE med STEIN AUSTRUD: Vuonagiid juovlasálbma

Mari Boine ga denne måneden ut en ny single med en såkalt lyrics video til. Sangen heter «Vuonagiid juovlasálbma», og er en samiskspråklig versjon av Trygve Hoffs klassiske «Nordnorsk julesalme».

– «Nordnorsk julesalme» er en sang som allerede er vakkert fremført av mange. Men jeg har lenge ønsket å gjøre den på mitt hjertespråk, samisk, forteller Boine.

– Jeg så for meg en stille, meditativ versjon – som skábma, det lange vintermørket før jul og vintersolverv. Det er en tid hvor vi senker tempoet, ser innover, påkaller takknemlighet og kommer nærmere dem vi elsker.

– Da jeg første gang hørte Isak Samuel Hættas samiske oversettelse, «Vuonagiid juovlasálbma», ble jeg dypt rørt. Poesien hans knytter et åndelig bånd til landet og til naturen – luondu.

– Det er en forbindelse som også har formet Trygve Hoff og meg. Og den følelsen jeg har forsøkt å bringe inn i denne versjonen. Rundt den har Stein Austrud malt et musikalsk landskap som er lysende – som lys som beveger seg over snø.

Mari Bojne har også spilt inn julemusikk før. I 1987 ga hun ut kassetten Juoivilaide sammen med den unge finske vokalgruppen Angell Nuorat. I år er det 40 år siden hun debuterte med soloalbumet Jaskatvuođa maŋŋá – Etter stillheten.

Videoen er klippet sammen av Vojta Drnek, basert på fotografier og videoer av Jan Helmer Olsen.



HANNE TVETER: Have Yourself A Merry Little Christmas

– Madrid har alltid vært et spesielt sted for meg. Jeg har flere ganger feiret jul her, vandret gjennom de opplyste gatene og nytt den varme og vennlige atmosfæren, sier Hanne Tveter om innspillingstedet for sin mye sang.

– Med tiden har byen blitt et slags andre hjem – et inspirerende sted jeg stadig vender tilbake til. Å spille inn denne sangen her var derfor helt naturlig. Jeg ønsket at Madrids juleenergi skulle bli en del av musikken.

Den nye singelen er en versjon av juleklassikeren «Have Yourself a Merry Little Christmas», skrevet av Hugh Martin og Ralph Blane. Den har Tveter spilt inn i Madrid med tre fra den internasjonale jazzscenen: Luis Guerra (piano), Pablo Martín Caminero (kontrabass) og Shayan Fathi (trommer).

Den norske jazzsangeren ga oss også en juleklassiker sist desember. Da var det «The Christmas Song» av Melvin Torme og Robert Wells. Den ble spilt inn i Mexico City, mikset i Oslo og mastret i Madrid.

Videoen til «Have Yourself a Merry Little Christmas» er filmet av Shaye, Pellicer og Hanne Tveter selv. Den er klippet av Marko Simic og Ana Solinis, der sistnevnte også bidrar med grafiske elementer. Produsent er Musikkmakeriet.



HELENE BØKSLE: Brand New Day – Narnia

«Brand New Day – Narnia» er inspirert av Aslan’s Theme fra BBC-versjonen av C.S. Lewis’ The Chronicles of Narnia. Den første av i alt syv Narnia-bøker kom i 1950, og fikk på norsk tittelen Løven, heksa og klesskapet. Aslan er løven i Narnia-krønikene, en Kristus-aktig skikkelse.

Musikken til BBCs serie ble laget av Geoffrey Burgon. Her har Helene Bøksle spilt inn en ny versjon, og fått med seg selveste Sølvguttene til en innspilling i iskatedralen i Hunderfossen vinterpark. Stort mer julete er det vel knapt mulig å bli – og det hele er vakkert fanget på video av Tor Sindre Tjomlid.

Helene Bøksle skal tradisjonen tro ut på en større juleturné. Den starter i Oslo Konserthus i morgen, lørdag den 29. november. Det blir hele 24 konserter, før det hele ender i Asker Kulturhus den 21. desember.

– Jeg har reist på turné i desember i snart 20 år, og for meg så blir reisen sterkere energimessig for hvert eneste år, uttaler Bøksle.

– I år gleder jeg meg på en helt spesiell måte, fordi vi har jobbet med å skape en konsert hvor jeg virkelig føler at jeg gir hele hjertet mitt i. Det er mye ny musikk, vi har et fantastisk lag av musikere – og et team bak scenen og rundt meg som jeg er skikkelig stolt av å ha med på laget.

Det er Frikk Heide-Steen som dirigerer Sølvguttene. Iskunsten i videoen er laget av Elisabeth Kristensen, som er Norges eneste utøvende iskunstner på heltid.



CHARLOTTE QVALE: Scissors

Premiere! Charlotte Qvale har to kritikerroste soloalbum bak seg, og har ellers gjort seg bemerket med duetter med blant andre Lars Winnerbäck, Les Imprimées, Jonas Alaska, Torgeir Waldemar og Daniel Kvammen. Hun ble født på Island, men vokste opp i Mandal.

Charlotte Qvale skriver alt materiale selv, og ga frem til 2022 ut musikken sin på eget plateselskap. Nå er hun på det uavhengige selskapet Mother Likes It i Oslo, og kommer her med den nye sangen «Scissors», produsert i Stockholm av Måns Lundberg. Dette er den andre singelen fra Charlottes tredje soloalbum, som ventes på nyåret i 2026.

Lundberg spiller også bass og gitarer her. Ellers hører vi Lars Skoglund på trommer, Jesper Nordenström på keyboards – og Charlotte Qvale selv på vokal.

– «Scissors» var den første låten Måns og jeg spilte inn med band. Vi hadde jobbet sammen i et halvt år alene, og det var en fantastisk tosomhet, bedre enn jeg kunne drømt om. Men vi gledet oss begge til å se hva som ville skje med låtene med disse dritflinke musikerne.

– Heldigvis ble min venn og mangeårig fotografmakker Solveig Selj med for å dokumentere dagenes gang. Kvelden før innspillingsstart dro Solveig og jeg ut på en helaften i Stockholm. Vi var nok begge rimelig hudløse da vi møtte opp i studio, men det var egentlig ganske fint. Null filter, bare en gjeng som møttes for å lage det beste vi kunne få til. Det ble ikke verst.



SASSY 009: Enemy

Sassy 009 har gitt ut oss flere gode smakebiter fra sitt kommende album Dreamer+. Det skal slippes 16. januar via Heaven-Sent / PIAS.

«Enemy» er den tredje singelen og videoen fra platen. Den forrige var «Tell Me» – et samarbeid med artisten og produsenten Blood Orange, som hun nylig også varmet opp for.

Dreamer+ beskrives på forhånd som en grim eventyrfortelling, der drømmer og følelser prosesseres gjennom et landskap av shapeshifting characters, dark forces and moral responsibilities. Den handler også om identitet, minner og selvets skiftende grenser.

Videoen til «Enemy» er filmet i Margate i England. Mikaela Kautzky har regissert, filmet og klippet, mens Maria Hilde har produsert. Hilde har også lagd musikkvidoer for artister som Vilde Tuv, i tillegg til flere fimer fra snowboardmiljøet – en verden også Sassy 009 interesserer seg for. Hun medvirker dessuten i videoen.

Sassy 009 gikk solo under dette navnet i 2019, og heter egentlig Sunniva Lindgård. På Dreamer+ blir det ellers gjesteopptredener av artister som hollandsk-britiske BEA1991 og irske Yuné Pinku.



ILKAMA: Easy Listening

– ILKAMA har sluppet video til låta «Easy listening» – som ikke er easy listening, melder plateselskapet Heart Baby. Dette er labelen til elektronika-ekteparet Kristoffer Lislegaard og Vilde Ilkama Nupen, laget hovedsaklig for å kunne utgi egen musikk uavhengig av andre.

– Vi er en Oslo-basert label som gir ut eksperimentell elektronisk musikk. Musikken vår distribueres i de tradisjonelle kanalene gjennom distributør Diger Distro. I tillegg er vi i nær kontakt med bølgen av uavhengig musikkdistribusjon, blant annet med Bandcamp, Mirlo og Faircamp.

Heart Baby har hittil utgitt musikk fra Kristoffer Lislegaard, ILKAMA, Sgrow og Øy. «Easy listening» er hentet fra albumet Superspeed, som ble sluppet 12. november. Dette er Nupens tredje soloalbum på like mange år.

– Videoen er filma med et videokamera fra første tiår av 2000-tallet som vi kjøpte på marked i en trang gate i Budapest. Den tok forever to edit. Sånn går det når ambisjonsnivået er høyt – og jeg lærer meg programvare fra scratch, sier Vilde Ilkama Nupen.

Ilkama har både regissert, filmet og klippet videoen, i tillegg til at hun står bak musikk, produksjon og fremføring. «Easy Listening» er co-mikset av Kristoffer Lislegaard, og mastret av Christian Obermayer hos Strype Audio.

Du kan også sjekke ut videoen til låten «Flowering» på denne lenken.



JENNY BERGER MYHRE & OPUNTIA: You Could Totally Be Next To Me

Premiere igjen! Den Oslo-baserte artisten Jenny Berger Myhre jobber innen flere kunstfelt, gjerne med et eksperimentelt tilsnitt. Det inkluderer musikk og lyd, video, performance-kunst og fotografi. Hun har dessuten lagd musikkvideoer for folk som Susanna, Jenny Hval, Nils Henrik Asheim, Jo David Meyer Lysne og Mats Eilertsen.

I disse dager står hun bak en halvtimes film til musikk som opprinnelig ble laget på bestilling av Borealis og Radiophrenia. Denne musikken kommer nå ut som albumet You Could Totally Be Next To Me på Take It Easy Policy den 5. desember. Utgivelsen er et samarbeid med Opuntia, alias Camila de Laborde. Her viser vi et ni minutters utdrag kalt «Toms, hi-hats, everything».

Verket beskrives som en manifestasjon av vennskapet mellom Camila og Jenny, som har holdt kontakten gjennom stemmebeskjeder i over et tiår. Det heter videre at lytteren inviteres inn i søvnens varme – og under huden på artistene på en omtenksom og forsiktig måte.

– Musikken er komponert av meg for å ivareta intimiteten og skrøpeligheten i Camilas oppvåkningstanker — der hun vandrer gjennom drømmerester med trommemaskinen i hånda, sier Berger Myhre.

– Lydene smyger seg inn og ut av pitch, harmoni og rytme, og skygger de noen ganger absurde og plutselig krystallklare tankene til Camila der hun prøver å gjenfortelle drømmene sine.

Også musikken må kunne kalles drømmeaktig. Den er komponert, spilt inn og produsert av Jenny Berger Myhre, som underveis også improviserer med kontrabassisten Inga Margrete Aas. Ellers bidrar Niklas Adam og Jo Berger Myhre.

Camila de Laborde er opprinnelig fra Mexico, men bor nå i London. Hun har også filmet og klippet filmen.

