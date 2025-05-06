– (Over) tid for handling, NRK

– Nå må NRK kreve at Israel blir utestengt fra Eurovision Song Contest, skriver Charlotte Qvale i en kronikk signert 17 andre norske artister.

Det skriver Charlotte Qvale i en kronikk publisert på NRK tirsdag morgen, der hun kritiserer NRK’s handlingsvegring i møte med den katastrofale humanitære situasjonen for menneskene i Gaza.

Kronikken er signert 17 andre norske artister.

– Nå skulle man kanskje ikke tro at Eurovision Song Contest (ESC) var en spesielt betydningsfull arena i kampen mot apartheid, etnisk rensing og folkemord. Men tilstedeværelsen i dette paljettenes univers er så viktig i Israels stadig mer desperate PR-kampanje for å spyle av seg blodet fra de til nå 52 000 (minst) palestinerne de har drept i Gaza, at vi er nødt til å ta det på alvor, skriver Quale.

Etter 18 måneder med israelske krigsforbrytelser, mener Quale at det er betimelig å spørre NRK ved kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen og underholdningsredaktør Charlo Halvorsen: Hvordan har det vært mulig, når informasjonen om palestinernes lidelser er tilgjengelig for alle som ikke aktivt vender seg bort, å la være å stå opp mot menneskerettighetsbruddene Israel begår?

– En gang må dere forklare oss hvordan det gikk til at NRK, i et av de mørkeste kapitler for internasjonal rettsorden, vurderte det riktigere å bruke tid på å forklare hvorfor det var umulig å løfte en finger i stedet for å gripe tak i tilgjengelige verktøy med begge hender.

Disse 18 norske artistene har signert kronikken:

Charlotte Qvale

Mari Boine

Sondre Lerche

Elisabeth Carew

Frida Ånnevik

Ravi

Lars Vaular

Fay Wildhagen

Ella Marie Hætta Isaksen

Erlend Ropstad

Lise Karlsnes

Malin Pettersen

Fieh (Sofie Tollefsbøl)

Bugge Wesseltoft

Jørn Hoel

Daniela Reyes-Holmsen

Marte Wulff

Selma French