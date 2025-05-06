Sondre Lerche og Lars Vaular er blant flere norske artister som ber NRK kreve at Israel blir utestengt fra Eurovision Song Contest.

– (Over) tid for handling, NRK

06.05.2025
– Nå må NRK kreve at Israel blir utestengt fra Eurovision Song Contest, skriver Charlotte Qvale i en kronikk signert 17 andre norske artister.

– Nå må NRK kreve at Israel blir utestengt fra Eurovision Song Contest.

Det skriver Charlotte Qvale i en kronikk publisert på NRK tirsdag morgen, der hun kritiserer NRK’s handlingsvegring i møte med den katastrofale humanitære situasjonen for menneskene i Gaza.

Kronikken er signert 17 andre norske artister.  

– Nå skulle man kanskje ikke tro at Eurovision Song Contest (ESC) var en spesielt betydningsfull arena i kampen mot apartheid, etnisk rensing og folkemord. Men tilstedeværelsen i dette paljettenes univers er så viktig i Israels stadig mer desperate PR-kampanje for å spyle av seg blodet fra de til nå 52 000 (minst) palestinerne de har drept i Gaza, at vi er nødt til å ta det på alvor, skriver Quale.

Etter 18 måneder med israelske krigsforbrytelser, mener Quale at det er betimelig å spørre NRK ved kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen og underholdningsredaktør Charlo Halvorsen: Hvordan har det vært mulig, når informasjonen om palestinernes lidelser er tilgjengelig for alle som ikke aktivt vender seg bort, å la være å stå opp mot menneskerettighetsbruddene Israel begår?

– En gang må dere forklare oss hvordan det gikk til at NRK, i et av de mørkeste kapitler for internasjonal rettsorden, vurderte det riktigere å bruke tid på å forklare hvorfor det var umulig å løfte en finger i stedet for å gripe tak i tilgjengelige verktøy med begge hender.

Disse 18 norske artistene har signert kronikken:

Charlotte Qvale

Mari Boine

Sondre Lerche

Elisabeth Carew

Frida Ånnevik

Ravi

Lars Vaular

Fay Wildhagen

Ella Marie Hætta Isaksen

Erlend Ropstad

Lise Karlsnes

Malin Pettersen

Fieh (Sofie Tollefsbøl)

Bugge Wesseltoft

Jørn Hoel

Daniela Reyes-Holmsen

Marte Wulff

Selma French

 

Marte Wulff og Charlotte Qvale under Nyttårsløfter for Gaza – Oslo Konserthus

Nyttårsløfter til Gaza: Musikk, solidaritet og kjærlighet

– Jeg sjekker på hvilken side artistene står før jeg kjøper plater og konsertbilletter. Jeg vil ikke bruke pengene mine...

På direkten – nrk tv

Graverende beskyldninger fra tidligere NRK-musiker

Askelands antydninger og beskyldninger er graverende og på grensen til useriøse, skriver styrelederne i GramArts fond og Creos vederlagsfond i...

Skjermbilde Blant Gazas barn Hillestad og Bjerkestrand

Hvor skal Gazas barn finne ly?

Musikkstykket «Blant Gazas barn» av komponist Kjetil Bjerkestrand og sangdikter Erik Hillestad ble sluppet tidligere denne uka. Les om bakgrunnen...

Espen Hagen OIsen Foto: Frank Morgan Bakken

Den nye Ole Ivars-vokalisten har danseband i ryggmargen

Espen Hagen OIsen (33) fra Moelv oppdaget danseband som femåring. Etter 28 års læretid skal ha nå virkelig opp til...

Hannah Howard Andresen

Dirigent Hannah Howard Andresen: En misforståelse å tro at det er få kvinnelige komponister. Det er virkelig mange.

Hannah Howard Andresen kombinerer orkesterdirigering med kjønnsstudier. Denne tverrfagligheten gjør henne til en mer nyskapende kunstner.

ARY

ARYs engler

Sangdikter, produsent og artist ARY ga sist uke ut det etterlengtede debutalbumet “For Evig” på eget plateselskap. Oppbyggingen til dette...