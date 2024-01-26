Skjermbilde Blant Gazas barn Hillestad og Bjerkestrand

Skjermbilde fra videoen som ble laget under innspillingen av Erik Hillestad og Kjetil Bjerkestrands "Blant Gazas barn" i Kulturkirken Jakob på nyåret. Videoen er laget av Marianne Lystrup, og du ser den under her.(Foto: Marianne Lystrup)

Hvor skal Gazas barn finne ly?

26.01.2024
Guro Kleveland

Musikkstykket «Blant Gazas barn» av komponist Kjetil Bjerkestrand og sangdikter Erik Hillestad ble sluppet tidligere denne uka. Les om bakgrunnen til stykket, og se video fra innspillingen i Kulturkirken Jakob.

I november 2023 sendte komponisten Kjetil Bjerkestrand et musikkstykke for kor til produsent og sangdikter Erik Hillestad, med spørsmål om han kunne skrive en juletekst.
– Det falt meg naturlig å ta utgangspunkt i den gamle legenden om den hellige families flukt fra Herodes’ soldater gjennom Gaza på vei til Egypt for mer enn 2000 år siden, forteller Hillestad. – Den gang fikk de ly hos innbyggerne i byen ved havet. Hvor skal Gazas barn finne ly i dag? undrer Erik Hillestad gjennom sangteksten.

Og slik ble musikkstykket «Blant Gazas barn» til, forteller han.

Sangere fra blant annet Det Norske Solistkor formet en desimett, en gruppe av 10 sangere, som for denne anledningen og utgivelsen kaller seg «Drømmedesimetten».

Nylig gjorde de en innspilling av Bjerkestrands åttestemte vokalverk til akkompagnement av hans tangentinstrumenter og programmerte lyder, og tidligere denne uka, 24. januar, ble musikkstykket lansert som singel.

– «Blant Gazas barn» er en musikalsk og poetisk refleksjon i etterjulstiden under et pågående folkemord, sier Erik Hillestad til Ballade.

– Med stigende fortvilelse og avmakt har vi alle sett hvordan Gazas befolkning har blitt bombardert og fordrevet av israelske militære styrker etter Hamas’ angrep mot Israel 7. oktober i fjor. Lidelsene er ufattelige, og det føles grusomt å være en betrakter til det som skjer.

Musikkstykket «Blant Gazas barn» finnes på strømmetjenestene. I tillegg ble denne videoen laget; en video fra innspillingen av stykket i Kulturkirken Jakob, filmet og redigert av Marianne Lystrup.
– Enkelte videooppdrag er både smertefulle og givende, kommenterer Lystrup, som selv er journalist, fotograf og forfatter.

 

Tekst: Erik Hillestad
Musikk: Kjetil Bjerkestrand
Keyboards og programmering: Kjetil Bjerkestrand
Design: Camilla Foss
Forsidemotiv: «The Flight From The Sword of Herod» av John Rogers Herbert
Produsert av Erik Hillestad
Film og redigering: Marianne Lystrup
