Ellen Andrea Wang og Kjetil Bjerkestrand

Den nyopprettede Blåtoneprisen gikk tirsdag kveld til Ellen Andrea Wang og Kjetil Bjerkestrand for verket «There Is A Place».(Foto: Guro Kleveland / Ballade)

Opphavere og musikkformidlere hedret med NOPA-priser, Kardemommestipend og Blåtonepris

15.11.2023
Guro Kleveland

Tekstforfattere, komponister og musikkformidlere ble feiret på NOPAs høstfest tirsdag kveld. Nytt av året var Blåtoneprisen, en pris opprettet av Kåre Grøttum og Nina Matheson.

Medlemmer av NOPA – norsk forening for komponister og tekstforfattere – var samlet til høstfest og prisutdeling på Vulkan i Oslo tirsdag kveld. I tillegg til NOPAs egne priser innen komposisjon, tekst, formidling og «åpen klasse», ble to stipend fra Egner-familien og den nye Blåtoneprisen delt ut.

NOPAs musikkpris 2022 gikk til Sarah-Jane Summers og Juhani Silvola for verket «Polkadots & Moonshine», et «lekent stykke musikk som beveger seg rundt temperamentsfulle partier med polytonalitet og harmoniserende linjer», som det het i juryens begrunnelse.

Sarah-Jane Summers og Juhani Silvola. (Foto: Helge Brekke)

NOPAs tekstpris 2022 gikk til Anders Wyller for «Såg du förbi mörkret?», en tekst fra albumet God dag, mitt barn! (2022). Alle tekstene på plata er basert på den svenske forfatteren og dramatikeren August Strindbergs brev til kona Harriet Bosse og datteren Anne-Marie – som var Wyllers farmor. Da han mottok prisen, fortalte Wyller litt om den intense kjærlighetshistorien mellom den godt voksne Strindberg og den unge sangeren og skuespilleren Harriet Bosse, en kjærlighetshistorie som 120 år senere lever videre i Wyllers musikk- og tekstverk. «Såg du förbi mörkret?» tar opp store spørsmål, stilet til et barn i livets tenkte og uvisse fremtid:

Med et eterisk og symfonisk lydlandskap som bakteppe kommer tekstens sårbarhet ekstra godt frem der tekstforfatteren stiller avslørende spørsmål til sitt eget barn. De store spørsmålene i teksten knytter fortid, nåtid og fremtid sammen, samtidig som de river i hjertet. Ble livet slik du hadde sett for deg? Ble du elsket? Ble du mer glad enn det jeg var? Han lar disse spørsmålene få henge i luften mens musikken lar oss få tenke videre. Det er et nydelig gjennomarbeidet verk som treffer oss midt i hjerterota. 
(Fra juryens begrunnelse)

Anders Wyller fikk NOPAs tekstpris for «Såg du förbi mörkret?» (Foto: Guro Kleveland / Ballade)

NOPAs pris i åpen klasse gikk til Ariadne Loinsworth, kjent som Ary, for verket «My Awe Sustains». Les egen sak om prisdryss til Ary her.

Ary fikk NOPA-prisen i åpen klasse. (Foto: Helge Brekke)

NOPAs formidlingspris 2023 gikk til Alexandra Archetti Stølen for arbeidet med festivalen Oslo World:
Med sitt lidenskapelige engasjement for musikk av høy kvalitet, kampen for ytringsfrihet og underrepresenterte stemmer skaper vinneren større rom i musikknorge. Med Oslo World viser vinneren hvert år at Norge også er en del av verden. (…) Festivalen som makter å forene det globale med det lokalet og bidrar til skape tilhørighet for Norge i det større internasjonale landskapet.
(Fra juryens begrunnelse)

I takketalen krediterte Stølen staben, frivillige, rådgivere, spillesteder og ikke minst musikere som er med på det kollektive arbeidet som skaper Oslo World hvert år. I år feiret festivalen 30 år. Oslo World startet som festivalen Verden i Norden i 1994, en festival initiert og eid av daværende Rikskonsertene.

– Det startet med en kongstanke om at vi skulle lage en festival som brakte det beste av internasjonale stjerner til Norge for å bygge ned fordommer og jobbe mot rasisme. Fundamentet vi er bygget på er det samme i dag, det er like relevant i dag, sa Stølen fra scenen. Hun hedret musikerne og opphaverne som skaper musikk som «gir oss håp, glede, som lar oss danse», før hun kom inn på musikkens og musikkskapernes kraft:
– Vi har en mulighet; det å formidle handler om å ha en mulighet til å snakke høyt og til å si noe vi mener. Og vi bør gjøre det hvis vi kan. For min del, i år, var det umulig å ikke si noe – som mor, som festivalsjef, som medmenneske. Angrepene mot Israel 7. oktober, angrepet mot musikkfestivalen; hatet som spres i Europa mot jødiske minoriteter, det er grusomt. Og nå, den brutale invasjonskrigen på Gazastripen – det er uholdbart, vi må kjempe mot det. Vi må kjempe mot hat, og da tror jeg musikken kan ha en funksjon. Dere har en kraft, og muligheten til å si hva dere vil, om det er om psykisk helse, kvinner og representasjon, eller – et fritt Palestina.

Alexandra Archetti Stølen fikk NOPAs formidlingspris 2023 for arbeidet med Oslo World. Her sammen med styreleder i NOPA, Ole Henrik Antonsen. (Foto: Guro Kleveland / Ballade)

NOPA-prisene består av et diplom og 40 000 kroner, og deles ut av organisasjonens faglige utvalg.

Kardemommestipendet er en gave fra Egner-familien, og gis til opphavere som skriver musikk og tekster rettet mot barn og/eller unge. Årets mottakere var Heidi Solheim og Nils Christian Fossdal. Solheim er komponist og tekstforfatter, og skriver både musikk og teaterforestillinger for barn.

Heidi Solheim (Foto: Helge Brekke)

Nils Christian Fossdal er komponist, sanger og produsent og har jobbet med profesjonell musikk for barn i en årrekke gjennom prosjekter som Galen i Halen og bluegrassgruppa Løkki. Han har et eget fokus på musikk for de minste barna og har gjennom det Stavanger-baserte dansekompaniet dybwikdans turnert over hele verden.

Nils Christian Fossdal (Foto: Helge Brekke)

Den helt nye Blåtoneprisen er på 100.000 kroner, og går til en opphaver innenfor sjangrene vise, jazz eller klassisk. Kontrabassist, vokalist og komponist Ellen Andrea Wang fikk prisen sammen med musiker, komponist og arrangør Kjetil Bjerkestrand for deres samarbeid med utgivelsen «There Is A Place», fra korverket «Magnificat». Kombinasjonen av kvinnestemmer og kontrabass gir verket egenart og den undrende teksten plass. Her blir det enkle aldri kjedelig, lyder det i juryens begrunnelse. Publikum fikk høre «There Is A Place», nydelig fremført av Wang og Kvindelige Studenters Sangforening.

Den nye Blåtoneprisen til Kjetil Bjerkestrand og Ellen Andrea Wang. (Foto: Helge Brekke)

Initiativet til prisen kommer fra Kåre Grøttum og Nina Matheson. Grøttum er pianist, komponist og arrangør. Han har vært aktiv musiker siden 1950-tallet, og har laget musikk og arrangementer til alt fra “Jul i Skomakergata” til å lede kjente radioprogrammer som “Rundt et flygel” og “Lutter øre”. Som ansatt i NRK møtte han Nina Matheson, som var en pioner som kvinnelig tv-produsent i NRK gjennom mange år, der hun har stått bak en lang rekke kjente produksjoner.

Kåre Grøttum og kona Nina Matheson har donert egne sparepenger til opprettelsen av komponistutmerkelsen Blåtoneprisen. (Foto: Guro Kleveland / Ballade)

Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.

Ary fikk Bendiksenprisen

Prisdryss til Ary: Bendiksens talentpris og NOPA-pris i åpen klasse

Kulturminister Jaffery overrasket Ary med Bendiksens talentpris 2023. Rett etter ble artisten hedret med NOPA-pris for verket «My Awe Sustains».

Small DAGADANA OsloWorld 2023

Musikkreise under Oslo World: Hvordan bruddstykker fra ulike kulturer limes av lyd

Årets Oslo World-festival hadde som tema å forene musikk og aktivisme. Hvordan kan vi plukke opp bitene fra en verden...

RAMBOW på Deichman Oslo World UNG 3 nov

Oslo World UNG: Stjerneskudd i toppetasjen på Deichman Bjørvika 

Når artistene Hillari, Rambow og PAVNA utkonkurrerer fredagstacoen for byens barn og ungdom (og gullrekka for deres foreldre) ved å...

ARY

ARYs engler

Sangdikter, produsent og artist ARY ga sist uke ut det etterlengtede debutalbumet “For Evig” på eget plateselskap. Oppbyggingen til dette...

Stillbilde fra Aggie Frosts musikkvideo Film

Ballade video: Fra ekstase til klaustrofobi

Premierer med Aggie Frost og Buster Sledge. Nye videoer med albumaktuelle Madrugada, Anders Wyller og Tara Nome Doyle. Rebekka Garden,...

Lise Davidsen konferansier Operan QSSC

Dronningens Operaakademi skal forberede sangere til å møte og mestre operaindustrien: – Det er livet det handler om

Dronning Sonja Sangkonkurranse har satt i gang et nytt faglig utviklingstilbud, rettet mot sangstudenter i Norge.

Abid Raja

Øker kulturfondet – etter budsjettforlik og kutt i forrige uke

Kulturminister Raja stopper bebudet kutt i statens kulturfond.

Fra venstre: Hans Rotmo, Terje Tysland, Åge Aleksandersen. Foran sitter Gunnar Hordvik, som gikk bort i 2005, bare 53 år gammel

Historieskriving om avdøde personligheter

INNLEGG: Tidligere musikkbransjemann og «Spellemanngeneral» Sæmund Fiskvik har fått kritikk for sin omtale av «avdøde bransjehøvdinger» i den ferske boka...