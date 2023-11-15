Opphavere og musikkformidlere hedret med NOPA-priser, Kardemommestipend og Blåtonepris

Tekstforfattere, komponister og musikkformidlere ble feiret på NOPAs høstfest tirsdag kveld. Nytt av året var Blåtoneprisen, en pris opprettet av Kåre Grøttum og Nina Matheson.

Medlemmer av NOPA – norsk forening for komponister og tekstforfattere – var samlet til høstfest og prisutdeling på Vulkan i Oslo tirsdag kveld. I tillegg til NOPAs egne priser innen komposisjon, tekst, formidling og «åpen klasse», ble to stipend fra Egner-familien og den nye Blåtoneprisen delt ut.

NOPAs musikkpris 2022 gikk til Sarah-Jane Summers og Juhani Silvola for verket «Polkadots & Moonshine», et «lekent stykke musikk som beveger seg rundt temperamentsfulle partier med polytonalitet og harmoniserende linjer», som det het i juryens begrunnelse.

NOPAs tekstpris 2022 gikk til Anders Wyller for «Såg du förbi mörkret?», en tekst fra albumet God dag, mitt barn! (2022). Alle tekstene på plata er basert på den svenske forfatteren og dramatikeren August Strindbergs brev til kona Harriet Bosse og datteren Anne-Marie – som var Wyllers farmor. Da han mottok prisen, fortalte Wyller litt om den intense kjærlighetshistorien mellom den godt voksne Strindberg og den unge sangeren og skuespilleren Harriet Bosse, en kjærlighetshistorie som 120 år senere lever videre i Wyllers musikk- og tekstverk. «Såg du förbi mörkret?» tar opp store spørsmål, stilet til et barn i livets tenkte og uvisse fremtid:

Med et eterisk og symfonisk lydlandskap som bakteppe kommer tekstens sårbarhet ekstra godt frem der tekstforfatteren stiller avslørende spørsmål til sitt eget barn. De store spørsmålene i teksten knytter fortid, nåtid og fremtid sammen, samtidig som de river i hjertet. Ble livet slik du hadde sett for deg? Ble du elsket? Ble du mer glad enn det jeg var? Han lar disse spørsmålene få henge i luften mens musikken lar oss få tenke videre. Det er et nydelig gjennomarbeidet verk som treffer oss midt i hjerterota.

(Fra juryens begrunnelse)

NOPAs pris i åpen klasse gikk til Ariadne Loinsworth, kjent som Ary, for verket «My Awe Sustains». Les egen sak om prisdryss til Ary her.

NOPAs formidlingspris 2023 gikk til Alexandra Archetti Stølen for arbeidet med festivalen Oslo World:

Med sitt lidenskapelige engasjement for musikk av høy kvalitet, kampen for ytringsfrihet og underrepresenterte stemmer skaper vinneren større rom i musikknorge. Med Oslo World viser vinneren hvert år at Norge også er en del av verden. (…) Festivalen som makter å forene det globale med det lokalet og bidrar til skape tilhørighet for Norge i det større internasjonale landskapet.

(Fra juryens begrunnelse)

I takketalen krediterte Stølen staben, frivillige, rådgivere, spillesteder og ikke minst musikere som er med på det kollektive arbeidet som skaper Oslo World hvert år. I år feiret festivalen 30 år. Oslo World startet som festivalen Verden i Norden i 1994, en festival initiert og eid av daværende Rikskonsertene.

– Det startet med en kongstanke om at vi skulle lage en festival som brakte det beste av internasjonale stjerner til Norge for å bygge ned fordommer og jobbe mot rasisme. Fundamentet vi er bygget på er det samme i dag, det er like relevant i dag, sa Stølen fra scenen. Hun hedret musikerne og opphaverne som skaper musikk som «gir oss håp, glede, som lar oss danse», før hun kom inn på musikkens og musikkskapernes kraft:

– Vi har en mulighet; det å formidle handler om å ha en mulighet til å snakke høyt og til å si noe vi mener. Og vi bør gjøre det hvis vi kan. For min del, i år, var det umulig å ikke si noe – som mor, som festivalsjef, som medmenneske. Angrepene mot Israel 7. oktober, angrepet mot musikkfestivalen; hatet som spres i Europa mot jødiske minoriteter, det er grusomt. Og nå, den brutale invasjonskrigen på Gazastripen – det er uholdbart, vi må kjempe mot det. Vi må kjempe mot hat, og da tror jeg musikken kan ha en funksjon. Dere har en kraft, og muligheten til å si hva dere vil, om det er om psykisk helse, kvinner og representasjon, eller – et fritt Palestina.

NOPA-prisene består av et diplom og 40 000 kroner, og deles ut av organisasjonens faglige utvalg.

Kardemommestipendet er en gave fra Egner-familien, og gis til opphavere som skriver musikk og tekster rettet mot barn og/eller unge. Årets mottakere var Heidi Solheim og Nils Christian Fossdal. Solheim er komponist og tekstforfatter, og skriver både musikk og teaterforestillinger for barn.

Nils Christian Fossdal er komponist, sanger og produsent og har jobbet med profesjonell musikk for barn i en årrekke gjennom prosjekter som Galen i Halen og bluegrassgruppa Løkki. Han har et eget fokus på musikk for de minste barna og har gjennom det Stavanger-baserte dansekompaniet dybwikdans turnert over hele verden.

Den helt nye Blåtoneprisen er på 100.000 kroner, og går til en opphaver innenfor sjangrene vise, jazz eller klassisk. Kontrabassist, vokalist og komponist Ellen Andrea Wang fikk prisen sammen med musiker, komponist og arrangør Kjetil Bjerkestrand for deres samarbeid med utgivelsen «There Is A Place», fra korverket «Magnificat». Kombinasjonen av kvinnestemmer og kontrabass gir verket egenart og den undrende teksten plass. Her blir det enkle aldri kjedelig, lyder det i juryens begrunnelse. Publikum fikk høre «There Is A Place», nydelig fremført av Wang og Kvindelige Studenters Sangforening.

Initiativet til prisen kommer fra Kåre Grøttum og Nina Matheson. Grøttum er pianist, komponist og arrangør. Han har vært aktiv musiker siden 1950-tallet, og har laget musikk og arrangementer til alt fra “Jul i Skomakergata” til å lede kjente radioprogrammer som “Rundt et flygel” og “Lutter øre”. Som ansatt i NRK møtte han Nina Matheson, som var en pioner som kvinnelig tv-produsent i NRK gjennom mange år, der hun har stått bak en lang rekke kjente produksjoner.

Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.